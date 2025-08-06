ئاق ساراي موسكۋانىڭ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشى سەۋەبلىك قوشۇمچە ئېمبارگو يۈرگۈزۈشنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقان بىر پەيتتە، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئالاھىدە ۋەكىلى ستىۋ ۋىتكوفنىڭ چارشەنبە كۈنى رۇسىيە ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ترامپ سەيشەنبە كۈنى مۇخبىرلارغا بايانات بېرىپ: «ئەتە رۇسىيە بىلەن ئۇچرىشىشىمىز بار. ۋەزىيەتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى» دېدى.
ئۇ ئامېرىكانىڭ خىتاي قاتارلىق رۇسىيە ئېنېرگىيەسىنى داۋاملىق سېتىۋېلىۋاتقان دۆلەتلەرگە %100 لىك تاموژنا بېجى قويۇش-قويماسلىق مەسىلىسىنى جەزملەشتۈرۈشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ: «مەن ھەرگىزمۇ كونكرېت بىر نىسبەتنى تىلغا ئالمىدىم، لېكىن بۇ ھەقتە مۇھىم قەدەملەرنى باسىمىز. يېقىن كەلگۈسىدە ۋەزىيەتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆرىمىز» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
ترامپ چارشەنبە كۈنىدىكى سۆھبەتلەردىن كېيىن ئامېرىكانىڭ يېڭى ئېمبارگولارغا ئائىت قارارىنى ئېلان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
بۇ باياناتلار ترامپنىڭ رۇسىيەگە «8-ئاۋغۇستقا قەدەر» بەرگەن ئەڭ ئاخىرقى مۆھلىتىدىن بۇرۇن ئېلان قىلىندى. ترامپ ئەگەر رۇسىيە ئۇكرائىنا بىلەن ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى ھاسىل قىلالمىسا، ئامېرىكانىڭ بېسىمنى تېخىمۇ ئاشۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىغانىدى.
تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى تەممىي برۇس سەيشەنبە كۈنى قىلغان سۆزىدە ۋىتكوفنىڭ موسكۋا زىيارىتىنى دەلىللەپ: «مەن بۇ يەردە تۇرۇپ زىيارەتنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرەلەيمەن. لېكىن سۆھبەتنىڭ كونكرېت مەزمۇنى ھەققىدە سىلەرگە مەلۇمات بېرەلمەيمەن» دېدى.
باياناتچى، پىرېزىدېنت ترامپنىڭ رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ۋە موسكۋانىڭ ھازىرقى پوزىتسىيەسىدىن «رازى ئەمەس» لىكىنى، بىراق ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن «دىپلوماتىك چارىلەرگە يەنىلا سادىق» ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ئاق ساراي رۇسىيە ئېنېرگىيەسىنى ئىمپورت قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان دۆلەتلەرگە قارىتا ئاگاھلاندۇرۇشلىرىنى كۈچەيتىپ، بۇ خىل سودىنى «كىرېمىل سارىيىنىڭ ئۇرۇش ماشىنىسىنىڭ ھاياتلىق قان تومۇرى بولۇش» دەپ ئاتىماقتا.