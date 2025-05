Kızlanin laivanhylyllä Datçan rannikolla lounaisessa Turkissa käynnissä olevissa kaivauksissa on löydetty Osmanien valtakuntaan liittyviä merkittäviä esineitä. Löydöt antavat tietoa historiallisesta aikakaudesta, jolloin laiva upposi.

Kulttuuri- ja matkailuministeriön mukaan kaivauksia johtaa Dokuz Eylül -yliopiston vedenalaisen tutkimuksen keskus (SUDEMER) osana Sininen perintö -projektia. Tämän vuoden kaivauksissa on tehty merkittäviä löytöjä, jotka antavat tietoa laivan identiteetistä ja ajasta, jolloin se upposi.

Kaivausten yhteydessä on löydetty 14 janitsaareille kuulunutta musketti-tyyppistä kivääriä, noin 2 500 lyijykuulaa ja räjähtäneitä tykinkuulia, mikä viittaa siihen, että laiva oli mukana taisteluissa.

Lisäksi joukko sinisellä maalattuja posliinikulhoja, joiden uskotaan olevan valmistettu Kiinassa islamilaisia markkinoita varten, viittaa siihen, että laiva oli mahdollisesti erikoistehtävässä tai diplomaattisella missiolla.

Posliinien pakkaustapa viittaa siihen, että ne olivat todennäköisesti lahjoja.

Kaivausten yhteydessä on löydetty myös henkilökohtaisia esineitä, joiden uskotaan kuuluneen miehistölle ja sotilaille. Näihin kuuluvat esimerkiksi piiput, puksipuusta valmistetut kammat, kuparipadat sekä keraamiset ruukut ja purkit. Lisäksi Djerban alueelta Tunisiasta peräisin olevien keramiikkaesineiden läsnäolo viittaa siihen, että laiva saattoi olla lähtöisin Pohjois-Afrikasta.

Kızlanin hylky on historiallisesti merkittävä, sillä se on ensimmäinen kerta, kun janitsaareja kuljettaneen Osmanien laivan jäänteet on löydetty Turkin vesiltä.

Hylyn tyyrpuurin puoleiset jäänteet on löydetty, ja ne tarjoavat arvokasta tietoa laivan rakennustekniikoista.

Kaikki todisteet viittaavat siihen, että laiva upposi taistelun jälkeen 1600-luvun jälkipuoliskolla.

Kaivausten odotetaan valmistuvan vuoteen 2025 mennessä, ja löydöt tarjoavat uutta valoa Osmanien merihistoriaan.