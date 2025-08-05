ئىسلامئاباد ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنىسكىينىڭ پاكىستان پۇقرالىرىنىڭ رۇسىيە ئۈچۈن ئۇكرائىناغا قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى سۆزىنى رەت قىلدى.
پاكىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى سەيشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، پاكىستان پۇقرالىرىنىڭ ئۇكرائىنا توقۇنۇشىغا قاتناشقانلىقى ھەققىدىكى «ئاساسسىز ۋە يالغان» دەۋالارنى قەتئىي رەت قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
باياناتتا: «بۈگۈنگە قەدەر، ئۇكرائىنا دائىرىلىرى تەرىپىدىن پاكىستانغا ھېچقانداق رەسمىي مۇراجىئەت قىلىنمىدى ۋە بۇ خىل دەۋالارنى ئىسپاتلايدىغان ھېچقانداق دەلىل-ئىسپات كۆرسىتىلمىدى» دېيىلدى.
زېلېنىسكىي دۈشەنبە كۈنى ئۇكرائىنانىڭ غەربىي شىمالىدىكى قىسىملارنىڭ پاكىستاننىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەر قايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن چەت ئەللىك «ياللانما ئەسكەرلەر» بىلەن ئۇرۇش قىلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەنىدى.
زېلېنىسكىي ئۇكرائىنانىڭ غەربىي شىمالىدىكى ۋوۋچانشىكى فىرونتىدىكى ئۇكرائىنا ئەسكەرلىرىنى يوقلاش جەريانىدا، X سۇپىسىدا ئۇچۇر ھەمبەھرىلەپ: «بۇ سەپتىكى جەڭچىلىرىمىز خىتاي، تاجىكىستان، ئۆزبېكىستان، پاكىستان ۋە ئافرىقا دۆلەتلىرىدىن كەلگەن ياللانما ئەسكەرلەرنىڭ ئۇرۇشقا قاتنىشىۋاتقانلىقىنى خەۋەر قىلدى. بىز بۇنىڭغا قارىتا ئىنكاس قايتۇرىمىز» دېگەنىدى.
ئەمما ئىسلامئاباد بۇ دەۋالارنى ئۇكرائىنا دائىرىلىرى بىلەن مۇزاكىرە قىلىدىغانلىقىنى ۋە بۇ مەسىلىگە ئىزاھات بېرىشىنى تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
پاكىستان يەنە، ب د ت نىزامنامىسىنىڭ پىرىنسىپلىرىغا ئاساسەن، ئۇكرائىنا توقۇنۇشىنى دىيالوگ ۋە دىپلوماتىيە ئارقىلىق تىنچ يول بىلەن ھەل قىلىشقا بولغان ۋەدىسىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى.