Åtgärden, som tillkännagavs av rättighetsorganisationen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) på tisdagen, är ett svar på den kraftiga ökningen av generativ AI inom kreativa industrier, en utveckling som lett till stämningar från artister, författare och rättighetsinnehavare. Dessa menar att AI-företag använder upphovsrättsskyddat material utan samtycke eller ersättning för att träna sina modeller.

Licensen, utvecklad av STIM som representerar över 100 000 låtskrivare, kompositörer och musikförlag, gör det möjligt för AI-system att träna på skyddade verk samtidigt som royalties betalas ut till upphovspersonerna.

Enligt den internationella organisationen CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) kan AI minska musikskaparnas inkomster med upp till 24 procent fram till 2028.

– Vi visar att det är möjligt att omfamna omvälvande teknik utan att undergräva mänsklig kreativitet. Detta är inte bara ett kommersiellt initiativ, utan en modell för rättvis ersättning och rättssäkerhet för AI-företag, sade Lina Heyman, tillförordnad VD för STIM, i ett uttalande.