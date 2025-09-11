تۈركىيە
تۈركىيە كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىگ تەزىيە بىلدۈردى
كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىنىڭ شەرقىدە بىر دەپنە مۇراسىمى جەريانىدا تېررورلۇق ھۇجۇمى يۈز بېرىپ، ئونلارچە كىشى ھاياتىدىن ئايرىلدى.
تۈركىيە چارشەنبە كۈنى كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىنىڭ شەرقىدە بىر دەپنە مۇراسىمىنى زەربە ئوبيېكتى قىلغان تېررورلۇق ھۇجۇمىدا ھاياتىدىن ئايرىلغانلار ئۈچۈن تەزىيە بىلدۈردى.

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بايانات ئېلان قىلىپ: «كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىنىڭ شىمالىي كىۋۇ ئۆلكىسىدە دائېش بىلەن چېتىشلىقى بولغان ئىتتىپاقداش دېموكراتىك كۈچلەر تەشكىلاتى تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان تېررورلۇق ھۇجۇمىدا نۇرغۇن كىشىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىدىن چوڭقۇر قايغۇردۇق. ھۇجۇمدا ھاياتىدىن ئايرىلغانلارنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا ۋە كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتى خەلقىگە تەزىيە بىلدۈرىمىز ۋە سەۋر تىلەيمىز» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.

سەيشەنبە كۈنى دائېش تېررورلۇق تەشكىلاتى بىلەن چېتىشلىقى بارلىقى بىلدۈرۈلگەن ئىتتىپاقداش دېموكراتىك كۈچلەر (ADF) تەرىپىدىن ئېلىپ بېرىلغان ھۇجۇمدا ئونلارچە كىشى ھاياتىدىن ئايرىلغانىدى.

يېقىنقى يىللاردىن بويان كونگو دېموكراتىك جۇمھۇرىيىتىنىڭ شەرقىدىكى ئىتتىپاقداش دېموكراتىك كۈچلەرنىڭ پائالىيەتلىرى كۈچىيشكە يۈزلەندى.

دەسلەپتە ئۇگاندادا قۇرۇلغان بۇ قوراللىق گۇرۇپپا چېگرادىن ھالقىپ كىۋۇ رايونىدا مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسىتىشكە باشلىدى ۋە سىياسىي مۇقىمسىزلىق ھەم يەرلىك توقۇنۇشلاردىن پايدىلاندى.

بۇ گۇرۇپپا ئادەتتە يېزا-قىشلاقلاردا بىخەتەرلىك كۈچلىرى ۋە پۇقرالارنى نىشان قىلغان ئەجەللىك ھۇجۇملارنىڭ جاۋابكارى دەپ قارالماقتا.

