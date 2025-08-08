Den 9 juli avgick två godståg med totalt 98 containrar från Chengdu och Chongqing i Kina. De färdades genom Kazakstan, Kaspiska havet, Azerbajdzjan, Georgien och in i Turkiet via järnvägen Baku-Tbilisi-Kars, för att slutligen nå Istanbuls Halkali-station.

Därifrån fortsatte de mot Polen och Ungern, vilket markerar en viktig milstolpe för den operativa framgången av den så kallade 'Mellanliggande korridoren' – en omfattande trans-eurasisk logistikrutt som förbinder Kina med Europa via Centralasien och Turkiet.

De första tågen på denna viktiga rutt är resultatet av ett ambitiöst projekt som syftar till att överbrygga klyftan mellan öst och väst. I takt med att det globala handelslandskapet genomgår dramatiska förändringar framträder Turkiet som en viktig pulsåder för öst-väst-handel genom utbyggnaden av denna centrala korridor.

En gång betraktad som en perifer rutt håller Mellanliggande korridoren snabbt på att bli ett föredraget alternativ till de nordliga järnvägarna som kontrolleras av Ryssland och de långsammare, dyrare sjövägarna i söder.

Turkiska tjänstemän och regionala experter beskriver nu korridoren som en transformativ möjlighet, inte bara för Turkiet utan även för Europa, Kina och den turkiska världen i stort.

“Turkiet håller på att bli ryggraden i handeln och förbinder direkt 21 länder,” sade transport- och infrastrukturminister Abdulkadir Uraloglu nyligen vid en konferens i Istanbul.

“Denna korridor är dubbelt så snabb som sjöfrakt och fyra gånger mer kostnadseffektiv än flygfrakt. Med fortsatta investeringar förväntar vi oss att minska restiden från Fjärran Östern till Europa till endast 13 dagar.”

Mellanliggande korridoren sträcker sig cirka 4 300 kilometer, varav 2 200 kilometer går genom Turkiet. Uraloglu noterade att Turkiet redan arbetar med att öka korridorens kapacitet, inklusive nya järnvägsförbindelser i Istanbul och ökad regional samordning.

“Vi är inte bara ett transitland,” sade han. “Vi bygger ett logistiskt ekosystem i hjärtat av Eurasien.”

Strategisk omställning i global handel

Internationella relationer-experten professor Oktay Firat Tanrisever från Middle East Technical University (METU) i Ankara säger att Mellanliggande korridoren är mer än en logistisk lösning; det är en geopolitisk ompositionering.

“Den fulla aktiveringen av Mellanliggande korridoren kommer att skapa enorma möjligheter – inte bara för Turkiet och de turkiska republikerna, utan även för Europa och Kina,” berättar han för TRT World.

“Det ger Turkiet chansen att förvandlas från en genomfartsled till en central aktör i att forma regional anslutning och säkerhet.”

Tanrisever argumenterar vidare att Turkiets potential förstärks av omkalibreringen av handelsallianser och logistiska prioriteringar i en post-pandemisk och post-ukrainsk krigsera.

“Eftersom Rysslands nordliga korridorer blir alltmer sårbara och södra sjötransporter belastas av kostnader och trängsel, framstår Turkiet som det mest livskraftiga alternativet för öst-väst-rörelse,” förklarar han.