Terrora taryhy zarba: PKK dargama we ýarasyzlanma yglan etdi

Ömer Çelige görä, “Terrorsyz Türkiýe” göreşi, Prezident Erdoganyň we Milletçi hereket partiýasynyň lideri Bahçeliniň ýolbaşçylygynda, syýasy ylalaşygyň we milli jebisligiň güýçlendirilmegi bilen täze tapgyra girdi Ömer Çelige görä, “Terrorsyz Türkiýe” göreşi, Prezident Erdoganyň we Milletçi hereket partiýasynyň lideri Bahçeliniň ýolbaşçylygynda, syýasy ylalaşygyň we milli jebisligiň güýçlendirilmegi bilen täze tapgyra girdi