ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ھىندىستانغا قارىتا يېڭى جازا تەدبىرلىرىنى ئېلان قىلغاندىن كېيىن، رۇسىيە نېفىتىنى داۋاملىق سېتىۋېلىۋاتقان دۆلەتلەرگە «تېخىمۇ ئېغىر» قوشۇمچە جازا يۈرگۈزۈلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى.
ترامپ چارشەنبە كۈنى ئاق سارايدا مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە، «سىلەر تېخىمۇ كۆپ جازالارنى كۆرىسىلەر. كۆپلىگەن قوشۇمچە جازالار يولغا قويۇلىدۇ» دېدى ۋە خىتاينىڭمۇ نىشاندىكى دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇشى مۇمكىنلىكىگە ئىشارەت قىلدى.
ئۇ «بېيجىڭمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش تەدبىرلەرگە دۇچ كېلەمدۇ؟» دېگەن سوئالغا، «ئەلۋەتتە، ۋەزىيەتكە قاراپ باقايلى. شۇنداق بولۇشى مۇمكىن» دەپ جاۋاب بېرىش بىلەن بىرگە، خىتاي بىلەن داۋاملىشىۋاتقان ۋە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەشلەرگە ئېرىشكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن سودا سۆھبەتلىرىنىمۇ تىلغا ئالدى.
ترامپ شۇ كۈنى يېڭى دېھلى ھۆكۈمىتىنىڭ رۇسىيە خام نېفىتىنى «ئۈزلۈكسىز قايتا سېتىپ، پايدا ئېلىش» ھەرىكىتىگە قارىتا، ھىندىستاننىڭ ئىمپورت قىلغان مەھسۇلاتلىرىغا قوشۇمچە %25 تاموژنا بېجى يۈرگۈزىدىغان بىر پەرمانغا ئىمزا قويدى.
مەزكۇر باجلارنىڭ 21 كۈن ئىچىدە ئىجرا قىلىنىدىغانلىقى قەيت قىلىندى.
پەرماندا يەنە، رۇسىيە نېفىتىنى «بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىك» ھالدا ئىمپورت قىلىدىغان باشقا دۆلەتلەرنى ئېنىقلاپ چىقىش ۋەزىپىسىنىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماركو رۇبىيو ۋە خەزىنە مىنىستىرى سىكوت بېسسېنتقا تاپشۇرۇلغانلىقى قەيت قىلىندى.
بۇ بايانات ئامېرىكا ئالاھىدە ۋەكىلى ستىۋ ۋىتكوفنىڭ رۇسىيە ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشۈش ئۈچۈن موسكۋاغا قىلغان زىيارىتىنىڭ ئەتىسى، ترامپنىڭ «بۇ مەسىلىدە بىر قارارغا كېلىمىز» دېيىشىدىن بىر كۈن كېيىن ئېلان قىلىندى.