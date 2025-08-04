جەنۇبىي كورېيە ئارمىيەسى دۈشەنبە كۈنى، شىمالىي كورېيە بىلەن بولغان چېگرا لىنىيەسىدىكى ياڭراتقۇلارنى چۇۋۇشقا باشلىغانلىقىنى ئېلان قىلدى. بۇ ھەرىكەت ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىكنى پەسەيتىشنى مەقسەت قىلىدۇ.
مەزكۇر ياڭراتقۇلار ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان شىمالىي كورېيەگە قارىتا تەشۋىقات ئاڭلىتىشلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىلىپ كەلگەن ئىدى. جەنۇبىي كورېيەنىڭ يېڭى لىبېرال ھۆكۈمىتى ئۆتكەن ئىيۇندا بۇ ئاڭلىتىشلارنى توختىتىپ، پيوڭياڭ بىلەن ئىشەنچ ئورنىتىش ۋە دىئالوگنى قايتىدىن جانلاندۇرۇش تىرىشچانلىقى دائىرىسىدە يارىشىشچان قەدەم باسقان ئىدى.
جەنۇبىي كورېيە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقى، ياڭراتقۇلارنىڭ فىزىكىلىق ھالدا چۇۋۇۋېتىلىشىنىڭ ئۇرۇش سەۋەبىدىن بۆلۈنگەن كورېيەلەر ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىكنى پەسەيتىشكە قارىتىلغان يەنە بىر «ئەمەلىي تەدبىر» ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. مىنىستىرلىق بۇ ھەرىكەتنىڭ جەنۇبىي كورېيەنىڭ ھەربىي تەييارلىقىغا تەسىر يەتكۈزمەيدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى لى كيوڭ-ھو، چۇۋۇۋېتىلگەن ياڭراتقۇلارنىڭ قانداق ساقلىنىدىغانلىقى ياكى جىددىيچىلىك قايتا كۈچەيگەن ئەھۋالدا تېزلىكتە قايتا ئورۇنلاشتۇرۇلىدىغان ياكى ئورۇنلاشتۇرۇلمايدىغانلىقى ھەققىدە ئېنىق تەپسىلاتلارنى ئاشكارىلىمىدى.
لى ياڭراتقۇلارنى چۇۋۇۋېتىش قارارىدىن ئىلگىرى ئىككى دۆلەت ئارمىيەسى ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق سۆھبەت ئۆتكۈزۈلمىگەنلىكىنىمۇ تەكىتلىدى.
تەشۋىقات ئۇچۇرلىرى ۋە K-Pop ناخشىلىرى
شىمالىي كورېيە رەھبەرلىكىگە ۋە ئۈچىنچى ئەۋلاد ھۆكۈمرانى كىم جوڭئۇنغا قارىتىلغان ھەر تۈرلۈك تاشقى تەنقىدلەرگە ئىنتايىن سەزگۈر بولغان شىمالىي كورېيە، جەنۇبىي كورېيەنىڭ بۇ قەدىمىگە دەرھال ئىنكاس قايتۇرمىدى.
جەنۇبىي كورېيەنىڭ ئالدىنقى كونسېرۋاتىپ ھۆكۈمىتى، شىمالىي كورېيەنىڭ پسىخولوگىيەلىك ئۇرۇش ھەرىكىتى دائىرىسىدە ئەخلەت قاچىلانغان ھاۋا شارلىرىنى جەنۇبقا ئەۋەتىشىگە جاۋابەن، ئۆتكەن ئىيۇندا يىللاردىن كېيىن كۈندىلىك ياڭراتقۇ ئاڭلىتىشلىرىنى قايتا باشلىغان ئىدى.
ياڭراتقۇلاردىن تەشۋىقات ئۇچۇرلىرى ۋە K-Pop ناخشىلىرى ئاڭلىتىلاتتى. بۇ مەزمۇنلار كىم ھاكىمىيىتىنىڭ، خەلق ئارىسىدىكى جەنۇبىي كورېيە مودا مەدەنىيىتى ۋە تىلىنىڭ تەسىرىنى ئازايتىش مەقسىتىدە يۈرگۈزگەن ھەرىكىتىگە قارشى پيوڭياڭدا سەزگۈرلۈك پەيدا قىلىشنى نىشان قىلاتتى.
سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى ئۇسلۇبىدىكى بۇ پسىخولوگىيەلىك ئۇرۇش ھەرىكەتلىرى، شىمالىي كورېيەنىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان يادرو پىروگراممىسى ۋە جەنۇبىي كورېيەنىڭ ئامېرىكا بىلەن بىرلەشمە ھەربىي مانېۋىرلىرىنى كېڭەيتىش تىرىشچانلىقلىرى ھەمدە ئۈچ تەرەپلىك (جەنۇبىي كورېيە-ئامېرىكا-ياپونىيە) بىخەتەرلىك ھەمكارلىقى كەلتۈرۈپ چىقارغان جىددىيچىلىكنى تېخىمۇ كۈچەيتىۋەتكەن ئىدى.
مۇددەتتىن بۇرۇنقى سايلام بىلەن ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلغان كونسېرۋاتىپ يۈن سۇك-يولنىڭ ئورنىغا چىقىپ، ئىيۇن ئېيىدا ۋەزىپىگە ئولتۇرغان لىبېرال جەنۇبىي كورېيە پرېزىدېنتى لى جائېميوڭ، يۈننىڭ قاتتىق قول سىياسەتلىرىگە غەزەپ بىلەن ئىنكاس قايتۇرۇپ، دىئالوگنى رەت قىلغان پيوڭياڭ بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى ياخشىلاشقا ۋەدە بەرگەن ئىدى.
بىراق، شىمالىي كورېيە رەھبىرىنىڭ قېرىندىشى كىم يو-جوڭ، ئۆتكەن ھەپتە لى ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنلىشىش تىرىشچانلىقلىرىنى رەت قىلىپ، سېئۇلنىڭ ئامېرىكا بىلەن بولغان ئىتتىپاقىغا بولغان «قارىغۇلارچە ئىشىنىشى» ۋە شىمالىي كورېيەگە قارىتىلغان دۈشمەنلىكىنىڭ، ئۇنى كونسېرۋاتىپ سەلفىدىن پەرقلەندۈرمەيدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئۇنىڭ بۇ سۆزلىرى، ھازىر ئۇكرائىنا ئۇرۇشى دائىرىسىدە رۇسىيە بىلەن كېڭىيىۋاتقان ھەمكارلىق بىلەن ئالدىراش بولۇۋاتقان شىمالىي كورېيەنىڭ، يېقىن كەلگۈسىدە سېئۇل ۋە ۋاشىنگتون بىلەن دىپلوماتىيەنى قايتا باشلاشقا ئالدىراپ كەتمەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەردى.