خەلقئارا
بىرازىلىيە ئىسرائىلىيەنىڭ يېڭى ۋەكىلىنى رەت قىلدى
26 أغسطس 2025

ئىسرائىلىيە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنىڭ سەۋىيەسىنىڭ پۈتۈنلەي چېكىنگەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ، لۇلا دا سىلۋانىڭ «قارشى ئېلىنمايدىغان ئادەم» سالاھىيىتىنى قايتا تەكىتلىدى.

ئىسرائىلىيە تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بىرازىلىيەنىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ يېڭىدىن تەيىنلىمەكچى بولغان باش ئەلچىسىنى تەستىقلاشنى رەت قىلىشى، ئىسرائىلىيەنىڭ بۇ لاتىن ئامېرىكىسى دۆلىتى بىلەن بولغان مۇناسىۋەت سەۋىيەسىنى تۆۋەنلىتىشىگە ۋە بىرازىلىيە پرېزىدېنتى لۇيىز ئىناسىيو لۇلا دا سىلۋانىڭ «قارشى ئېلىنمايدىغان ئادەم» (persona non grata) سالاھىيىتىنى قايتا تەكىتلىشىگە سەۋەب بولغان. بۇ ئۆزگىرىش ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى دىپلوماتىك كرىزىسنى تېخىمۇ چوڭقۇرلاشتۇرغان.

دۈشەنبە كۈنى لۇلا دا سىلۋا سابىق كولومبىيە باش ئەلچىسى گالى داگاننىڭ بىرازىلىيەگە يېڭى باش ئەلچى بولۇپ تەيىنلىنىشىنى رەت قىلغان ۋە بۇ ئورۇن بوش قالغان.

«Times of Israel» گېزىتى ئىسرائىلىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ بىرازىلىيە بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنىڭ تېخىمۇ تۆۋەن سەۋىيەدە داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. مىنىستىرلىقنىڭ باياناتىدا: «بىرازىلىيەنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى ھالدا باش ئەلچى داگاننىڭ تەستىقلاش تەلىپىگە جاۋاب قايتۇرمىغانلىقى ئۈچۈن، ئىسرائىلىيە بۇ تەلەپنى قايتۇرۇۋالدى ۋە ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ھازىر تېخىمۇ تۆۋەن دىپلوماتىك سەۋىيەدە داۋاملاشماقتا» دېيىلدى.

بۇ ئۆزگىرىشلەر بىرازىلىيە بىلەن تەل ئاۋىۋ ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتتە يېڭى جىددىيچىلىك پەيدا قىلدى. ئەسلىدىنلا جىددىي بولغان مۇناسىۋەت ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سەۋەبىدىن تېخىمۇ ناچارلاشقان ئىدى.

بىرازىلىيە ئۆتكەن يىلى غەززەدىكى قىرغىنچىلىق سەۋەبىدىن ئىسرائىلىيەدە تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسىنى قايتۇرۇپ كەتكەن ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا يېڭى ئەلچى تەيىنلىمىگەن ئىدى. بۇنىڭغا قارىتا، ئىسرائىلىيە لۇلا دا سىلۋانى «قارشى ئېلىنمايدىغان ئادەم» دەپ ئېلان قىلغان ئىدى. لۇلا دا سىلۋا ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ھەرىكىتىنى ناتسېستلارنىڭ قىلمىشلىرىغا ئوخشىتىپ: «غەززەدە يۈز بېرىۋاتقان ئىشلار ئۇرۇش ئەمەس. بۇ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق. بۇ ئەسكەرلەرنىڭ ئەسكەرلەر بىلەن ئۇرۇشى ئەمەس؛ بۇ ياخشى تەربىيەلەنگەن بىر ئارمىيەنىڭ ئاياللار ۋە بالىلارغا قارشى ئۇرۇشىدۇر» دېگەن ئىدى.

دۈشەنبە كۈنى ئىسرائىلىيە لۇلا دا سىلۋانىڭ «قارشى ئېلىنمايدىغان ئادەم» سالاھىيىتىنى قايتا تەكىتلىدى. بىرازىلىيە 2023-يىلى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى پەلەستىننى قوللايدىغانلىقىنى ئوچۇق-ئاشكارا بىلدۈرگەن ئىدى.

ئىيۇل ئېيىدا بىرازىلىيە جەنۇبىي ئافرىقىنىڭ ئىسرائىلىيەگە قارشى خەلقئارا سوت مەھكىمىسىدە (ICJ) ئاچقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېلوسىغا قاتنىشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. بىرازىلىيە 2010-يىلى 5-دېكابىر پەلەستىننى 1967-يىلدىكى چېگرا بويىچە رەسمىي ئېتىراپ قىلغان ئىدى.

مەنبە:TRT Global
