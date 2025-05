Safiirinsininen, smaragdinvihreä, fuksianpunainen ja kullanloisteinen keltainen – väripilvet pöllyävät ilmassa, kun nauru kaikuu kaduilla. Kädet ojentuvat, levittävät värijauhetta kasvoille, samalla kun värillisen nesteen pirskahdukset kaartuvat taivaalle vesipyssyistä. Ilma on täynnä musiikkia, iloa ja kevään tuoksua.

Tämä on Holi – värien juhla, joka muuttaa Intian kaupungit ja kylät eläväksi ja hengittäväksi värien kankaaksi.

Tämä vuosittainen juhla, joka yleensä osuu maaliskuulle, merkitsee kevään saapumista Intiaan. Se on uudistumisen, ilon ja yhteenkuuluvuuden aikaa, jolloin sosiaaliset rajat hälvenevät värien ja juhlahumun keskellä.

Juhlalla on syvät juuret hindulaisessa perinteessä, erityisesti Vishnun, joka tunnetaan myös Krishnana, palvojien keskuudessa. Legendan mukaan Krishna toi kevään suihkuttamalla värejä leikkisästi rakkaan Radhansa ja tämän ystäviensä gopien päälle Vrindavanin ja Mathuran pyhillä mailla. Tämä rakkauden ja jumalallinen keppostelu elää edelleen juhlaperinteissä.

Kevään saapuessa myös luonto liittyy juhlaan. Mumbain savusumun keskellä metsien liekkipuut puhkeavat tulipunaisiin kukintoihin, kun taas ympäröivillä kaduilla Holia juhlitaan perheen, ystävien ja usein myös tuntemattomien kanssa – väripölyä sirotellaan rakkaiden päälle.

Kulttuurien yhdistäminen

Historiallisesti Holi ei ollut pelkästään hindulainen juhla; se symboloi iloista yhteenkuuluvuutta, joka ulottui jopa mogulien maailmaan.

1300-luvun mystikon, runoilijan ja oppineen Amir Khusraun runo kuvaa Holin olemusta:

Oi äiti, tänään on värien päivä

Se on sellainen värien päivä rakkaani luona.

Khusrau, Delhin sultanaatin aikana elänyt muslimimystikko ja suufipyhimys Hazrat Nizamuddin Auliyan omistautunut oppilas, edusti synkretististä perinnettä, jossa erilaiset kulttuurit sulautuivat yhteen. Vielä tänäkin päivänä Nizamuddinin dargah (pyhäkkö) Delhissä on tällaisen moninaisuuden paikka, jossa Holia ja Basantia, toista kevätjuhlaa, vietetään vuosittain.

Tätä uskonnollisen harmonian henkeä ilmensi vuosisatoja myöhemmin myös mogulikeisari Akbar, joka vei juhlan uusiin ulottuvuuksiin omaksuen juhlat oman muslimiuskonsa ulkopuolelta. Akbarin hovi oli moninaisuuden sulatusuuni, jossa eri uskontojen edustajat elivät rinnakkain.

Historiantutkija Ali Nadeem Rezavi kirjoittaa esseessään "The Dynamics of Composite Culture" siitä, kuinka ammattia harjoittavat ja aateliset asuivat lähekkäin uskonnosta riippumatta. Hän mainitsee Surat Singhin, hindulaisen verovirkailijan, ja Abdul Karimin, muslimioppineen, ystävyyden – elinikäiset naapurit Lahoren kaupungissa, jotka ilmensivät hindujen ja muslimien välistä yhtenäisyyttä.

“Hindujen ja muslimien aatelisten talot olivat lähellä toisiaan,” Rezavi kirjoittaa, “tämä eri uskontojen sekoittuminen samoilla asuinalueilla ei rajoittunut vain ammattiluokkiin ja kauppiaisiin.”

Tämä yhteiselo ei ollut poikkeus vaan hyväksytty käytäntö mogulien kaupunkikeskuksissa, kuten Delhissä, Agrassa, Suratissa, Lahoressa, Banarasissa ja Kabulissa. Keisarillinen palatsi oli tämän rinnakkaiselon ytimessä, jossa hindujen ja jainalaisten perinteet, mukaan lukien Holi, otettiin lämpimästi vastaan.

Holin elpyminen mogulien alla

Akbaria pidetään joidenkin mielestä Intian sosiaalisen yhteenkuuluvuuden arkkitehtina. Hän teki kaiken; solmi avioliittoja hindulaisten Rajput-päälliköiden tyttärien kanssa, omaksui jainalaisten auringonjumalan palvontaperinteitä ja lausui 1 000 hymniä aamunkoitteessa. Akbar kannusti muihin uskontoihin kuuluvia vaimojaan viettämään juhliaan, kuten Holia ja Diwalia, ja muutti hovinsa islamilaisen keskustelun tilan, ibadaatkhanahin, avoimeksi tilaksi kaikille uskonnollisille keskusteluille.

Yksi Akbarin vaimoista, joka myöhemmin tunnettiin nimellä Mariam-uz-Zamani, syntyi hindulaisena Rajput-prinsessana. Hänen määräyksestään Holia juhlittiin keisarillisessa palatsissa. Kun keisari itse osallistui juhliin, nämä perinteet levisivät pian palatsin muurien ulkopuolelle, ja ne omaksuivat sekä eliitti että tavallinen kansa.

Mogulien aikana Holi ei ollut vain hindulainen juhla – se sai persialaisen identiteetin ja tunnettiin nimellä Eid-e-Gulabi (Ruusujen juhla). Termi gulabi viittaa herkkään vaaleanpunaiseen sävyyn, joka muistuttaa ruusujen väriä ja jota käytettiin usein Holin juhlintaan.

Historiantutkija Audrey Truschke selittää kirjassaan "Culture of Encounters - Sanskrit at The Mughal Court": “Mogulit viljelivät täysin monikulttuurista ja monikielistä keisarillista imagoa, johon kuului toistuva huomion antaminen sanskritin teksteille, intellektuelleille ja tietojärjestelmille.”

Eliitit ja aateliset puolestaan oppivat islamilaista opetusta opiskelemalla persiaa, kuten Suraj Singh tai vielä merkittävämmin Chandra Bhan, toisen keisarin, Shah Jahanin, keisarillinen sihteeri, joka kirjoitti runoja persiaksi.

Ristipölytyksen siemenet kylvettiin useammallekin elämänalueelle – Holin juhliminen oli yksi ilmentymä, ja Diwali jatkoi tätä kertomusta.

Värien loisketta

Jesuiittapappi Antonio Monserrate, joka vieraili Akbarin hovissa Fatehpur Sikirissä 1500-luvun lopulla, onnistui vangitsemaan tämän rajattoman uskonnollisen yhtenäisyyden hengen teoksessaan The Commentarius, kun hän kuvasi Holia hillittömän ilon juhlana. Hän kertoi, kuinka juhlijat kastelivat toisensa punaisella väriaineella ja jopa "sivelivät mutaa" toistensa päälle.

Akbarin poika Jahangir, josta tuli myöhemmin keisari, tallensi juhlan yksityiskohtaisesti omaelämäkerrassaan Tuzuk-e-Jahangiri. Hän kuvaili Holin loistoa hindujen keskuudessa valtakunnassaan:

"Heidän päivänsä on Holi, joka heidän uskomuksensa mukaan on vuoden viimeinen päivä. Tämä päivä osuu Isfandarmudh-kuukauteen, kun aurinko on Kalojen merkissä. Tämän päivän aattona he sytyttävät tulia kaikilla kujilla ja kaduilla. Kun päivä koittaa, he sirottelevat värijauhetta toistensa päähän ja kasvoille yhden vahtivuoron ajan ja synnyttävät hämmästyttävän metelin. Sen jälkeen he peseytyvät, pukeutuvat ja menevät puutarhoihin ja pelloille.”

Se oli aikaa, jolloin mogulien hoveissa järjestetyt mehfilit, eli musiikilliset kokoontumiset, täyttivät ilman juhlan äänillä. Rezavi mainitsee esseessään:

"Surat Singh kuvailee runoiltoja, joihin hän osallistui Agrassa Shah Jahanin hallituskaudella. Tuossa mushairassa (runotilaisuudessa) oli kuvattu yhtäläinen määrä hindulaisia ja muslimirunoilijoita tuolta aikakaudelta."

Tietojen kirjaaminen

Ajan myötä kirjalliset kuvaukset keisarillisista Holi-juhlista vähenivät, ja niiden tilalle tulivat mogulien miniatyyrimaalaukset, jotka toimivat kankaana keisarien juhlinnan kuvaamiselle.

Rikkaalla visuaalisella kerronnallaan nämä taideteokset muodostuivat tärkeiksi mogulihovin juhlallisuuksien loiston ymmärtämisessä. Niissä kuvattiin hallitsijoita juhlimassa Holia palatsin sisätiloissa tai zenana mahalissa, muusikoiden, kurtisaanien ja aatelisnaisten ympäröimänä, värien peitossa.

Nämä Holi-aiheiset taideteokset, mehfilit, mushairat ja runoteokset tarjoavat ikkunan mogulien kosmopolitismiin ja sen kulttuurienväliseen kohtaamiseen, joka oli ominaista indo-persialaiselle ajalle, kunnes konservatiivisempi Aurangzebin hallintokausi (1658–1707) toi muutoksen julkiseen juhlintaan.

Myöhemmät hallitsijat, kuten Muhammad Shah Rangeela (1719–1748), elvyttivät Holi-perinteet entistä suuremmalla loistolla. Hänen lempinimensä Rangeela, joka tarkoittaa "värikästä" tai "näyttävää", heijasti hänen syvää rakkauttaan taiteisiin ja kulttuuriin. Muhammad Shah ei ollut sotilaallisten tavoitteiden ajama hallitsija, vaan musiikin, runouden ja kulttuurielämän hienouksien suojelija – ansaiten hänelle tämän erottuvan tittelin.

Kun Bahadur Shah Zafar (1837–1857), viimeinen mogulikeisari, nousi valtaistuimelle, imperiumi oli jo laskussa. Keisarillisen tittelinsä lisäksi Zafar muistetaan merkittävänä urdu-runouden edustajana Intian niemimaalla. Sielukkaana hallitsijana ja taiteiden rakastajana hän vaali Holia, jota juhlittiin edelleen suurella innolla hänen keisarillisessa asuinpaikassaan, Qila-e-Moallassa (Korkeasti Ylistetty Palatsi), joka tunnetaan nykyään Delhin Punaisena linnoituksena.

Zafarin lyhyen hallintokauden aikana Holi sai jopa uuden runollisen nimen – Aab-e-Pashi (Värikkäiden kukkien suihku) – Eid-e-Gulabin lisäksi, mikä heijasti sen syvää kulttuurista merkitystä. Delhi sai suuren juhlatunnelman, kun liikkuvat esiintyjät ja kurtisaanit esiintyivät päivien ajan, ja festivaalit ja karnevaalit täyttivät Yamuna-joen rannat.

Zafar itse juhlisti Holia runoudellaan, kirjoittaen:

Miksi kastella minut värisuihkuilla?

Varo, prinssini – minä kiroan sinut!

Tämä leikkisä säe vangitsee sekä Holin kepeän hengen että Zafarin runollisen nokkeluuden, tarjoten vilauksen juhlan pysyvästä läsnäolosta jopa mogulihallinnon laskukauden aikana.

Hajonneet värit

Nykyään todellisuus on kuitenkin huomattavasti erilainen.

Viime vuosikymmeninä Intian – maailman väkirikkaimman maan – identiteetti on muuttunut merkittävästi, ja uskonnollinen identiteetti on noussut hallitsevaksi tekijäksi.

Historialliset tapahtumat, kuten Babri Masjid -tapaus ja erilaiset yhteisölliset levottomuudet, ovat murtaneet hindujen ja muslimien välisen aiemmin vahvan yhtenäisyyden. Tämän seurauksena molemmissa yhteisöissä on kasvanut haluttomuus elää yhdessä, mikä on johtanut konservatismin elpymiseen. Toverillisuus, joka määritti sosiaalista elämää itsenäisyyden jälkeisinä vuosikymmeninä, on ajan myötä heikentynyt.

Vaikka muslimien laajamittainen osallistuminen Holiin on vähentynyt, juhlan kaikuja löytyy edelleen suufipyhäköistä, kuten Nizamuddin Dargahista Delhissä ja Dewa Sharif Barabankista – muistutuksina unohtuneesta ajasta, jolloin ihmiset, uskonnosta riippumatta, saattoivat levittää värejä epäröimättä.