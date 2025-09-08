مۇناسىۋەتلىك تارماقلار تۈركىيەنىڭ غەربىگە جايلاشقان ئىزمىر شەھىرىدىكى بىر ساقچىخانىغا قىلىنغان قوراللىق ھۇجۇمدا ئىككى ساقچىنىڭ شېھىت بولغانلىقىنى، يەنە ئىككى ساقچى خادىمىنىڭ يارىلانغانلىقىنى، ھۇجۇمدىن كېيىن 16 ياشلىق بىر گۇماندارنىڭ نەزەربەنت قىلىنغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ئىزمىرنىڭ بالچوۋا ناھىيەسىدىكى سالىھ ئىشگۆرەن ساقچى مەركىزىگە مىلتىق بىلەن ئوق چىقارغان جىنايەت گۇماندارىنىڭ 16 ياشلىق ئە. ب. ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلدى. ئىچكى ئىشلار مىنىستىرى ئەلى يەرلىكايا بالچوۋادىكى ساقچىخانىغا قىلىنغان بۇ «رەزىل» ھۇجۇمدا ئىككى ساقچىنىڭ شېھىت بولغانلىقىنى، بىر ساقچىنىڭ ئېغىر، يەنە بىرىنىڭ بولسا «يېنىك» يارىلانغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
يەرلىكايا ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسى X تە ئېلان قىلغان باياناتىدا: «ۋەقەنىڭ گۇماندارى 16 ياشلىق ئە. ب. قولغا چۈشتى. ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك تەكشۈرۈش باشلاندى» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
يارىلانغان ساقچى خادىمى 9-سېنتەبىر ئۇنىۋېرسىتېتى تەتقىقات ۋە تەتبىقلاش دوختۇرخانىسىدا بالنىستقا ئېلىندى. ئەدلىيە مىنىستىرى يىلماز تۇنچ ئىزمىر جۇمھۇرىيەت باش تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ ھۇجۇمنى تەكشۈرۈشنى باشلىغانلىقىنى ئۇقتۇردى.
تۇنچ X سۇپىسىدا ھەمبەھرىلىگەن ئۇچۇرىدا: «ۋەقە ھەققىدە ئىزمىر جۇمھۇرىيەت باش تەپتىش مەھكىمىسى تەرىپىدىن دەرھال قانۇنىي تەكشۈرۈش باشلاندى، بۇنىڭ ئۈچۈن ئىككى جۇمھۇرىيەت مۇئاۋىن باش تەپتىشى ۋە ئالتە جۇمھۇرىيەت تەپتىشى ۋەزىپىگە تەيىنلەندى» دېدى ۋە قوراللىق ھۇجۇمنى ئەيىبلىدى.
تاراتقۇلاردا ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەرگە قارىغاندا، ساقچى ئەترەتلىرى ۋەقەدىن كېيىن رايوندا كەڭ كۆلەملىك بىخەتەرلىك تەدبىرلىرىنى يولغا قويغان. ئىزمىر شەھەر باشلىقى جەمىل تۇگاي «خائىنلارچە» دەپ سۈپەتلىگەن ھۇجۇمنى ئەيىبلەش بىلەن بىرگە، X سۇپىسى ئارقىلىق شېھىتلەرنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىغا تەزىيە بىلدۈردى.