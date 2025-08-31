تەنتەربىيە
تۈركىيەنىڭ گالاتاساراي پۇتبول مەستانىلىرى غەززە ئۈچۈن ئاۋازىنى ياڭراتتى
تاماشىبىنلار سەھنىسىدىن دېڭىزغا قاراپ: تۈركىيەنىڭ گالاتاساراي پۇتبول مەستانىلىرى غەززە ئۈچۈن ئاۋازىنى ياڭراتتى.
تەشكىللىگۈچىلەر يەرشارى «سۇمۇد» فىلوتىنى غەززەدىكى قورشاۋ ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىققا قارشى يەرشارىۋى نارازىلىق نامايىشى دەپ سۈپەتلەپ، خەلقئارالىق ئورگانلارنى مۇۋەپپەقىيەتسىزلىك ۋە جىنايەتكە شېرىك بولۇش بىلەن ئەيىبلىدى.

تۈركىيە پۇتبول كۇلۇبى گالاتاساراينىڭ مەستانىلىرى، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە يۈرگۈزۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە مەجبۇرىي ئاچارچىلىقتا قويۇش سىياسىتىگە قارشى ئاچلىقتا قىينىلىۋاتقان پەلەستىنلىكلەر بىلەن بىر سەپتە ئىكەنلىكىنى كۈچلۈك ئىپادىلىدى.

مەستانىلەر غەززەگە قويۇلغان ئىسرائىلىيە قورشاۋىنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى يەتكۈزۈشنى نىشان قىلغان خەلقئارالىق تەشەببۇس بولغان يەرشارى «سۇمۇد» فىلوتىنى قوللىدى.

يېقىنقى بىر مەيدان مۇسابىقىدە، مەستانىلەر فىلوتنى قوللايدىغانلىقىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن پىلاكاتلارنى ئېچىپ، شوئار توۋلىدى.

مەستانىلەرنىڭ «غەززە، بىز كېلىۋاتىمىز. رەفاھ چېگرا ئېغىزىنى ئېچىڭ» دېگەن ئۇچۇرى زور غۇلغۇلا قوزغىدى.

بۇ قوللاش نامايىشى غەززەدە قەھەتچىلىككە سەۋەب بولغان چېگرا ئېغىزلىرىنىڭ دەرھال ئېچىلىشى ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ ئەجەللىك قورشاۋىنىڭ ئەمەلدىن قالدۇرۇلۇشى ھەققىدىكى چاقىرىقلارنىڭ دۇنيا مىقياسىدا كۈچىيىشىگە ئەگىشىپ يۈز بەردى.

ئىسرائىلىيەنىڭ مەجبۇرىي ئاچارچىلىقتا قويۇش سىياسىتى 2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن بۇيان 332 پەلەستىنلىكنىڭ ئۆلۈشىگە سەۋەب بولغان بولۇپ، بۇلارنىڭ 124 نەپىرى كىچىك بالىلار ئىدى.

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ قوللىشىدىكى «يېمەكلىك بىخەتەرلىكىنى ئۇنىۋېرسال دەرىجىگە ئايرىش» ئورگىنى  22-ئاۋغۇست غەززەدە رەسمىي قەھەتچىلىك ئېلان قىلغاندىن بۇيان، غەززە سەھىيە مىنىستىرلىقى ئىسرائىلىيە يۈرگۈزگەن ئاچارچىلىق سەۋەبىدىن يەنە 54 كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى، بۇنىڭ ئىچىدە توققۇز كىچىك بالىنىڭ بارلىقىنى ئەسكەرتتى.

ئىسرائىلىيە 2-مارتتىن بۇيان غەززەگە ياردەم بېرىش مەقسىتىدىكى بارلىق ئۆتكەللەرنى تاقىۋەتكەنلىكتىن، ياردەم ئەشيالىرى قاچىلانغان ئاپتوموبىل ئەترەتلىرى چېگرادا قاپسىلىپ قالدى.

خەلقئارا غەززە قورشاۋىنى بۇزۇش كومىتېتى «يەرشارى سۇمۇد فىلوتى» نىڭ يەكشەنبە كۈنى بارسېلونادىن يولغا چىقىدىغانلىقىنى، ئاندىن پەيشەنبە كۈنى تۇنىستىن ئىككىنچى بىر سەپەر بىلەن ئىسرائىلىيەنىڭ پەلەستىن زېمىنىغا يۈرگۈزگەن قورشاۋىغا جەڭ ئېلان قىلىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

كومىتېت باياناتىدا فىلوتنى غەززەدىكى «قورشاۋ ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىق» قا قارشى دۇنياۋى نارازىلىق نامايىشى دەپ ئاتاپ، خەلقئارالىق ئورگانلارنى «مۇۋەپپەقىيەتسىزلىك ۋە جىنايەتكە شېرىك بولۇش» بىلەن ئەيىبلىدى.

باياناتتا يەنە بۇ ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ «پەقەت ياردەم بۇيۇملىرىنى توشۇۋاتقان سىمۋول خاراكتېرلىك كېمىلەرلا ئەمەس، بەلكى يەرشارىۋى ئىرادىنى ئەكس ئەتتۈرىدىغان كۈچلۈك ئىنسانپەرۋەرلىك ئۇچۇرى» ئىكەنلىكىمۇ تەكىتلەندى.

«ھەر بىر كېمە غەززە ئۈچۈن بىر ئۈمىد ساداسى ۋە قورشاۋ بىلەن ئادالەتسىزلىككە دەرھال خاتىمە بېرىشنى تەلەپ قىلىدىغان يەرشارىۋى ئاۋازنى ئېلىپ ماڭىدۇ» دېيىلدى.

يەرشارى «سۇمۇد» فىلوتى، باشقا تەشەببۇسلار بولغان «مەغرىب سۇمۇد فىلوتى»، «يەرشارى غەززە ھەرىكىتى»، «ئەركىنلىك فىلوتى بىرلەشمىسى» ۋە «مالايسىيا سۇمۇد نۇسانتارا» نىڭ بىرلىشىشى بىلەن شەكىللەندى.

تەشكىللىگۈچىلەر بۇ تىرىشچانلىقنىڭ، 2010-يىلى تۈركىيەنىڭ «ماۋى مارمارا» ناملىق كېمىسى ۋە بۇ يىل «ئەل-دامىر»، «مادلېن» ۋە «ھاندالا» كېمىلىرىنىڭ ۋەزىپىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قورشاۋغا جەڭ ئېلان قىلىش تىرىشچانلىقلىرىنىڭ داۋامى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

ئىسرائىلىيە دېڭىز ئارمىيەسى 26-ئىيۇل «ھاندالا» ياردەم كېمىسىنى غەززە دېڭىز قىرغىقىغا يېقىنلاشقاندا توختىتىپ، كېمىنى ئاشدود پورتىغا ئېلىپ كەتكەن ئىدى.

ئىسرائىلىيە 2023-يىلى ئۆكتەبىردىن بۇيان غەززەدە 63 مىڭ 400 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى.

خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتى ئۆتكەن يىلى نويابىردا ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقارغان ئىدى.

مەنبە:TRT Uyghur
