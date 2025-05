Pakistan aikoo järjestää harvinaisen kansallisen turvallisuuskomitean kokouksen vastatakseen Intian asettamiin diplomaattisiin toimiin, jotka liittyvät kuolonuhreja vaatineeseen hyökkäykseen kiistellyssä Kashmirissa, hallitus ilmoitti.

Komitea – joka koostuu korkeista siviili- ja sotilasviranomaisista ja kutsutaan koolle vain ulkoisen uhan tai suuren terrori-iskun tapauksissa – kokoontuu torstaina, kertoi varapääministeri Ishaq Dar, joka toimii myös ulkoministerinä.

Tämä tapahtui vain tunteja sen jälkeen, kun Intia ryhtyi diplomaattisiin toimiin naapurimaa Pakistania vastaan keskiviikkona syyttäen Islamabadia "rajat ylittävästä terrorismista" sen jälkeen, kun turistit joutuivat kuolettavan hyökkäyksen kohteeksi Intian hallinnoimassa Kashmirissa. Intia ei esittänyt todisteita syytöksilleen Pakistania kohtaan.

Epäiltyjen kapinallisten hyökkäys on syössyt ydinasevaltojen väliset suhteet pahimpaan kriisiin vuosikausiin, ja jotkut pelkäävät, että New Delhin diplomaattiset toimet voivat olla vain ensimmäinen askel – ja että riski sotilaallisiin toimiin on olemassa.

Intian toimenpiteisiin kuuluu muun muassa keskeisen vesienjakosopimuksen keskeyttäminen ja tärkeimmän maarajanylityspaikan sulkeminen. Nämä toimet tulivat päivä sen jälkeen, kun tuntemattomat aseistetut henkilöt avasivat tulen turisteja kohti Intian hallinnoiman Kashmirin Pahalgamin alueella. Iskussa saivat surmansa 26 miestä – joista kaikki olivat intialaisia yhtä nepalilaista lukuunottamatta – tehden siitä kuolettavimman siviileihin kohdistuneen hyökkäyksen Himalajan alueella 25 vuoteen.

Tiistain hyökkäys tapahtui Pahalgamin kuvankauniissa kaupungissa Himalajan vuoristossa, joka on suosittu intialaisten matkailijoiden keskuudessa.

Epäiltyjen kapinallisten etsintä

Intian poliisi syytti kapinallisia hyökkäyksen suunnittelusta. Hyökkäyksestä ei ole toistaiseksi ottanut vastuuta mikään ryhmä, ja keskiviikkona Intian sotilaat jatkoivat aseistettujen henkilöiden etsintää.

Kymmenet tuhannet poliisit ja sotilaat levittäytyivät alueelle ja pystyttivät lisää tarkastuspisteitä. He tarkastivat autoja, käyttivät helikoptereita metsäisten vuoristojen tutkimiseen ja kutsuivat joillakin alueilla entisiä kapinallisia poliisiasemille kuulusteltaviksi raporttien mukaan.

"Ainakin 1 500 ihmistä pidätettiin Intian poliisin toimesta Jammun ja Kashmirin alueella osana tiistain hyökkäyksen tutkintaa", Al Jazeera raportoi.

Aiemmin tuntematon kapinallisryhmä Kashmir Resistance väitti sosiaalisessa mediassa olevansa vastuussa hyökkäyksestä. Ryhmä väitti, että Intian viranomaiset ovat siirtäneet yli 85 000 "ulkopuolista" asumaan kiistellylle alueelle ja että tiistaina kohteena olleet eivät olleet "tavallisia turisteja" vaan "liittyivät Intian turvallisuusviranomaisiin".

Ryhmän viestejä ei ole voitu itsenäisesti vahvistaa.

Pakistan kutsui hyökkäystä Intian oikeistohallituksen “lavastamaksi”, ja varoitti tekevänsä "vastatoimenpiteitä" Intian toimille, Dar sanoi.

Pakistanin puolustusministeri Khawaja Asif kutsui tapausta "false flag -operaatioksi".

"Emme voi koskaan sulkea pois tätä mahdollisuutta, että kyseessä olisi false flag -operaatio", hän kertoi Pakistanin medialle.

Kashmirin kiista

Kapinalliset Intian hallinnoimassa Kashmirissa ovat taistelleet New Delhin hallintoa vastaan vuodesta 1989. Monet muslimikashmirilaiset tukevat kapinallisten tavoitetta liittää alue joko Pakistaniin tai tehdä siitä itsenäinen valtio.

Intia väittää, että Kashmirin kapina on "Pakistanin tukemaa terrorismia". Pakistan kiistää syytöksen, ja monet kashmirilaiset pitävät sitä oikeutettuna vapaustaisteluna. Kymmeniä tuhansia siviilejä, kapinallisia ja hallituksen joukkoja on kuollut konfliktissa.

Väkivalta on viime aikoina vähentynyt Kashmirin laaksossa, joka on Intian vastaisten kapinallisten toiminnan keskus.

Hallitusjoukkojen ja kapinallisten välinen taistelu on siirtynyt pääasiassa Jammu-alueen syrjäisille alueille, kuten Rajouriin, Poonchiin ja Kathuaan, missä Intian joukot ovat olleet tappavien hyökkäysten kohteena.