August 27, 2025
دانىيە رادىيو تېلېۋىزىيەسى (DR) نىڭ چارشەنبە كۈنى (27-ئاۋغۇست) خەۋەر قىلىشىچە، دانىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى لارس لوككې راسمۇسسېن (Lars Lokke Rasmussen) ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ گىرېنلاندتا تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەرلەر سەۋەبىدىن، ئامېرىكانىڭ كوپېنھاگېندىكى ئەلچىخانىسىنىڭ ئەڭ يۇقىرى دەرىجىلىك دىپلوماتىنى مىنىستىرلىققا چاقىرتقان.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئامېرىكانىڭ بايلىقى مول ھەم ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنغا ئىگە بۇ ئارالنى دۆلەت ۋە خەلقئارالىق بىخەتەرلىك سەۋەبى بىلەن قولغا چۈشۈرمەكچى ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ ئۈچۈن ھەربىي كۈچ ئىشلىتىشنىمۇ ئۈنۈمسىز دەپ قارىمايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى.
دانىيە رادىيو-تېلېۋىزىيەسىنىڭ ئىسمىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان مەنبەلەرنى نەقىل كەلتۈرۈپ بىلدۈرۈشىچە، دانىيە ھۆكۈمىتى ترامپ ھۆكۈمىتى بىلەن مۇناسىۋىتى بار كەم دېگەندە ئۈچ ئامېرىكا پۇقراسىنى دانىيە زېمىنىدا يوشۇرۇن تەسىر كۆرسىتىش ھەرىكىتىگە قاتناشتى دەپ قارايدىكەن.
مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Denmark slams US delegation's Greenland visit as 'unacceptable pressure'
تەۋسىيە