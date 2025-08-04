ئىسرائىلىيەنىڭ ئافىنادىكى باش ئەلچىسى نوئام كاتزنىڭ، گىرېتسىيە پايتەختىدە بار دېيىلگەن يەھۇدىيلارغا قارشى تام يازمىلىرىغا مۇناسىۋەتلىك تەنقىدلىرىدىن كېيىن، ئافىنا شەھەر باشلىقى خارىس دۇكاس يەكشەنبە كۈنى ئىسرائىلىيە باش ئەلچىسىگە قاتتىق جاۋاب قايتۇرۇپ، گىرېتسىيەنىڭ «پۇقرالارنى ئۆلتۈرۈۋاتقانلاردىن دېموكراتىيە دەرسى ئېلىشقا ئېھتىياجى يوقلۇقىنى» ئېيتتى.
ئىسرائىلىيە باش ئەلچىسى كاتزنىڭ، شەھەر دائىرىلىرىنىڭ ئىسرائىلىيەلىك زىيارەتچىلەرنى «بىئارام قىلىدىغان» تام يازمىلىرىغا قارشى ھەرىكەت قىلمىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن باياناتىدىن كېيىن سۆز قىلغان دۇكاس، ئۆز ھۆكۈمىتىنىڭ نەتىجىلىرىنى قوغداش بىلەن بىرگە، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدە سادىر قىلغان ۋەھشىيلىكلىرىگە دىققەتلەرنى تارتتى.
دۇكاس يەنە مۇنداق دېدى: «شەھەرلىك ھۆكۈمەت بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن، زوراۋانلىق ۋە ئىرقىي كەمسىتىشكە قارشى ئىزچىل تۇردۇق. ئەمما، يېمەكلىك ئۆچرېتىدىكى پۇقرالارنى ۋە بالىلارنى ئۆلتۈرۈۋاتقانلاردىن، غەززەدە ھەر كۈنى بومباردىمان، ئاچارچىلىق ۋە سۇسىزلىق سەۋەبىدىن ئونلىغان كىشىنىڭ ئۆلۈمىگە مەسئۇل بولغانلاردىن دېموكراتىيە دەرسى ئېلىشنى قوبۇل قىلمايمىز»
ئۇ يەنە ئىسرائىلىيە باش ئەلچىسىنىڭ تاللىما خاپىلىق دەپ تەسۋىرلىگەن پوزىتسىيەسىنى تەنقىد قىلىپ: «باش ئەلچى كاتزنىڭ، زور بىر قىسمى تازىلىنىۋاتقان تام يازمىلىرىغا مەركەزلىشىشنى تاللىشى، ئەمما غەززەدە يۈرگۈزۈلۈۋاتقان مىسلى كۆرۈلمىگەن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا كۆز يۇمۇشى قورقۇنچلۇق بىر ئىشتۇر» دېدى.
كاتز گىرېتسىيەنىڭ «كاتېمېرىنى» گېزىتىگە بەرگەن بىر زىيارىتىدە، يەھۇدىيلارغا قارشى تام يازمىلىرىنىڭ ئىسرائىلىيەلىك زىيارەتچىلەرگە بولغان تەسىرىنى تەكىتلەپ، شەھەر دائىرىلىرىنى ئۇلارنى تازىلاش ئۈچۈن يېتەرلىك تىرىشچانلىق كۆرسەتمىدى دەپ ئەيىبلىگەن ئىدى.
شەھەر باشلىقىنىڭ بۇ باياناتلىرى، 2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردە باشلانغان ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى داۋاملىشىۋاتقان قىرغىنچىلىق ئۇرۇشى ئارقا كۆرۈنۈشىدە ئوتتۇرىغا چىقتى. غەززەدىكى پەلەستىن سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە بالىلار بولۇپ، 60 مىڭ 800 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىك ھاياتىدىن ئايرىلدى. ئىسرائىلىيەنىڭ قورشاۋى، يېمەكلىك، سۇ ۋە دورىغا ئوخشاش ئاساسلىق ئېھتىياجلاردا ئېغىر قىيىنچىلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بولۇپ، ئاچارچىلىققا مۇناسىۋەتلىك سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن بۇلارنىڭ ئىچىدە 93 كىچك بالا بار بولۇپ، كەم دېگەندە 175كىشى ھاياتىدىن ئايرىلدى.
ئىسرائىلىيە خەلقئارا جەمئىيەتنىڭ ئۇرۇش توختىتىش چاقىرىقلىرىنى كۆپ قېتىم رەت قىلدى. نويابىردا، خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى (ICC) ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقاردى. بۇنىڭدىن سىرت، ئىسرائىلىيە جەنۇبىي ئافرىقا تەرىپىدىن خەلقئارا ئەدلىيە سوتىغا (ICJ) سۇنۇلغان بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەۋاسىغىمۇ دۇچ كەلمەكتە.
ئافىنادىكى دىپلوماتىك جىددىيچىلىك، غەززەدىكى ئىنسانىي كرىزىسقا مۇناسىۋەتلىك كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان خەلقئارالىق غەزەپنى ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ھۇجۇملىرىدىكى پوزىتسىيەسىگە قارىتا كۈچىيىۋاتقان سەزگۈرلۈكنىمۇ كۆز ئالدىمىزدا نامايان قىلماقتا.