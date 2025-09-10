KULTUR
2 min läsning
Sverige lanserar AI-musiklicens för att skydda låtskrivare
Sveriges musikrättsorganisation har infört en licens som gör det möjligt för företag inom artificiell intelligens att lagligt använda upphovsrättsskyddade låtar för att träna sina modeller – samtidigt som låtskrivare och kompositörer får betalt.
Sverige lanserar AI-musiklicens för att skydda låtskrivare
AI-Licens STIM. Fotograf: Per Englund / TRTSVENSKA
10 september 2025

Åtgärden, som tillkännagavs av rättighetsorganisationen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) på tisdagen, är ett svar på den kraftiga ökningen av generativ AI inom kreativa industrier, en utveckling som lett till stämningar från artister, författare och rättighetsinnehavare. Dessa menar att AI-företag använder upphovsrättsskyddat material utan samtycke eller ersättning för att träna sina modeller.

Licensen, utvecklad av STIM som representerar över 100 000 låtskrivare, kompositörer och musikförlag, gör det möjligt för AI-system att träna på skyddade verk samtidigt som royalties betalas ut till upphovspersonerna.

Enligt den internationella organisationen CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) kan AI minska musikskaparnas inkomster med upp till 24 procent fram till 2028.

Vi visar att det är möjligt att omfamna omvälvande teknik utan att undergräva mänsklig kreativitet. Detta är inte bara ett kommersiellt initiativ, utan en modell för rättvis ersättning och rättssäkerhet för AI-företag, sade Lina Heyman, tillförordnad VD för STIM, i ett uttalande.

Rekommenderad

Enligt CISAC kan generativ AI inom musikbranschen omsätta upp emot 17 miljarder dollar årligen år 2028.

Sverige har tidigare satt industristandarder för plattformar som Spotify och TikTok, och den nya licensen innehåller obligatorisk teknik för att spåra AI-genererade verk, vilket ska garantera transparens och betalning till skapare.

Det Stockholmsbaserade startupföretaget Songfox är det första att arbeta under licensen, vilket gör det möjligt för användare att skapa lagliga AI-genererade låtar och covers.

Utforska
Vad innebär egentligen Natos 5 procents utgiftsavtal?
Storbritannien ska förvärva kärnvapenfähiga F-35A-jaktplan i en stor förändring av NATO:s militära hållning
Zohran Mamdani på tröskeln till historisk seger i New Yorks demokratiska primärval för borgmästare när Cuomo erkänner sig besegrad
En amerikansk lagstiftare säger att JFK mördades på grund av hans motstånd mot Israels kärnvapenprogram
Turkiets försvarsindustri bör knytas närmare Europa och allierade: Nato-chefen
Israel hotar Iran med 'intensiva attacker' efter att ha påstått en vapenvileöverträdelse som Tehran förnekar
Över 40 personer, inklusive barn, dödades i attack mot sjukhus i Sudan: WHO
Thailand blockerar övergångar med Kambodja på grund av gränstvist, vilket lämnar många strandade
Brutal värmebölja drabbar USA:s östra och mellersta delar, hälsovarningar utfärdas när temperaturerna stiger
Trump tillkännager vapenvila mellan Israel och Iran
IAEA varnar att kärnvapenspridningsregimet "står på spel" mitt i konflikten mellan Iran och Israel
Turkiets president fördömer "avskyvärd" kyrkoattack i Damaskus och lovar solidaritet med Syrien
USA varnar för iransk vedergällning när Trump höjer "regimskifte"
Oljepriserna stiger efter att Teheran överväger att stänga Hormuzsträngen
Armeniens premiärminister redo för "historiskt" besök i Turkiet
Ta en titt på TRT Global. Dela din feedback!
Contact us