CBS News نىڭ پەيشەنبە كۈنىدىكى خەۋىرىگە قارىغاندا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ، رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن بىلەن ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي ئوتتۇرىسىدا يۈز تۇرانە سۆھبەت ئۆتكۈزۈلۈش ئېھتىماللىقىغا دائىر كۈچىيىۋاتقان ئېنىقسىزلىققا قارىماي، رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدا تىنچلىق كېلىشىمى ھاسىل قىلىش ۋەدىسىنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ترامپ، چارشەنبە كۈنى CBS News بىلەن ئۆتكۈزگەن تېلېفون سۆھبىتىدە: «مەن بۇ ۋەزىيەتنى كۆزىتىۋاتىمەن، كۆرۈۋاتىمەن ۋە پىرېزىدېنت پۇتىن ھەمدە پىرېزىدېنت زېلېنسكىي بىلەن بۇ ھەقتە سۆزلىشىۋاتىمەن» دېگەنلەرنى ئەسكەرتىپ: «بىر ئىشلار يۈز بېرىدۇ، ئەمما ئۇلار تېخى تەييار ئەمەس. لېكىن بىر ئىشلار يۈز بېرىدۇ. بىز بۇ ئىشنى ھەل قىلىمىز» دېدى.
ترامپ، چارشەنبە كۈنىدىكى باياناتىدا، ئاۋغۇستتا ئالياسكادا پۇتىن بىلەن ئۆتكۈزگەن يۇقىرى دەرىجىلىكلەر ئۇچرىشىشىدا ئىلگىرىلەش بولمىغاندىن كېيىن، ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ھەققىدە سۆھبەت ئۆتكۈزۈشنى پىلانلاۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. ئاق سارايدىن بىر ئەمەلدار، ترامپنىڭ پەيشەنبە كۈنى زېلېنسكىي بىلەن تېلېفوندا سۆزلىشىشىنىڭ كۈتۈلۈۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
رۇسىيەنىڭ يىراق شەرقىدە ئۆتكۈزۈلگەن بىر ئىقتىسادىي مۇنبەردە سۆز قىلغان رۇسىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى مارىيا زاخاروۋا: «رۇسىيە، ئۇكرائىنادا ھەر قانداق شەكىلدە، ھەر قانداق فورماتتا بىخەتەرلىككە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان چەت ئەلنىڭ ئارىلىشىشىنى قوبۇل قىلمايدۇ» دېدى.
زاخاروۋانىڭ باياناتىغا قارىغاندا، رۇسىيە زېلېنسكىي بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان ياۋروپا سۆھبەتلىرىدىن ئىلگىرى مەيدانىنى قاتتىقلاشتۇرغانلىقىنى كۆرسىتىپ، ئۇكرائىنادا چەت ئەل ئەسكەرلىرىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى «ھەر قانداق فورماتتا» ئويلىشىپمۇ باقمايدىغانلىقىنى ئىپادىلىگەن.
ئۇكرائىنانىڭ بىخەتەرلىك كاپالەتلىرى
بۇ تېمىغا مۇناسىۋەتلىك يەنە بىر باياناتتا، موسكۋا كىيېۋنىڭ ياۋروپالىق ئىتتىپاقداشلىرىدىن بىخەتەرلىك كاپالىتى تەلەپ قىلغانلىقىنى تەنقىد قىلىپ، بۇلارنى رايونلۇق مۇقىملىققا بولغان تەھدىت دەپ سۈپەتلىگەن.
زاخاروۋا، ئوتتۇرىغا قويۇلغان كاپالەتلەرنى «تېرورلۇق ئۈچۈن بىر سەكرەش سۇپىسى» ۋە «ياۋروپا قىتئەسى ئۈچۈن بىر خەتەر كاپالىتى» دەپ ئاتىغان.
پۇتىن يەنە چارشەنبە كۈنى، ئۇكرائىنا پرېزىدېنتى موسكۋاغا كەلگەن تەقدىردە زېلېنسكىي بىلەن كۆرۈشۈشكە تەييار ئىكەنلىكىنى، ئەمما بۇنداق بىر ئۇچرىشىشنىڭ ياخشى تەييارلىنىشى ۋە كونكرېت نەتىجىلەرگە ئېلىپ بېرىشى كېرەكلىكىنى ئېيتقان. ئۇكرائىنا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى، بۇنداق بىر ئۇچرىشىش ئۈچۈن موسكۋانىڭ ئورۇن سۈپىتىدە تەكلىپ قىلىنىشىنى رەت قىلغان.
ترامپ CBS News غا بەرگەن باياناتىدا، رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدىكى ۋەيرانچىلىقتىن رازى ئەمەسلىكىنى، ئەمما تىنچلىق كېلىشىمى ئۈچۈن تىرىشچانلىقلىرىنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتقان.
ترامپ: «مېنىڭچە ھەممە ئىشنى ئىزىغا چۈشۈرىمىز. ئېنىقكى، رۇسىيە مەسىلىسىنىڭ مەن ئاخىرلاشتۇرغان باشقا مەسىلىلەرگە قارىغاندا ئاسانراق بولىدىغانلىقىنى ئويلىغان ئىدىم، ئەمما بۇنىڭ باشقىلارغا قارىغاندا سەل تەسراق بىر ئىش ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋاتىمەن» دېگەن.
ترامپ، يانۋاردا ۋەزىپىگە ئولتۇرغاندا توقۇنۇشنى تېزلىكتە ئاخىرلاشتۇرالايدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن بولسىمۇ، 2022-يىلى فېۋرالدا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا قاراتقان كەڭ كۆلەملىك ھەربىي ھۇجۇمى بىلەن باشلانغان توقۇنۇشنى توختىتالمىغانلىقىدىن ئۈمىدسىزلەنگەن.