I Turkiet har icke-statliga organisationer (NGO:er) arbetat i 683 dagar för att lindra Gazas matkris, som förvärrats av Israels attacker sedan den 7 oktober 2023. De har regelbundet skickat mat, kläder, medicin, medicinsk utrustning och andra förnödenheter, med fokus på att hantera den alltmer akuta matbristen.
Turkiska Röda Halvmånen
Turkiska Röda Halvmånen har lett fem "Kindness Ship"-uppdrag och skickat 10 fartyg med 869 lastbilar (15 089 ton) hjälp, främst mat, hygienprodukter och medicinska förnödenheter. I januari levererades 52 164 burkar kött från Eid Al Adha-donationer via Turkiets katastrof- och beredskapsmyndighet (AFAD) och UNRWA, medan ytterligare 261 ton konserverat kött från Turkiets 15:e hjälpfartyg väntar på att få komma in.
Soppköken i Gaza serverar upp till 21 000 måltider dagligen, med totalt 6,83 miljoner måltider distribuerade hittills. Dessutom har 400 ton lokalt upphandlade förnödenheter levererats, och sedan november 2024 har 1,66 miljoner liter dricksvatten distribuerats, med leveranser som återupptas när förhållandena tillåter.
Från och med den 29 november 2024 började Turkiska Röda Halvmånen distribuera dricksvatten i Gaza via tankbilar, med 20 liter per familj och totalt 20 ton vatten per dag. Av de 5 000 matpaket som köpts in via Jordanien delades 2 500 ut i februari, medan resten väntar på distribution. Trots restriktioner hade 165 av 405 hjälplastbilar lossats vid Egyptiska Röda Halvmånens lager och kommit in i Gaza fram till den 3 augusti, med sortering av resten pågående.
Deniz Feneri
Deniz Feneri-föreningen tillhandahåller dagligen varma måltider till 15 000 personer genom 10 soppkök i norra, södra och centrala Gaza. Dessa måltider distribueras till läger och behövande familjer via volontärer och lokal personal.
Föreningen hanterar också en av Gazas mest kritiska frågor – tillgång till vatten efter infrastrukturens förstörelse – genom att leverera 15 ton rent dricksvatten dagligen och hålla två aktiva brunnar i drift. Dessutom tillhandahåller de matstöd till Al Wafa-sjukhuset i Gaza, bestående av tre måltider om dagen för patienter och deras vårdgivare.
IHH
Sedan attackerna började har IHH Humanitarian Relief Foundation distribuerat 35,19 miljoner varma måltider i regionen. Stiftelsen har också levererat 127,63 miljoner brödlimpor och 1,2 miljoner olika livsmedel, inklusive konserver, pasta, färdigmatspaket och fruktjuice.
Stiftelsen har distribuerat 206 521 matpaket, 129 789 säckar mjöl och 17 848 grönsakspaket till Gazas befolkning. Dessutom har 2 567 tankbilar med dricksvatten och köttpaket levererats.
Cansuyu Association
Sedan attackerna började har Cansuyu Association skickat 102 lastbilar med hjälp som innehåller matpaket, mjöl, ris, olja, baljväxter, pasta och andra förnödenheter. Föreningen har levererat 3 000 matpaket, 285 000 brödpaket, 750 grönsakspaket, 500 gascylindrar, 349 300 varma måltider och 1 806 tankbilar med dricksvatten.
Genom sin partnerorganisation har föreningen tillhandahållit fem tankbilar med rent vatten och varma måltider för 500 personer i norra Gaza, och fortsätter att servera måltider i södra delen. Hittills har 1 273 ton livsmedelsförnödenheter levererats från utanför Gaza, med 20 lastbilar med nödhjälp som väntar på att få komma in vid gränsen.
IDDEF
Istanbul-baserade Federation of Humanitarian Associations (IDDEF) har levererat 4 miljoner varma måltider, 200 000 mat-, frukt- och hygienpaket, 350 000 brödpaket och 320 ton mjöl. Från sina lager i Egypten och Jordanien har de skickat 204 lastbilar med hjälp till regionen och bidragit med åtta lastbilar med hjälp till tre AFAD-organiserade hjälpfartyg.
IDDEF har också skickat 300 000 portioner konserverat kött till Gaza, med ytterligare 264 600 burkar på 800 gram redo i Jordanien för transport. För närvarande distribuerar IDDEF 3 000 varma måltider och 50 000 brödlimpor dagligen i Gaza, tillsammans med 25 000 liter rent vatten per dag via två tankbilar som drivs av vattenreningsanläggningar i regionen.
Doctors Worldwide
Sedan den 7 oktober har Doctors Worldwide tillhandahållit sjukvård, mat och hygienstöd till mer än 43 000 familjer och över 900 000 personer i Gaza. Team som arbetar vid Al Shifa-, Al Aqsa- och Al Ahli-sjukhusen erbjuder också vaccinationer och modersmjölksersättning till barn och gravida kvinnor vid en hälsostation som upprättats i ett läger i norr i samarbete med UNICEF.
Föreningen har också gett lönestöd till mer än 280 vårdpersonal och levererat medicinska förnödenheter, mat, hygienhjälp och konserverat kött till 155 000 personer via Egypten och Jordanien.
Sadakatasi Association
Sadakatasi Association har tillhandahållit sjukvård, mat, skydd och nödhjälp till cirka 2 miljoner människor i Gaza. De har levererat sex ambulanser och tiotusentals lådor med medicin till sjukhus, samtidigt som de gett skydd åt 1 000 familjer i två tältstäder och 400 studenter i två tältbaserade skolor.
I hela Gaza har de distribuerat matpaket till 22 000 familjer, mjöl till 4 000 familjer, bröd till 110 000 familjer, 475 tankbilar med vatten och två lastbilar med dricksvatten. Dessutom har de tillhandahållit varma måltider till 1,2 miljoner människor, stöttat sjukhus med sju ton bränsle och fortsatt med humanitär hjälp inklusive kläder, filtar, tält och kött.
Inom Turkiet-Palestina Humanitära Hjälpoperationen har 16 hjälpfartyg också skickats från Mersin hamn till Egyptens Al Arish hamn under AFAD:s samordning sedan den 7 oktober 2023.