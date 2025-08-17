ئامېرىكا قوشما شتاتلىرى سودا سۆھبەتچىلىرىنىڭ 25-ئاۋغۇستتىن 29-ئاۋغۇستقىچە يېڭى دېھلىغا قىلماقچى بولغان زىيارىتى بىكار قىلىنىپ، تەكلىپ قىلىنغان ئىككى تەرەپلىك سودا كېلىشىمىگە ئالاقىدار سۆھبەتلەر كېچىكتۈرۈلدى. بۇ خەۋەرنى ھىندىستاننىڭ سودا ۋە پۇل-مۇئامىلە خەۋەر تورى NDTV Profit شەنبە كۈنى ھۆكۈمەت مەنبەلىرىگە ئاساسلىنىپ ئېلان قىلدى.
خەۋەرگە قارىغاندا، تەكلىپ قىلىنغان ئىككى تەرەپلىك سودا كېلىشىمى ئۈچۈن پىلانلانغان نۆۋەتتىكى سۆھبەت باشقا بىر ۋاقىتقا كېچىكتۈرۈلۈشى مۇمكىن ئىكەن. بۇ ئەھۋال 27-ئاۋغۇستتا ھىندىستان ماللىرىغا يۈكلەيدىغان قوشۇمچە تاموژنا بېجىدىن ئىلگىرى بىر يېنىكلەش ئۈمىدىنى يوققا چىقاردى.
بۇ ئاينىڭ بېشىدا، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ يېڭى دېھلىنىڭ رۇسىيە نېفىتىنى داۋاملىق ئىمپورت قىلىشىنى سەۋەب كۆرسىتىپ، ھىندىستان ماللىرىغا %25 قوشۇمچە تاموژنا بېجى يۈكلىگەن ئىدى. بۇ قەدەم ئىككى دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيچىلىكنى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە ئاشۇردى.
27-ئاۋغۇستتا يولغا قويۇلىدىغان يېڭى ئىمپورت بېجى، بەزى ھىندىستان ئېكسپورت مەھسۇلاتلىرىنىڭ تاموژنا بېجىنى %50 گىچە ئۆستۈرىدۇ. بۇ نىسبەت ئامېرىكانىڭ ھەرقانداق بىر سودا شېرىكىگە يۈكلىگەن ئەڭ يۇقىرى نىسبەتلەرنىڭ بىرى بولىدۇ.
يېڭى دېھلى بىلەن ۋاشىنگتون ئوتتۇرىسىدىكى سودا سۆھبىتى، ھىندىستاننىڭ كەڭ كۆلەملىك دېھقانچىلىق ۋە سۈت مەھسۇلاتلىرى ساھەسىنى ئېچىۋېتىشتىكى ئىختىلاپلار ۋە رۇسىيە نېفىتىنى سېتىۋېلىشنى توختىتىش تەلىپى سەۋەبىدىن بەش نۆۋەتلىك سۆھبەتتىن كېيىن ئاقساپ قالدى.
ھىندىستان تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رۇسىيەدىن مال سېتىۋېلىشنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقان بىر پەيتتە، ھىندىستاننىڭ رۇسىيە نېفىتىنى سېتىۋالغانلىقى ئۈچۈن ناھەق نىشانغا ئېلىنغانلىقىنى بىلدۈردى.