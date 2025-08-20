I Turkiet har icke-statliga organisationer (NGO:er) arbetat i 683 dagar för att lindra Gazas matkris, som förvärrats av Israels attacker sedan den 7 oktober 2023. De har regelbundet skickat mat, kläder, medicin, medicinsk utrustning och andra förnödenheter, med fokus på att hantera den alltmer akuta matbristen.

Turkiska Röda Halvmånen

Turkiska Röda Halvmånen har lett fem "Kindness Ship"-uppdrag och skickat 10 fartyg med 869 lastbilar (15 089 ton) hjälp, främst mat, hygienprodukter och medicinska förnödenheter. I januari levererades 52 164 burkar kött från Eid Al Adha-donationer via Turkiets katastrof- och beredskapsmyndighet (AFAD) och UNRWA, medan ytterligare 261 ton konserverat kött från Turkiets 15:e hjälpfartyg väntar på att få komma in.

Soppköken i Gaza serverar upp till 21 000 måltider dagligen, med totalt 6,83 miljoner måltider distribuerade hittills. Dessutom har 400 ton lokalt upphandlade förnödenheter levererats, och sedan november 2024 har 1,66 miljoner liter dricksvatten distribuerats, med leveranser som återupptas när förhållandena tillåter.

Från och med den 29 november 2024 började Turkiska Röda Halvmånen distribuera dricksvatten i Gaza via tankbilar, med 20 liter per familj och totalt 20 ton vatten per dag. Av de 5 000 matpaket som köpts in via Jordanien delades 2 500 ut i februari, medan resten väntar på distribution. Trots restriktioner hade 165 av 405 hjälplastbilar lossats vid Egyptiska Röda Halvmånens lager och kommit in i Gaza fram till den 3 augusti, med sortering av resten pågående.

Deniz Feneri

Deniz Feneri-föreningen tillhandahåller dagligen varma måltider till 15 000 personer genom 10 soppkök i norra, södra och centrala Gaza. Dessa måltider distribueras till läger och behövande familjer via volontärer och lokal personal.

Föreningen hanterar också en av Gazas mest kritiska frågor – tillgång till vatten efter infrastrukturens förstörelse – genom att leverera 15 ton rent dricksvatten dagligen och hålla två aktiva brunnar i drift. Dessutom tillhandahåller de matstöd till Al Wafa-sjukhuset i Gaza, bestående av tre måltider om dagen för patienter och deras vårdgivare.

IHH

Sedan attackerna började har IHH Humanitarian Relief Foundation distribuerat 35,19 miljoner varma måltider i regionen. Stiftelsen har också levererat 127,63 miljoner brödlimpor och 1,2 miljoner olika livsmedel, inklusive konserver, pasta, färdigmatspaket och fruktjuice.

Stiftelsen har distribuerat 206 521 matpaket, 129 789 säckar mjöl och 17 848 grönsakspaket till Gazas befolkning. Dessutom har 2 567 tankbilar med dricksvatten och köttpaket levererats.

Cansuyu Association