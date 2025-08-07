ChatGPT kan ge 13-åringar instruktioner om hur man blir berusad och hög, ge råd om hur man döljer ätstörningar och till och med skriva hjärtskärande självmordsbrev till deras föräldrar om det efterfrågas, enligt ny forskning från en övervakningsgrupp.

En granskning genomfördes där forskare låtsades vara utsatta tonåringar och interagerade med ChatGPT i över tre timmar. Chatboten gav ofta varningar mot riskfyllda aktiviteter men levererade ändå detaljerade och personliga planer för droganvändning, kalorirestriktioner eller självskada.

Forskarna vid Center for Countering Digital Hate (CCDH) upprepade sina frågor i större skala och klassificerade mer än hälften av ChatGPT:s 1 200 svar som farliga.

“Vi ville testa säkerhetsåtgärderna,” sa Imran Ahmed, organisationens VD. “Den omedelbara reaktionen var: ‘Herregud, det finns inga säkerhetsåtgärder’. De är helt ineffektiva. De är knappt där – om ens det.”

OpenAI, företaget bakom ChatGPT, sa efter att ha granskat rapporten att deras arbete med att förbättra chatbotens förmåga att “identifiera och svara lämpligt i känsliga situationer” pågår.

“Vissa samtal med ChatGPT kan börja som oskyldiga eller utforskande men kan övergå till mer känsliga ämnen,” sa företaget i ett uttalande. OpenAI adresserade dock inte direkt rapportens resultat eller hur ChatGPT påverkar tonåringar, men betonade att de arbetar på att “hantera dessa typer av scenarier” med verktyg för att “bättre upptäcka tecken på mental eller emotionell nöd” och förbättra chatbotens beteende.

Studien, som publicerades i onsdags, kommer samtidigt som fler människor – både vuxna och barn – vänder sig till AI-chatbotar för information, idéer och sällskap. Enligt en rapport från JPMorgan Chase i juli använder cirka 800 miljoner människor, eller ungefär 10 procent av världens befolkning, ChatGPT.

“Det är en teknologi som har potential att möjliggöra enorma framsteg i produktivitet och mänsklig förståelse,” sa Ahmed. “Och samtidigt är det en möjliggörare i en mycket mer destruktiv, malign mening.”

Ahmed sa att han blev mest chockad efter att ha läst tre känslomässigt förödande självmordsbrev som ChatGPT genererade för en falsk profil av en 13-årig flicka – ett brev riktat till hennes föräldrar och andra till syskon och vänner. “Jag började gråta,” sa han i en intervju.

Chatboten delade också ofta användbar information, som en krishjälplinje. OpenAI sa att ChatGPT är tränad att uppmuntra människor att kontakta mentalvårdsproffs eller betrodda nära och kära om de uttrycker tankar om självskada.

Men när ChatGPT vägrade att svara på frågor om skadliga ämnen kunde forskarna enkelt kringgå dessa vägran genom att hävda att det var “för en presentation” eller för en vän.

Riskerna är höga, även om bara en liten del av ChatGPT-användarna interagerar med chatboten på detta sätt. I USA vänder sig mer än 70 procent av tonåringarna till AI-chatbotar för sällskap, och hälften använder AI-kompanjoner regelbundet, enligt en ny studie från Common Sense Media, en organisation som studerar och förespråkar ansvarsfull användning av digitala medier.

Det är ett fenomen som OpenAI har erkänt. VD Sam Altman sa förra månaden att företaget försöker studera “emotionellt beroende” av teknologin och beskrev det som ett “verkligt vanligt fenomen” bland unga människor.

“Folk förlitar sig för mycket på ChatGPT,” sa Altman vid en konferens. “Det finns unga människor som bara säger, ‘Jag kan inte fatta några beslut i mitt liv utan att berätta allt för ChatGPT. Det känner mig. Det känner mina vänner. Jag ska göra vad det än säger’. Det känns verkligen dåligt för mig.”

Altman sa att företaget “försöker förstå vad man ska göra åt det”.

Även om mycket av informationen som ChatGPT delar kan hittas via en vanlig sökmotor, sa Ahmed att det finns viktiga skillnader som gör chatbotar mer insidious när det gäller farliga ämnen.

En av dessa skillnader är att “det är syntetiserat till en skräddarsydd plan för individen”. ChatGPT genererar något nytt – ett självmordsbrev anpassat från grunden, vilket är något en Google-sökning inte kan göra. Och AI, tillade han, “ses som en betrodd följeslagare, en guide”.