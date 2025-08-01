POLITIK
Regeringen vill skärpa reglerna för skolfrånvaro – böter för föräldrar kan bli aktuellt
Trots skolplikt är det många elever i Sverige som uteblir från undervisningen utan giltiga skäl. Regeringen ser med oro på utvecklingen och vill nu införa tydligare och stramare regler för när barn får beviljas ledighet från skolan.
Utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet / TRTSVENSKA
1 augusti 2025

En ny utredning ska även titta på möjligheten att införa sanktionsavgifter för vårdnadshavare som inte följer reglerna.

Utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson (L) framhåller att barns rätt till utbildning måste väga tyngre än föräldrars önskemål om exempelvis semesterresor under skoltid. “Vi vill se till att alla respekterar skolplikten. Barns rätt till utbildning ska komma före föräldrars rätt till en solsemester – eller ännu allvarligare, fall där barn förs utomlands mot sin vilja”, säger hon.

Enligt regeringen är det nuvarande regelverket alltför otydligt, vilket lett till stora skillnader mellan kommuner och skolor när det gäller hur och när ledighet beviljas. Detta skapar en rättsosäker situation, menar Mohamsson. Därför vill regeringen införa enhetliga regler för hela landet, både kring orsaker till beviljad frånvaro och hur lång sådan ledighet får vara.

Utöver en översyn av ledighetsreglerna ska utredningen även undersöka möjligheten att införa sanktionsavgifter – i praktiken böter – för vårdnadshavare som trotsar skolplikten. Tanken är att rektorer ska få tydligare befogenheter att ingripa vid upprepad ogiltig frånvaro. “Vi kan inte ha en skola där man kommer och går som man vill”, säger Mohamsson.

Även om det i dag finns möjlighet för domstol att utdöma vite vid olovlig frånvaro används detta verktyg sällan, bland annat eftersom processen ofta drar ut på tiden och inte kan tillämpas när eleven väl är tillbaka i skolan. Regeringen hoppas att nya regler kan göra tillsynen mer effektiv.

Utredaren får även i uppdrag att föreslå en övre gräns för hur lång ledighet en rektor kan bevilja, samt att definiera vad som kan anses vara giltiga skäl för längre frånvaro från undervisningen.

Utredningen ska vara klar senast den 17 juni 2026.

