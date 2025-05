Palestiinalaisryhmien koalitio Palestinian National and Islamic Forces ilmoitti, että tulitauko Gazassa ilman vahvoja takeita sodan lopettamisesta, Israelin täydellisestä vetäytymisestä, saarron purkamisesta ja alueen jälleenrakentamisesta olisi "poliittinen ansa", joka vahvistaisi Israelin miehitystä sen vastustamisen sijaan, Hamasin julkaisemassa lausunnossa todettiin.

Komitea kertoi tiistaina tarkastelleensa raportteja uudesta tulitaukotarjouksesta, joka sisältää palestiinalaisvastarinnan aseistariisunnan ja israelilaisten panttivankien luovuttamisen ilman takuita Israelin kansanmurhan pysäyttämisestä tai täydellisestä vetäytymisestä Gazasta.

Se tuomitsi keskittymisen vastarinnan "alkeellisiin puolustusaseisiin", kun taas Yhdysvallat toimittaa Israelille "tappavia aseita ja raskaita pommeja, joita pudotetaan puolustuskyvyttömien ihmisten päälle", lausunnossa lisättiin.

Komitea kuvaili Gazaa Egyptin turvallisuuspuskureksi, samalla kun sen asukkaat toimivat Egyptin puolustuksen "etujoukkoina", kun taas Egypti antaa palestiinalaisille strategista syvyyttä.

Se varoitti, että tulitauko ilman sitoumuksia teurastuksen lopettamisesta, Israelin joukkojen vetämisestä, saarron purkamisesta ja Gazan jälleenrakentamisesta vain pidentäisi miehitystä. Komitea kehotti välittäjiä ja kansainvälistä yhteisöä painostamaan Israelia, joka on tunnettu "historiallisesta sopimusten rikkomisesta".

Komitea syytti Israelia "suuresta petoksesta" sen korostaessa "uhrin" aseistariisuntaa samalla kun se välttelee aiemmin hyväksyttyä ja palestiinalaisten noudattamaa kolmen vaiheen sopimusta.

Painetta Netanjahulle

Egyptiläiset tiedotusvälineet kertoivat maanantaina, että Kairo lähetti Israelin ehdotuksen palestiinalaisryhmä Hamasille pysyvän tulitauon aikaansaamiseksi. Hamas ilmoitti tarkastelevansa ehdotusta.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ilmoitti aiemmin, että "intensiiviset neuvottelut" ovat käynnissä panttivankien vapauttamiseksi Gazassa, samalla kun julkinen paine pääministeriä kohtaan kasvaa hänen päätöksensä jälkeen hylätä tulitaukosopimus ja jatkaa sotaa alueella, Maariv-lehti raportoi hänen toimistonsa lausunnossa kerrottaneen.

Muutama viikko Israelin kansanmurhasodan alkamisen jälkeen Gazassa, panttivankien perheet ja tuhannet israelilaiset ovat protestoineet viikoittain Netanjahua vastaan syyttäen häntä tulitauon estämisestä poliittisen hyödyn vuoksi.

Israel arvioi, että Gazassa on edelleen 59 panttivankia, joista 24 on elossa, kun taas yli 9 500 palestiinalaista pidetään Israelin vankiloissa kohtaamassa kidutusta, nälkää ja terveydenhoidon laiminlyöntiä, mikä on johtanut lukuisiin kuolemiin, palestiinalaisten ja israelilaisten ihmisoikeusjärjestöjen ja tiedotusvälineiden mukaan.

Israelin verilöylyt

Israel on tappanut yli 51 000 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia, Gazan kansanmurhassa tähän mennessä. Luku on sittemmin päivitetty 62 000:een.

Maaliskuussa Netanjahu yksipuolisesti päätti tulitauon Gazassa jatkaen Israelin kansanmurhasotaa, joka on jättänyt suurimman osan alueesta raunioiksi ja pakottanut lähes koko väestön siirtymään.

Tel Aviv asetti myös alueen saarron alaiseksi estäen ruoan, veden, lääkkeiden, sähkön ja muun kipeästi tarvittavan humanitaarisen avun pääsyn.

Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi viime marraskuussa pidätysmääräykset Netanjahusta ja hänen entisestä puolustusministeristään Yoav Gallantista sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan Gazassa.

Israelia vastaan on myös vireillä kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sodastaan kaistaleella.