سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
ئامېرىكا ئالاھىدە ۋەكىلى چارشەنبە كۈنى رۇسىيە ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدۇ
پىرېزىدېنت ترامپ ۋاشىنگتوننىڭ رۇسىيە ئېنېرگىيەسىنى سېتىۋالىدىغان دۆلەتلەرگە قارشى يولغا قويىدىغان يېڭى ئېمبارگولار توغرىسىدىكى قارارىنى ئالاھىدە ۋەكىل ۋىتكوفنىڭ كىرېمىل سارىيى ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئامېرىكا ئالاھىدە ۋەكىلى چارشەنبە كۈنى رۇسىيە ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدۇ
/ AP
19 hours ago

ئاق ساراي موسكۋانىڭ ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشى سەۋەبلىك قوشۇمچە ئېمبارگو يۈرگۈزۈشنى مۇزاكىرە قىلىۋاتقان بىر پەيتتە، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ ئالاھىدە ۋەكىلى ستىۋ ۋىتكوفنىڭ چارشەنبە كۈنى رۇسىيە ئەمەلدارلىرى بىلەن كۆرۈشىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.

ترامپ سەيشەنبە كۈنى مۇخبىرلارغا بايانات بېرىپ: «ئەتە رۇسىيە بىلەن ئۇچرىشىشىمىز بار. ۋەزىيەتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆرۈپ باقايلى» دېدى.

ئۇ ئامېرىكانىڭ خىتاي قاتارلىق رۇسىيە ئېنېرگىيەسىنى داۋاملىق سېتىۋېلىۋاتقان دۆلەتلەرگە %100 لىك تاموژنا بېجى قويۇش-قويماسلىق مەسىلىسىنى جەزملەشتۈرۈشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ: «مەن ھەرگىزمۇ كونكرېت بىر نىسبەتنى تىلغا ئالمىدىم، لېكىن بۇ ھەقتە مۇھىم قەدەملەرنى باسىمىز. يېقىن كەلگۈسىدە ۋەزىيەتنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆرىمىز» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.

ترامپ چارشەنبە كۈنىدىكى سۆھبەتلەردىن كېيىن ئامېرىكانىڭ يېڭى ئېمبارگولارغا ئائىت قارارىنى ئېلان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.

recommended

بۇ باياناتلار ترامپنىڭ رۇسىيەگە «8-ئاۋغۇستقا قەدەر» بەرگەن ئەڭ ئاخىرقى مۆھلىتىدىن بۇرۇن ئېلان قىلىندى. ترامپ ئەگەر رۇسىيە ئۇكرائىنا بىلەن ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمى ھاسىل قىلالمىسا، ئامېرىكانىڭ بېسىمنى تېخىمۇ ئاشۇرىدىغانلىقىنى جاكارلىغانىدى.

تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى تەممىي برۇس سەيشەنبە كۈنى قىلغان سۆزىدە ۋىتكوفنىڭ موسكۋا زىيارىتىنى دەلىللەپ: «مەن بۇ يەردە تۇرۇپ زىيارەتنىڭ ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى جەزملەشتۈرەلەيمەن. لېكىن سۆھبەتنىڭ كونكرېت مەزمۇنى ھەققىدە سىلەرگە مەلۇمات بېرەلمەيمەن» دېدى.

باياناتچى، پىرېزىدېنت ترامپنىڭ رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ۋە موسكۋانىڭ ھازىرقى پوزىتسىيەسىدىن «رازى ئەمەس» لىكىنى، بىراق ئۇرۇشنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن «دىپلوماتىك چارىلەرگە يەنىلا سادىق» ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.

ئاق ساراي رۇسىيە ئېنېرگىيەسىنى ئىمپورت قىلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان دۆلەتلەرگە قارىتا ئاگاھلاندۇرۇشلىرىنى كۈچەيتىپ، بۇ خىل سودىنى «كىرېمىل سارىيىنىڭ ئۇرۇش ماشىنىسىنىڭ ھاياتلىق قان تومۇرى بولۇش» دەپ ئاتىماقتا.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us