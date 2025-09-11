تۈركىيە
تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەدىكى تۈركىيە قىسىملىرىغا زەربە بەرگەنلىكى ھەققىدىكى دەۋالارنى رەت قىلدى
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى، ئىسرائىلىيە توسۇپ قېلىنمىغان تەقدىردە، ئۇنىڭ «ئويلاپ ئولتۇرمايلا قىلغان ھۇجۇملىرى»نىڭ پۈتكۈل رايوننى ئاپەت پاتقىقىغا سۆرەپ كىرىش خەۋپى بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى.
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى، ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەدىكى تۈركىيە ئەسكەرلىرىگە تەۋە جايلارغا ھۇجۇم قىلغانلىقى ھەققىدىكى سەپسەتىلىرىنى «ئاساسسىز» دەپ ئاتاپ، بۇ خىل سەپسەتىلەرنىڭ «رېئاللىققا ئۇيغۇن ئەمەسلىكى»نى تەكىتلىدى.

مىنىستىرلىق پەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئىسرائىلىيەنىڭ قاتاردىكى ھۇجۇمىغا دىققەتنى تارتىپ، تېل ئاۋىۋنىڭ تېررورلۇقنى «دۆلەت سىياسىتىگە ئايلاندۇرغانلىقى، توقۇنۇشلاردىن ئوزۇقلىنىدىغانلىقى ۋە تىنچلىققا پۈتۈنلەي قارشى ئىكەنلىكى»نى بىلدۈردى.

ئەنقەرە بۇ ھۇجۇمنىڭ قاتارنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىغا قىلىنغان «ئاشكارا تاجاۋۇزچىلىق» ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: «بىز بۇ ھۇجۇمغا قارشى بارلىق ئىمكانىيەتلىرىمىز بىلەن قاتارنىڭ يېنىدا ئىكەنلىكىمىزنى تەكىتلەيمىز.»

ئالدى-كەينى ئويلانمايلا قىلىنغان ھۇجۇملار

مىنىستىرلىق خەلقئارا جەمئىيەتنى تېز ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىپ، ئىسرائىلىيە توسۇپ قېلىنمىغان تەقدىردە، ئۇنىڭ «ئويلاپ ئولتۇرمايلا قىلغان ھۇجۇملىرى»نىڭ ئوتتۇرا شەرقنى ئاپەت پاتقىقىغا سۆرەپ كىرىش خەۋپى بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى.

ئىسرائىلىيەنىڭ دوھادا پەلەستىن ئىسلامىي قارشىلىق كۆرسىتىش ھەرىكىتى — ھاماس سۆھبەت ئۆمىكىگە قىلغان ھاۋا ھۇجۇمى، قاتارنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە خەلقئارا قانۇنغا ئاشكارا خىلاپلىق قىلغانلىق دەپ قارىلىپ، كەڭ كۆلەمدە ئەيىبلەندى.

ئىسرائىلىيەنىڭ ھۇجۇمىدا ھاماستىن بەش كىشى ۋە بىر قاتارلىق بىخەتەرلىك خادىمى قازا قىلدى. ھاماس رەھبەرلىك قاتلىمىنىڭ ھۇجۇمدىن ئامان قالغانلىقىنى دەلىللىدى.

