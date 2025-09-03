ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى ئىشغالىيەت پىلانى دائىرىسىدە غەززەنى قاتتىق توپقا تۇتۇشنى ۋە ئۆيلەرنى چېقىشنى داۋاملاشتۇرماقتا؛ يېقىنقى 24 سائەت ئىچىدە بىرسى كىچىك بالا بولۇپ، جەمئىي ئالتە كىشى ئاچلىقتىن قازا قىلدى.
غەززەدە ئاچلىقتىن قازا قىلغانلارنىڭ سانى 367 گە يەتتى، بۇنىڭ 131 ى كىچك بالىلار بولۇپ، پەلەستىن سەھىيە مىنىستىرلىقى يېقىنقى 24 سائەت ئىچىدە ئىسرائىلىيەنىڭ مەجبۇرىي ئاچ قويۇش ۋە ئېغىر دەرىجىدىكى ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك سىياسىتى سەۋەبلىك يەنە بىرى كىچىك بالىنى قوشقاندا ئالتە كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى خەۋەر قىلدى.
مىنىستىرلىق، قازا قىلغانلاردىن 89 كىشىنىڭ (بۇنىڭ 16 سى كىچىك بالا) ب د ت قوللىغان ئاچارچىلىقنى كۆزىتىش سىستېمىسى (Integrated Food Security Phase Classification - IPC) نىڭ ئۆتكەن ئايدا غەززە شەھىرىنى ئاچارچىلىق رايونى دەپ ئېلان قىلغىنىدىن كېيىن يۈز بەرگەنلىكىنى بىلدۈردى.
شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، سەھىيە خادىملىرى ۋە ئەمەلدارلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە، غەززەدە ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ ھۇجۇملىرىدا كەم دېگەندە 13 كىشى قازا قىلغان.
ئانادولۇ ئاگېنتلىقىغا سۆز قىلغان داۋالاش مەنبەلىرى، ئىسرائىلىيە تىك ئۇچارىنىڭ غەززەنىڭ غەربىدىكى بىر تۇرالغۇنى نىشان قىلىشى نەتىجىسىدە، ئارىسىدا بىر ھامىلىدار ئايال ۋە ئۇنىڭ تۇغۇلمىغان بالىسىنىمۇ قوشقاندا جەمئىي بەش كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقىنى ئېيتتى.
غەززە شەھىرىنىڭ مەركىزىدىكى يەنە بىر ئۆينىڭمۇ ئىسرائىلىيە تىك ئۇچارى تەرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچراپ، ئۈچ كىشىنىڭ قازا قىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
ئىسرائىلىيە كۈچلىرى يەنە ناسر مەھەللىسىدىكى رانتىسى مەخسۇس دوختۇرخانىسىغا يېقىن جايدىكى ئۆي-ماكانلىرىدىن ئايرىلغان پۇقرالار تۇرۇۋاتقان چېدىرلارنى ھۇجۇم نىشانى قىلدى. نۇرغۇن كىشىنىڭ يارىلانغانلىقى، بەزىلىرىنىڭ ئەھۋالىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلدى.
ئىسرائىلىيە ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى ناسر مەھەللىسىدىكى بىر تۇرالغۇ بىناسىغا ھۇجۇم قىلىپ، بىر قانچە كىشىنى يارىلاندۇردى.
بۇ ئارىلىقتا، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى ئىشغالىيەت پىلانى دائىرىسىدە غەززەنىڭ شەيخ رادۋان مەھەللىسىدە بومبا ئورنىتىلغان ماشىنا ئادەملەر بىلەن ئۆيلەرنى پارتلىتىشنى داۋاملاشتۇردى.
ئىسرائىلىيە بىخەتەرلىك كابىنېتى 8-ئاۋغۇست باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ غەززە شەھىرىدىن باشلاپ، غەززەنى قەدەممۇ-قەدەم قايتا ئىشغال قىلىش پىلانىنى تەستىقلىغان ئىدى.
ئىسرائىلىيەگە تەۋە تۆت تىك ئۇچار شەيخ رادۋاندىكى بازار رايونىدا ئۆي-ماكانلىرىدىن ئايرىلغان كىشىلەر پاناھلىنىۋاتقان چېدىرلار ۋە يوللارغا ئوت قويۇش بومبىسى تاشلىدى. ھۇجۇمدا چېدىرلار ۋە پۇقرالارنىڭ مال-مۈلۈكلىرى زىيانغا ئۇچرىدى.
ۋەقەنى كۆرگە شاھىتلار، ئىسرائىلىيەنىڭ ئوخشاش شەھەردىكى زەيتۇن ۋە سابرا مەھەللىلىرىنىمۇ توپقا تۇتقانلىقىنى ئېيتتى.
غەززەنىڭ مەركىزىدە، نۇسەيرات مۇساپىرلار لاگېرىغا قىلىنغان ئۇچقۇچىسىز ئايروپىلان ھۇجۇملىرىدا بەش پەلەستىنلىك قازا قىلدى، بەش كىشى يارىلاندى.
ئىسرائىلىيەنىڭ ھەربىي ھۇجۇمى غەززەنى ۋەيران قىلىپ، 63 مىڭ 600 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى ۋە بۇ رايوننى ئاچارچىلىق يامرىغان ئىنسانپەرۋەرلىك كىرىزىسىغا ئىتتىردى.
ئۆتكەن يىلى نويابىردا، خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوئاۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايىتى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبلىك قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقارغان ئىدى.
ئىسرائىلىيە يەنە بۇ رايونغا قاراتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا سوت مەھكىمىسىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېلوسىغا دۇچ كەلمەكتە.