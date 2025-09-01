خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تىنچلىق ۋە مۇقىملىقنى قوغداشتا «تېخىمۇ چوڭ مەسئۇلىيەت» كە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
شى: «ھازىر دۇنيا مىقياسىدا ئەسىرنى شەكىللەندۈرىدىغان ئۆزگىرىش تېزلىشىۋاتىدۇ، مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق ۋە ئالدىن پەرەز قىلغىلى بولمايدىغان ئامىللاردا كۆرۈنەرلىك ئېشىش كۆرۈلدى» دېدى.
شى يەكشەنبە كۈنى كەچتە خىتاينىڭ شىمالىدىكى تىيەنجىن مېيجياڭ يىغىن مەركىزىدە چەتئەللىك مېھمانلار ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلگەن كۈتۈۋېلىش زىياپىتىدە: «شۇڭلاشقا، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رايوننىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداش، بارلىق دۆلەتلەرنىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە تېخىمۇ چوڭ مەسئۇلىيەتنى زىممىسىگە ئالىدۇ» دېدى.
شى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى رەھبەرلىرى شۇنداقلا خەلقئارالىق تەشكىلاتلارنىڭ رەھبەرلىرىدىن تەركىب تاپقان 20 گە يېقىن دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت باشلىقىنى بىر يەرگە جەم قىلغان ئىككى كۈنلۈك باشلىقلار يىغىنىغا رىياسەتچىلىك قىلماقتا.
خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ماۋ نىڭنىڭ سۆزىگە قارىغاندا، دۇنيادىكى ئىككىنچى چوڭ ئىقتىسادىي گەۋدىنىڭ رەئىسى بۇ ئۆزگىرىشنىڭ «دۇنيا مىقياسىدا تېزلىشىۋاتقانلىقىنى ۋە مۇقىمسىزلىق، ئېنىقسىزلىق، ئالدىن پەرەز قىلغىلى بولمايدىغان ئامىللاردا كۆرۈنەرلىك ئېشىش بولغانلىقىنى» بىلدۈرگەن.
شاڭخەي روھى
شى شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ «شاڭخەي روھى» غا ئەمەل قىلىپ، ئىتتىپاقلىق ۋە ئۆزئارا ئىشەنچنى كۈچەيتكەنلىكىنى، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرغانلىقىنى، خەلقئارالىق ۋە رايونلۇق ئىشلاردا ئاكتىپ رول ئويناۋاتقانلىقىنى ئېيتتى.
شى: «شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يېڭى بىر خىل خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەرنى راۋاجلاندۇرۇشتا ۋە ئىنسانىيەت تەقدىرى ئورتاق گەۋدىسىنى قۇرۇپ چىقىشتا مۇھىم بىر كۈچكە ئايلاندى» دېدى.
شى يەنە تىيەنجىندە ئۆتكۈزۈلگەن شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىنىڭ بارلىق تەرەپلەر ئارىسىدا ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلىش، ھەمكارلىق ئۈچۈن ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ يارىتىش ۋە تەرەققىيات ئۈچۈن بىر يول خەرىتىسى سىزىش قاتارلىق مۇھىم بىر ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئالغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئۇ يەنە: «بارلىق تەرەپلەرنىڭ ئورتاق تىرىشچانلىقى بىلەن باشلىقلار يىغىنىنىڭ تولۇق مۇۋەپپەقىيەت قازىنىدىغانلىقىغا ۋە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ تېخىمۇ زور رول ئويناپ، تېخىمۇ زور تەرەققىياتلارنى قولغا كەلتۈرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن» دېدى.