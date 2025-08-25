ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشقا كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىس ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشكە چاقىرغان مەكتۇپى، دۇنيا مىقياسىدىكى نۇرغۇنلىغان ئاگېنتلىقلار ۋە خەۋەر تور بېكەتلىرى تەرىپىدىن باش تېما سۈپىتىدە ئېلان قىلىندى.
ئەنگلىيە
ئەنگلىيەنىڭ BBC رادىيو-تېلېۋىزىيە شىركىتى، ئامېرىكا مەركەزلىك X شىركىتىنىڭ تەخمىنەن 50 مىليون ئەگەشكۈچىسى بولغان ئىجتىمائىي تاراتقۇ سۇپىسىدىكى ئادرېسىدا ۋە ئامېرىكا مەركەزلىك 29.4 مىليون ئەگەشكۈچىسى بولغان Instagram ئادرېسىدا ئەمىنە ئەردوغاننىڭ خېتىنى ھەمبەھرىلىدى.
BBC، مەزكۇر خەتكە ئالاقىدار تور بېكىتىدە ئورۇن بەرگەن خەۋىرىدە «تۈركىيەنىڭ بىرىنچى خانىمى مېلانىيە ترامپنى غەززەلىك بالىلارغا كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىردى» دېگەن تېمىنى ئىشلەتتى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى غەززەدە ئازاب چېكىۋاتقان بالىلار ئۈچۈن سۆز قىلىشقا چاقىرغانلىقىغا ئىشارەت قىلىنغان مەكتۇپتىكى «بۇ ئادالەتسىزلىككە قارشى ئاۋازىمىزنى ۋە كۈچىمىزنى بىرلەشتۈرۈشىمىز كېرەك» دېگەن ئىبارىگە ئورۇن بېرىلدى.
«The Telegraph» گېزىتىمۇ خەۋىرىدە مەزكۇر مەكتۇپنىڭ مېلانىيە ترامپنى غەززەدىكى تىنچلىق ئورنىتىش تىرىشچانلىقلىرىغا ئەھمىيەت بەردۈرۈشنى مەقسەت قىلغانلىقىغا ئىشارەت قىلدى.
خەۋەردە، تۈركىيەنىڭ بىرىنچى خانىمى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدا غەززەدىكى بالىلارنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن چاقىرىق قىلغانلىقى قەيت قىلىندى.
رويتېرس ئاگېنتلىقىمۇ مەزكۇر مەكتۇپقا ئالاقىدار خەۋىرىدە «تۈركىيەنىڭ بىرىنچى خانىمى مېلانىيە ترامپنى غەززە مەسىلىسىدە سۆز قىلىشقا چاقىردى» دېگەن تېمىنى ئىشلەتتى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدا مېلانىيە ترامپنىڭ بۇ ئاينىڭ بېشىدا رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىنغا ئۇكرائىنا ۋە رۇسىيەدىكى بالىلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەۋەتكەن مەكتۇپىدىن ئىلھام ئالغانلىقىنى بىلدۈرگەنلىكى قەيت قىلىندى.
ئەنگلىيەنىڭ «Sky News» قانىلىمۇ خەۋىرىدە تۈركىيەنىڭ بىرىنچى خانىمىنىڭ مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ يېزىپ، ئۇرۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ئۇكرائىنالىق بالىلار ئۈچۈن كۆرسەتكەن كۆيۈمچانلىقىنى غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى قەيت قىلىندى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدا مېلانىيە ترامپنىڭ توقۇنۇشلاردا ھاياتىدىن ئايرىلغان 648 ئۇكرائىنالىق بالا ئۈچۈن كۆرسەتكەن شەپقىتىنى ئەسلەتكەنلىكى بىلدۈرۈلۈپ، غەززەلىك بالىلار ئۈچۈنمۇ ئوخشاش تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە چاقىرغانلىقى تىلغا ئېلىندى.
فىرانسىيە
فىرانسىيەنىڭ «Le Point» ژۇرنىلى «ئاۋازىمىزنى بىرلەشتۈرۈشىمىز كېرەك: ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپنى غەززە بالىلىرىنى قوللاشقا چاقىردى» تېمىسىدىكى خەۋىرىدە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ ترامپتىن ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ بىلەن غەززەدىكى بالىلارنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە كۆرۈشۈشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.
خەۋەردە، ئەردوغاننىڭ ب د ت نىڭ غەززەدىكى ئاچارچىلىق ھەققىدىكى دوكلاتىنىڭ ئېلان قىلىنىشىدىن كېيىن ترامپقا بۇنداق بىر چاقىرىقتا بولغانلىقى ۋە «ئۇكرائىنالىق بالىلار ئۈچۈن كۆرسىتىلگەن سەزگۈرلۈكنىڭ غەززە ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى» ئەسكەرتىلدى.
فىرانسىيەنىڭ «20 minutes» گېزىتى بولسا «غەززە: ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپقا ئاچ قويۇلغان پەلەستىنلىك بالىلار ئۈچۈن چاقىرىق قىلدى» تېمىسىدىكى خەۋىرىدە، ئەردوغاننىڭ غەززەدە 2 يىلدا 18 مىڭ بالىنىڭ ئۆلگەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ، ترامپنىڭ نېتانياھۇغا «غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىسنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن بىر مەكتۇپ ئەۋەتىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى ۋە بۇنىڭ پەلەستىن خەلقى ئۈچۈن تارىخىي بىر مەسئۇلىيەت ئىكەنلىكىنى ئەسلەتكەنلىكى» قەيت قىلىندى.
فىرانسىيەنىڭ «Le Figaro» گېزىتى «‹بىر ئانا، ئايال ۋە ئىنسان بولۇش سۈپىتىم بىلەن›: ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپنى غەززەدىكى بالىلارنىڭ ھوقۇقلىرىنى قوغداشقا چاقىردى» تېمىلىق خەۋىرىدە، ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدىكى «سىزنىڭ مەكتۇپىڭىزدىكى ھېسسىياتلارنى بىر ئانا، بىر ئايال، بىر ئىنسان بولۇش سۈپىتىم بىلەن كۈچلۈك ئورتاقلىشىمەن، ئوخشاش ئۈمىدنى غەززەنىڭ تىنچلىق ۋە خاتىرجەملىككە تەشنا بولغان بالىلىرى ئۈچۈنمۇ ياشنىتىشىڭىزنى ئارزۇ قىلىمەن» دېگەن ئىبارىلىرىگە ئورۇن بېرىلدى.
گېرمانىيە
گېرمانىيەنىڭ «NTV» قانىلىنىڭ تور خەۋەرلىرى بېتى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا ھېسسىياتلىق مەكتۇپ يازدى» تېمىسى بىلەن ئېلان قىلغان خەۋىرىدە، تۆۋەندىكى ئىبارىلەرگە ئورۇن بەردى:
«تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسىنىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغان، مېلانىيە ترامپتىن خۇددى ئۇكرائىنالىق بالىلار ئۈچۈن قىلغىنىدەك، غەززەدىكى پەلەستىنلىك بالىلار نامىدىنمۇ ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ بىلەن كۆرۈشۈشىنى تەلەپ قىلدى. تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسلىك مەھكىمىسى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان ئامېرىكا پىرېزىدېنتىغا يازغان مەكتۇپىدا، ئەمىنە ئەردوغان، ‹ئۇرۇشتا ھاياتىدىن ئايرىلغان 648 ئۇكرائىنالىق بالىغا كۆرسەتكەن شەپقىتىڭىزنىڭ، ئىككى يىلدىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە 18 مىڭى بالا بولۇپ جەمئىي 62 مىڭ بىگۇناھ پۇقرا ۋەھشىيلەرچە ئۆلتۈرۈلگەن غەززە رايونىدىمۇ ئەكس ئېتىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن› دېگەن ئىپادىلەرنى قوللاندى.»
گېرمانىيەنىڭ «Der Spiegel» ژۇرنىلى «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ يازدى» تېمىسىدا خەۋەر ئېلان قىلدى. خەۋەردە تۆۋەندىكى ئىبارىلەر قوللىنىلدى:
«تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ يازدى. مەكتۇپتا، غەززەدىكى بالىلارغا ياردەم بېرىش چاقىرىق قىلىندى. مىڭلىغان غەززەلىك بالىنىڭ كېپىنىگە يېزىلغان ‹نامەلۇم بوۋاق› ئىبارىسىنىڭ ‹ۋىجدانىمىزدا تۈزەتكىلى بولمايدىغان جاراھەتلەرنى قالدۇرغانلىقىنى› بىلدۈرگەن ئەردوغان، ‹ئۇرۇشتا ھاياتىدىن ئايرىلغان 648 ئۇكرائىنالىق بالىغا كۆرسەتكەن مۇھىم شەپقىتىڭىزنىڭ غەززە رايونىدىمۇ ئەكس ئېتىدىغانلىقىغا ئىشىنىدۇ>».
بۇلغارىيە
بۇلغارىيە دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقى BTA نىڭ ئېلان قىلغان خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ خۇسۇسىي تېلېۋىزىيە قانىلى bTV مۇ «(ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنىسكىينىڭ رەپىقىسى ئولېنا) زېلېنسكادىن كېيىن ئەمىنە ئەردوغانمۇ مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ يازدى: ‹غەززەگىمۇ ئوخشاش ھېسداشلىق قىلىڭ›» تېمىسىدا بىر پارچە خەۋەر ئېلان قىلدى.
Btv خەۋىرىدە، «تۈركىيەنىڭ بىرىنچى خانىمى مېلانىيە ترامپتىن ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرىغا غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىسنىڭ ئاخىرلىشىشى ئۈچۈن چاقىرىق قىلىشىنى تەلەپ قىلدى» دېدى.
بۇلغارىيەنىڭ توردا تارقىتىش بېرىدىغان Dnevnik گېزىتىمۇ BTA نىڭ خەۋىرىنى ھېچقانداق ئىزاھاتسىزلا ئىشلەتتى. ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپى ھەققىدىكى ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى ھەمبەھىرلەشلەر بولسا، ئانادولۇ ئاگېنتلىقىنىڭ مۇناسىۋەتلىك خەۋىرىنىڭ ئاساسىنى تەشكىل قىلدى.
گىرېتسىيە
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا يازغان مەكتۇپى گىرېتسىيە مەتبۇئاتلىرىدىمۇ كەڭ ئورۇن ئالدى.
«To Vima» گېزىتى خەۋەرنى «ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيەدىن تەلىپى» تېمىسىدا ئېلان قىلىپ، ئەردوغاننىڭ مېلانىيەدىن ئۇكرائىنالىق بالىلار ئۈچۈن نامايان سەزگۈرلۈكىنى پەلەستىنلىك بالىلار ئۈچۈنمۇ نامايان قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى تەكىتلىدى.
«EFSYN» گېزىتى بولسا «غەززەدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئۆلۈم خاراكتېرلىك ھۇجۇملار يۈز بېرىۋاتقاندا، ئەردوغان مېلانىيەگە غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈن مەكتۇپ ئەۋەتتى» دېگەن ئىبارىگە ئورۇن بەردى.
«Kathimerini» گېزىتىمۇ مۇناسىۋەتلىك خەۋىرىدە ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيەنىڭ غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈن ئارىلىشىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ غەززەدىكى بالىلار دۇچ كەلگەن پاجىئەنى تىلغا ئالغانلىقىنى بىلدۈردى.
شىۋېيتسارىيە
جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ئۈچۈن كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىس ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشكە چاقىرغان مەكتۇپى شىۋېيتسارىيە مەتبۇئاتلىرىدىمۇ كەڭ ئورۇن ئالدى.
«Swissinfo» تور بېكىتى بۇ ھەقتىكى خەۋىرىنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغان، غەززەدە ‹ئۆلتۈرۈلگەن› 18 مىڭدىن ئارتۇق بالا ئۈچۈن مېلانىيە ترامپقا چاقىرىق قىلدى» تېمىسى ئاستىدا تارقاتتى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپتىن رۇسىيە بىلەن بولغان ئۇرۇش نەتىجىسىدە ئۇكرائىنادا ھاياتىدىن ئايرىلغان بالىلارغا كۆرسەتكەن ھېسداشلىقىنى غەززەدە «ۋەھشىيلەرچە قەتل قىلىنغان» 18 مىڭدىن ئارتۇق پەلەستىنلىك بالا ئۈچۈنمۇ نامايان قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى قەيت قىلىندى.
شىۋېتسارىيە مىقياسىدا تارقىتىش بىردىنبىر گېزىت «Blick»، خەۋىرىنى «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپتىن غەززەلىك بالىلار ئۈچۈن ياردەم تەلەپ قىلدى» تېمىسىدا ئېلان قىلدى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى غەززە رايونىدىكى بالىلار ئۈچۈن ئاۋازىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە چاقىرغانلىقى ئورۇن ئالدى.
دۆلەتتە فىرانسۇز تىلىدا تارقىتىش قىلىدىغان «20 Minuten» گېزىتى «ئەمىنە ئەردوغان غەززەدىكى بالىلار نامىدىن مېلانىيە ترامپقا چاقىرىق قىلدى» دېگەن تېمىنى تاللىدى.
خەۋەردە، «تۈركىيە بىرىنچى خانىمى ئامېرىكا بىرىنچى خانىمىنى ۋىلادىمىر پۇتىنغا قىلغىنىدەك، بېنيامىن نېتانياھۇغىمۇ بىر ‹تىنچلىق› خېتى يەتكۈزۈشكە چاقىرىق قىلدى» دېگەن ئىبارىلەر قوللىنىلدى.
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ «بىر ئانا، بىر ئايال ۋە بىر ئىنسان بولۇش سۈپىتىم بىلەن خېتىڭىزدە ئىپادىلىگەن ھېسسىياتلارنى سەمىمىي ئورتاقلىشىمەن ۋە تىنچلىق ھەم خاتىرجەملىككە تەشنا بولغان غەززە بالىلىرىغىمۇ ئوخشاش ئۈمىدنى بېرەلىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن» دېگەن سۆزلىرىمۇ خەۋەردىن ئورۇن ئالدى.
بېلگىيە
بېلگىيەنىڭ فىرانسۇز تىلىدا تارقىتىش بېرىدىغان «La Libre» گېزىتى، رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى Belga غا ئاساسلانغان خەۋىرىدە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا خىتابەن يازغان مەكتۇپىدا، غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈن نېتانياھۇغا چاقىرىق قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى يازدى. خەۋەرگە قارىغاندا، مېلانىيە ترامپنىڭ ئىلگىرى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشتا ھاياتىدىن ئايرىلغان بالىلار ئۈچۈن كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى ئەسلەتكەن ئەردوغان، ئوخشاش بىر ئىنسانىي سادانىڭ غەززە ئۈچۈنمۇ يۈكسىلىشىنى تەلەپ قىلدى.
خەۋەردە ئەردوغاننىڭ «ئۇكرائىنادا ھاياتىدىن ئايرىلغان 648 بالىغا كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىڭىزنىڭ، غەززەدە ئىككى يىلدىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھاياتىدىن ئايرىلغان 18 مىڭى بالا، جەمئىي 62 مىڭ پۇقرا ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن» دېگەن ئىبارىلىرىگە ئورۇن بېرىلدى.
ب د ت نىڭ غەززەدە رەسمىي ھالدا ئاچارچىلىق ئېلان قىلغانلىقىنى ئەسلەتكەن ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى غەززە خەلقى نامىدىن تارىخىي بىر مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئالالايدىغانلىقىنى تەكىتلىگەنلىكى يەتكۈزۈلدى.
بېلگىيەنىڭ فلاماند تىلىدا تارقىتىش بېرىدىغان ھۆكۈمەت قانىلى «VRT» مۇ يەنە Belga غا ئاساسلانغان خەۋىرىنى «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپقا غەززە ھەققىدە مەكتۇپ يازدى: ‹بالىلار قەبرىستانلىقىغا ئايلاندى›» تېمىسىدا تارقاتتى.
خەۋەردە، «تۈركىيەدە ‹بىرىنچى خانىم› ئەمىنە ئەردوغان، ئۇكرائىنادىكى بالىلار ھەققىدە سۆزلىگەندىن كېيىن، ئامېرىكالىق مەنسەپدىشى مېلانىيە ترامپتىنمۇ غەززە رايونىدىكى بالىلارنىڭ چېكىۋاتقان ئازابلىرى ھەققىدە سۆزلىشىنى تەلەپ قىلدى. بۇنى بىر مەكتۇپتا ئىپادىلىدى. بۇ چاقىرىق دىققەتنى تارتامدۇ؟ ئەمىنە ئەردوغان (غەززە مەسىلىسىدە) ئاۋازىنى دائىم يۇقىرى كۆتۈرۈپ كەلمەكتە» دېگەن ئىبارىلەر قوللىنىلدى.
خەۋەردە خەتنىڭ تولۇق تېكىستىگىمۇ ئورۇن بېرىلدى.
چېخىيە
چېخىيەدە نەشر قىلىنىدىغان «Blesk» گېزىتىمۇ بۇ مەسىلىنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا غەززەدىكى بالىلار ھەققىدە مەكتۇپ يازدى» تېمىسى بىلەن بېتىگە چىقاردى.
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنىڭ ئۇكرائىنالىق بالىلار ئۈچۈن كۆڭۈل بۆلگەن سەزگۈرلۈكىنى ماختىغانلىقىغا ئورۇن بېرىلگەن خەۋەردە، ئۇنى ئۇكرائىنالىق بالىلارغا قىلغان ھېسداشلىقىنى غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشكە چاقىرغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
بوسنىيە-گېرتسېگوۋىنا، سېربىيە ۋە قاراتاغ
بوسنىيە-گېرتسېگوۋىنانىڭ ئەڭ كۆپ ئوقۇلىدىغان خەۋەر پورتاللىرىدىن «Klix»، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا ئەۋەتكەن غەززە خېتىگە كەڭ ئورۇن بەردى؛ خەۋەرگە، «‹بىرىنچى خانىملار› ئارىسىدىكى ئالاقە» دەپ تېما قويدى.
دۆلەتنىڭ ئەڭ كۆپ ئوقۇلىدىغان گېزىتى «Dnevni Avaz» نىڭ خەۋەر تور بېكىتىمۇ ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىغا ئالاھىدە ئورۇن بېرىپ، ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىس ھەققىدە مەكتۇپ يېزىپ مېلانىيە ترامپقا ئەۋەتكەنلىكىنى خەۋەر قىلدى.
سېربىيە خەۋەر ئاگېنتلىقى Tanjug مۇ ئەمىنە ئەردوغاننىڭ غەززە توغرىسىدىكى مەكتۇپىغا تەپسىلىي ئورۇن بەردى.
سېربىيەدە ئەڭ كۆپ ئوقۇلىدىغان خەۋەر تور بەتلىرىدىن «Blic» مۇ «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپتىن غەززەدىكى بالىلارنىمۇ ئويلىشىشىنى تەلەپ قىلدى» تېمىسىنى قوللانغان خەۋىرىدە، «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپتىن پۇتىنغا يازغىنىدەك نېتانياھۇغىمۇ مەكتۇپ يېزىشىنى ئۆتۈندى» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بەردى.
قاراتاغنىڭ ئەڭ كۆپ ئوقۇلىدىغان خەۋەر تور بەتلىرىدىن «CDM» بولسا، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپتىن غەززەدىكى بالىلارنىمۇ ئويلىشىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئاۋسترالىيە
ئاۋسترالىيەنىڭ مەركەزلىك «9news» خەۋەرلەر تورى «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپنى غەززەلىك بالىلار ھەققىدە سۆز قىلىشقا چاقىردى » دېگەن تېما ئاستىدا مەكتۇپ ھەققىدە خەۋەر بەردى.
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇش ئۈچۈن كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىس ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشكە چاقىرغانلىقى بىلدۈرۈلگەن خەۋەردە، خەتنىڭ مەزمۇنىغا كەڭ ئورۇن بېرىلدى.
مالايشىيا، سىنگاپور ۋە باڭلادېش
مالايشىيانىڭ «Free Malaysia Today» خەۋەر تور بېكىتى، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى غەززەلىك بالىلارنى قوللاشقا چاقىرغانلىقىنى باش تېما قىلدى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇغا غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىسنى توختىتىشقا چاقىرىدىغان بىر مەكتۇپ ئەۋەتىشكە چاقىرغانلىقى توغرىسىدىكى ئۇچۇرىغا ئورۇن بېرىلدى.
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ «سىزنىڭ مەكتۇپىڭىزدىكى ھېسسىياتلارنى بىر ئانا، بىر ئايال، بىر ئىنسان بولۇش سۈپىتىم بىلەن كۈچلۈك ئورتاقلىشىمەن، ئوخشاش ئۈمىدنى غەززەنىڭ تىنچلىق ۋە خاتىرجەملىككە تەشنا بولغان بالىلىرى ئۈچۈنمۇ ياشنىتىشىڭىزنى ئارزۇ قىلىمەن» دېگەن ئىبارىلىرىگە ئورۇن بېرىلگەن خەۋەردە، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىنىڭ غەززەدە ئاچارچىلىق ئېلان قىلغانلىقىغىمۇ ئىشارەت قىلپ ئۆتۈلدى.
سىنگاپورنىڭ «The Straits Times» خەۋەر تور بېكىتىمۇ ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا قاراتقان غەززەلىك بالىلارنى قوللاش چاقىرىقىنى باش تېمىغا چىقاردى.
خەۋەردە، ب د ت نىڭ غەززەدە ئاچارچىلىق ئېلان قىلغانلىقى تىلغا ئېلىندى ھەمدە «ئەمىنە ئەردوغان پەلەستىننىڭ دۇنياۋى ئېتىراپ قىلىنىشىنى تەكىتلەپ، مېلانىيە ترامپنىڭ چاقىرىقىنىڭ تارىخىي بىر ۋەزىپە بولىدىغانلىقى ئۇچۇرىنى بەردى» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.
باڭلادېش رەسمىي ئاگېنتلىقى Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS) نىڭ «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى (ئەمىنە ئەردوغان) مېلانىيە ترامپنى غەززەلىك بالىلار ئۈچۈن سۆز قىلىشقا چاقىردى» تېمىسىدىكى خەۋىرىدە مەكتۇپنىڭ تەپسىلاتلىرىغا ئورۇن بېرىلدى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپتىكى «ئۇرۇشتا ھاياتىدىن ئايرىلغان 648 ئۇكرائىنالىق بالا ئۈچۈن كۆرسەتكەن بۇ مۇھىم سەزگۈرلۈكىڭىزنى تېخىمۇ كۈچلۈك بىر شەكىلدە، 2 يىل ئىچىدە 18 مىڭى بالا بولغان 62 مىڭ بىگۇناھ پۇقرا زالىملارچە قەتل قىلىنغان غەززە ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىدىغانلىقىڭىزغا ئىشىنىمەن» دېگەن ئىبارىسىگە ئورۇن بېرىلدى.
پاكىستان، ھىندىستان ۋە ياپونىيە
پاكىستاندا چىقىدىغان «Dawn» گېزىتى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا قاراتقان غەززە ھەققىدە سۆز قىلىش چاقىرىقىنى باش تېمىغا چىقاردى. خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدا مېلانىيە ترامپنىڭ ۋىلادىمىر پۇتىنغا ئۇكرائىنا ۋە رۇسىيەدىكى بالىلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەۋەتكەن مەكتۇپى ھەققىدە توختالغانلىقى قەيت قىلىندى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ «دۇنيا ئورتاق ئويغىنىش باسقۇچىغا كىرگەن، پەلەستىننىڭ ئېتىراپ قىلىنىشىنىڭ دۇنياۋى ئىرادىگە ئايلانغان مۇشۇ كۈنلەردە، سىزنىڭ غەززە ئۈچۈن قىلىدىغان بىر چاقىرىقىڭىزنىڭ، پەلەستىن خەلقىگە قارىتا تارىخىي بىر مەسئۇلىيەتنىڭمۇ ئىجرا قىلىنىشى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن» دېگەن ئىبارىسىگە ئورۇن بېرىلدى.
ھىندىستاننىڭ «Times of India» خەۋەر تور بېكىتى «غەززەلىك بالىلار ئۈچۈنمۇ سۆزلەڭ: تۈركىيە بىرىنچى خانىمى پۇتىنغا مەكتۇپ ئەۋەتكەن مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ يازدى» دەپ يازدى.
خەتكە تەپسىلىي ئورۇن بېرىلگەن خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى ئۇكرائىنا ئۈچۈن كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززە ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشكە چاقىرغانلىقى تەكىتلەندى.
ياپونىيەنىڭ «Japan Today» خەۋەرلەر تورىمۇ ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا قىلغان چاقىرىقىنى خەۋەر قىلدى.
قاتار
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپى ئوتتۇرا شەرقتىكى دۆلەتلەرنىڭ مەتبۇئات ئورگانلىرىدىمۇ كەڭ ئورۇن ئالدى.
قاتارنىڭ «ئەلجەزىرە»، «ئەلجەزىرە مۇباشىر» ۋە «ئەلجەزىرە ئەرەبچە» قاناللىرى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا يازغان مەكتۇپىغا كەڭ ئورۇن بەردى.
«تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسى ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا: غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ ئاۋازىڭىزنى يۇقىرى كۆتۈرۈڭ» تېمىسىدا ئېلان قىلىنغان خەۋەرلەردە، ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى ئۇكرائىنادىكى بالىلارغا كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززەدە ياشاۋاتقان بالىلار ئۈچۈنمۇ كۆرسىتىشكە چاقىرغانلىقى قەيت قىلىندى.
قاتارنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى گېزىتلىرىدىن «ئەلئەرەبى ئەلجەدىد»مۇ خەۋەرنى «ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا قىلغان غەززە چاقىرىقى» دېگەن تېما ئاستىدا ئېلان قىلدى. خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ ھۇجۇملىرى ۋە قورشاۋى ئاستىدا ھاياتلىق كۈرىشى قىلىۋاتقان بالىلارغا دىققەتنى تارتقانلىقى بىلدۈرۈلدى.
سەئۇدى ئەرەبىستان
سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ ئەنگلىيەدە ئەرەبچە تارقىتىلىدىغان «Asharq al-Awsat» گېزىتى، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى «تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسىنىڭ رەپىقىسى ترامپنىڭ رەپىقىسىگە غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈن چاقىرىق قىلدى» تېمىسىدا ئوقۇرمەنلىرى بىلەن ئورتاقلاشتى. خەۋەردە، ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى ئىنسانىي پاجىئەنى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كەلگەنلىكى ئالاھىدە تەكىتلەندى.
ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى
ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ «Sky News Arabia» تېلېۋىزىيەسى مەكتۇپ خەۋىرىنى «ئەمىنە ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى بالىلارغا دىققەت تارتىش چاقىرىقى» دېگەن تېما ئاستىدا ئېلان قىلدى. قانال، مەكتۇپتا مېلانىيە ترامپنىڭ ئۇكرائىنادىكى بالىلارغا كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنىڭ غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە بولۇشى كېرەكلىكى يۆنىلىشىدىكى ئىبارىلەرنى ئالدىنقى ئورۇنغا چىقاردى.
ئىسرائىلىيە
ئىسرائىلىيەدىكى «Maariv» گېزىتى تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا يازغان مەكتۇپىنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئاق سارايدىكى پىرېزىدېنتنىڭ رەپىقىسىگە: نېتانياھۇغا بېسىم ئىشلىتىڭ» دېگەن تېما ئاستىدا ئوقۇرمەنلىرىنىڭ دىققىتىگە سۇندى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپتىن ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇغا غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپتىن بۇ ئاينىڭ بېشىدا رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىنغا ئۇكرائىنا ۋە رۇسىيەدىكى بالىلار ئۈچۈن قىلغان چاقىرىقىنى غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن خەۋەردە، مەكتۇپتىكى «648 ئۇكرائىنالىق بالىغا كۆرسەتكەن مۇھىم سەزگۈرلۈكىڭىزنىڭ غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ ئەكس ئېتىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن» دېگەن ئىبارىلىرىگە ئورۇن بېرىلدى.
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدا «دۇنيا ئومۇميۈزلۈك ئويغىنىشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقان ۋە پەلەستىننىڭ ئېتىراپ قىلىنىشى دۇنياۋى بىر ئارزۇغا ئايلانغان مۇشۇ كۈنلەردە غەززە ئۈچۈن قىلىدىغان چاقىرىقىڭىزنىڭ پەلەستىن خەلقى ئالدىدىكى تارىخىي بىر مەسئۇلىيەتنىڭ ئورۇندىلىشى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن» دېگەن ئىبارىلىرىگە ئورۇن بەرگەنلىكى قەيت قىلىندى.
يەنە بىر تەرەپتىن، «Yedioth Ahronot» گېزىتىنىڭ «پۇتىنغا خەت، ئەردوغاننىڭ رەپىقىسىدىن مېلانىيەگە تەلەپ: نېتانياھۇغىمۇ بىر مەكتۇپ ئەۋەتىڭ» تېمىسىدىكى خەۋىرىدە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپتىن رۇسىيە پىرېزىدېنتىغا يازغان مەكتۇپىدىكى چاقىرىقىنىڭ ئوخشىشىنى غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈن نېتانياھۇغىمۇ قىلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
خەۋەردە، مەكتۇپتىكى «يوقاتقانلىرىمىز ئۈچۈن بەك كېچىكتۇق، ئەمما ئارقىدا قالغان بىر مىليوندىن ئارتۇق كىشى ئۈچۈن ھېلىھەم بىر پۇرسەت بار» دېگەن ئىبارىلىرىگىمۇ ئورۇن بېرىلدى.
پەلەستىن
پەلەستىن مەتبۇئاتلىرىدىن «ئەلقۇدس ئەلئەرەبى»، «قۇدس ئەلئىخبارىييە»، «Shehab Agency» ۋە «ئەلھەدەس» گېزىتلىرى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى تەپسىلىي خەۋەر قىلدى. خەۋەرلەردە، ئەردوغاننىڭ «غەززەدە بالىلارنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ھوقۇقلىرىدىنمۇ مەھرۇم قالدۇرۇلغانلىقىنىڭ» تەكىتلىگەنلىكى قەيت قىلىندى.
مىسىر
مىسىرنىڭ «AlGhad» تېلېۋىزىيەسى مەكتۇپنى «تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسىنىڭ رەپىقىسدىن مېلانىيە ترامپقا: غەززەدىكى بالىلار ئۈچۈنمۇ ھەرىكەتكە ئۆتۈڭ» دېگەن تېمىدا ئېكرانغا ئېلىپ چىقتى.
لىۋان
لىۋان رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى NNA ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىغا تور بېكىتىدىن ئورۇن بەردى.
«ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپنى غەززەدىكى بالىلار ھەققىدە ئۇچۇر بېرىشكە چاقىردى» دېگەن تېمىدا ئېلان قىلىنغان خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغان مەكتۇپىدا مېلانىيە ترامپنىڭ ئۇكرائىنادىكى بالىلارغا نامايان قىلغان سەزگۈرلۈكىنى ئەسلەتكەنلىكى، غەززەدە ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ قورشاۋى ئاستىدا ئۇرۇش شارائىتىدا ياشاۋاتقان بالىلار ئۈچۈنمۇ ئوخشاش سەزگۈرلۈكنى كۆرسىتىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرگەن ئىبارىلىرى ئورۇن ئالدى.
ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا يازغان مەكتۇپى لىۋان مەتبۇئاتلىرىدىن MTV قانىلىنىڭ تور بېكىتىدىمۇ ئورۇن ئالدى.
MTV ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسىدىن ترامپنىڭ رەپىقىسىگە: غەززەدىكى بالىلارغىمۇ ئوخشاش ئۈمىدنى بېرىشىڭىزنى ئۈمىد قىلىمەن» دېگەن تېمىدا ئېلان قىلدى.
MTV خەۋىرىدە ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى ئۇكرائىنالىق بالىلارغا ئوخشاشلا غەززەدىكى پەلەستىنلىك بالىلارغىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرغانلىقىنى تەكىتلىدى.
لىۋاننىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى خەۋەر تور بېكەتلىرىدىن «Lebanon Debate» مۇ ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى «غەززەدىكى بالىلارغىمۇ ئوخشاش سەزگۈرلۈكنى نامايان قىلىڭ» دېگەن تېمىدا ئېلان قىلدى. خەۋەردە، ئەردوغاننىڭ ئىنسانىي چاقىرىقىنىڭ ئەھمىيىتىگە ئىشارەت قىلىندى.
ماراكەش
ماراكەشنىڭ «ئىستىقلال» گېزىتى مەكتۇپنى «تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسىنىڭ رەپىقىسى ترامپنىڭ رەپىقىسىگە غەززە توغرىسىدا ئۇچۇر ئەۋەتتى» دېگەن تېمىدا خەۋەرلەشتۈردى. خەۋەردە، ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى بالىلار دۇچ كېلىۋاتقان قىيىنچىلىقلارنى ئالاھىدە تەكىتلىگەنلىكى بىلدۈرۈلدى.
ئىران
جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى ئەھۋالنى كۆرمەسكە سېلىپ، ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بالىلار ھەققىدە سۆزلىگەن ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا يازغان مەكتۇپى ئىراننىڭ رەسمىي ۋە يېرىم رەسمىي مەتبۇئاتلىرىدا كەڭ ئورۇن ئالدى.
دۆلەت مەتبۇئاتلىرىدا بۇ مەسىلە ھەققىدە بېرىلگەن خەۋەرلەر ئومۇمىي جەھەتتىن ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيەدىن ئۇكرائىنادىكىگە ئوخشاش غەززەدىمۇ يۈز بېرىۋاتقان ئىنسانىي كىرىزىسقا قارشى سەزگۈر بولۇشىنى ئەسلەتكەنلىكى شەكلىدە يېزىلدى.
ئىران رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى — IRNA، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپقا يازغان مەكتۇپىغا ئالاقىدار خەۋەرنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا: ‹غەززەلىك بالىلار ئۇكرائىنالىق بالىلارغا ئوخشاش بەختكە لايىق› (دېدى)» دېگەن تېمىدا ئابونتلىرىغا سۇندى.
خەۋەردە، «تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسىنىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغان ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا خىتابەن يازغان رەسمىي مەكتۇپىدا، ئۆزىدىن ئۇكرائىنادىكى ئىنسانىي كىرىزىس ۋە بۇ دۆلەتنىڭ بالىلىرىغا كۆرسەتكەن ھېسداشلىق ۋە سەزگۈرلۈكنىڭ ئوخشىشىنى غەززەدىكى پاجىئەلىك ئەھۋال ۋە پەلەستىنلىك بالىلارغىمۇ كۆرسىتىشىنى تەلەپ قىلدى» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.
ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىدىكى ئىبارىلەرگە تەپسىلىي ئورۇن بېرىلگەن خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيەگە «غەززەدە ھاياتىدىن ئايرىلغان 18 مىڭ 885 بالا ۋە بوۋاقنىڭ تەقدىرىگە مۇناسىۋەتلىك ھەرىكەتكە ئۆتۈش ئۈچۈن ھازىر بەك كېچىكتۇق، ئەمما ھايات قالغان بىر مىليوندىن ئارتۇق غەززەلىك بالىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ھېلىھەم بىر پۇرسەت بار» دېگەنلىكى تەكىتلەندى.
دۆلەتنىڭ ئەڭ كونا گېزىتلىرىدىن «ئىتتىلائات»، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا: ‹غەززەلىك بالىلار ئۇكرائىنالىق بالىلارغا ئوخشاش›» دېگەن تېما ئاستىدا تەپسىلىي خەۋەر شەكلىدە ئوقۇرمەنلىرىنىڭ دىققىتىگە سۇندى. خەۋەردە، «تۈركىيە بىرىنچى خانىمى ئامېرىكا بىرىنچى خانىمىدىن ئۇكرائىنادىكىگە ئوخشاش غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىسقىمۇ ھېسداشلىق قىلىشىنى تەلەپ قىلدى» دېگەن ئىبارىلەر قوللىنىلدى.
يېرىم رەسمىي ئوقۇغۇچىلار خەۋەر تورى (SNN) مۇ ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى خەۋەرلەشتۈردى. «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسىدىن مېلانىيە ترامپقا خەت: پەلەستىنلىك بالىلارنىڭ ئازابلىرىغا دىققەت قىلىڭ» دېگەن تېمىدا بېرىلگەن خەۋەردە، «تۈركىيە بىرىنچى خانىمى مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ يېزىپ، ئۇكرائىنالىق بالىلارغا ئوخشاشلا غەززەلىك بالىلارغىمۇ ھېداشلىق قىلىشنى تەلەپ قىلدى» دېگەن ئىبارىلەر ئورۇن ئالدى.
يېرىم رەسمىي ئىران ئوقۇغۇچىلار خەۋەر ئاگېنتلىقى (ISNA) مۇ مەكتۇپنى «ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپتىن غەززە تەلىپى» تېمىسىدا ئېلان قىلدى. ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىغا تەپسىلىي ئورۇن بېرىلگەن خەۋەر «تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسىنىڭ رەپىقىسى ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ رەپىقىسىدىن ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، غەززەدىكى بالىلارنىڭ ئەھۋالىغا قارىتا ئىپادە بىلدۈرۈشىنى تەلەپ قىلدى» دېگەن شەكىلدە ئوقۇرمەنلەرنىڭ دىققىتىگە سۇنۇلدى.
دۆلەت تېلېۋىزىيەسىگە قاراشلىق ياش ژۇرنالىستلار كۇلۇبى (YJC) نىڭ تور بېكىتىدىمۇ خەۋەرگە «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسىدىن مېلانىيە ترامپقا خەت: پەلەستىنلىك بالىلارنىڭ ئازابلىرىغا دىققەت قىلىڭ» دېگەن تېما ئاستىدا ئورۇن بېرىلدى.
رۇسىيە
رۇسىيە مەتبۇئاتلىرى جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا ئەۋەتكەن غەززەدىكى بالىلارغا مۇناسىۋەتلىك مەكتۇپىغا ئالاقىدار خەۋەرلەرگە كەڭ ئورۇن بەردى.
رۇسىيەنىڭ TASS خەۋەر ئاگېنتلىقى «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپنى غەززەدىكى بالىلارنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە پىكىرىنى ئوچۇق ئېيتىشقا چاقىردى» تېمىسى بىلەن بەرگەن خەۋىرىدە، جۇمھۇر رەئىس رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى بالىلارنىڭ ئەھۋالىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىنى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كېلىشىنى تەلەپ قىلغانلىقىنى يازدى.
RİA خەۋەر ئاگېنتلىقى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپتىن نېتانياھۇغا مەكتۇپ يېزىشىنى تەلەپ قىلدى» سەرلەۋھىلىك خەۋىرىدە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ ترامپنىڭ رەپىقىسىدىن ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇنى 18 مىڭدىن ئارتۇق بالا ھاياتىدىن ئايرىلغان غەززەدىكى ھۇجۇمنى توختىتىشقا چاقىرىشنى تەلەپ قىلغانلىقىغا دائىر ئۇچۇرلارغا ئورۇن بېرىلدى.
«Kommersant» گېزىتى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپى ھەققىدىكى خەۋەرنى «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپتىن ئۇكرائىنالىق بالىلارغا كۆڭۈل بۆلگەندەك غەززەلىك بالىلارغىمۇ كۆڭۈل بۆلۈشنى تەلەپ قىلدى» دېگەن تېمىدا ئېلان قىلدى. خەۋەردە، «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپتىن ئۇرۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان ئۇكرائىنالىق بالىلارغا قىلغان غەمخورلۇقنى غەززەدىكى بالىلارغىمۇ قىلىشىنى تەلەپ قىلدى» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.
«İzvestiya» گېزىتى «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپنى غەززەدىكى بالىلارنىڭ تەقدىرىگە ئارىلىشىشقا چاقىردى» تېمىسىنى ئاتقان خەۋىرىدە، ئەردوغاننىڭ «غەززە رايونىدا ھايات قېلىشنى باشقۇرغان بىر مىليوندىن ئارتۇق بالا ئۈچۈن ھېلىھەم بىر پۇرسىتىمىز بار. ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولدى» دېگەن ئىبارىلىرىنى قوللانغانلىقىنى يەتكۈزدى.
«Rossiskaya Gazeta» خەۋىرىدە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنىڭ رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىنغا ئەۋەتكەن مەكتۇپىدىن ئىلھام ئالغانلىقىنى يازغانلىقىنى ئالاھىدە ئەسكەرتتى.
«Vzglyad» گېزىتىمۇ «ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى غەززەدىكى بالىلار مەسىلىسىدە مېلانىيە ترامپقا چاقىرىق قىلدى» دېگەن تېمىدا ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنى ئوقۇرمەنلىرىنىڭ دىققىتىگە سۇندى. خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ غەززەدىكى بالىلارنىڭ ۋەزىيىتىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى ۋە بىر نۇتۇق سۆزلىشى ئۈچۈن مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ ئەۋەتكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىندى.
ئەزەربەيجان
ئەزەربەيجان مەتبۇئاتلىرى تۈركىيە جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ ئامېرىكا بىرىنچى خانىم مېلانىيە ترامپقا ئەۋەتكەن مەكتۇپىنى تەپسىلىي خەۋەر قىلدى.
«Qafqazinfo» خەۋەر پورتالى، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشقا كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىستىمۇ ئەكس ئەتتۈرۈش ئۈچۈن چاقىرىق قىلغانلىقىنى يازدى.
«Yeni Müsavat» گېزىتى، مەكتۇپتا ئورۇن ئالغان «سىزنىڭ 648 ئۇكرائىنالىق بالىغا كۆرسەتكەن رەھىم-شەپقىتىڭىزنىڭ غەززە بالىلىرىغىمۇ كۆرسىتىلىدىغانلىقىغا ئىشىنىمەن. چۈنكى يېقىنقى ئىككى يىلدا 62 مىڭ بىگۇناھ پۇقرا، ئارىسىدا 18 مىڭ بالىمۇ بار، رەھىمسىزلەرچە قەتل قىلىندى» دېگەن ئىبارىلىرىنى ئالدىنقى ئورۇنغا چىقاردى.
«Report» خەۋەر ئاگېنتلىقى بولسا، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مېلانىيە ترامپنىڭ رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىنغا يازغان مەكتۇپىدىن ئىلھام ئالغانلىقىنى يەتكۈزدى. ئاگېنتلىق ئەردوغاننىڭ يەنە ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ بىلەن ئالاقە ئورنىتىش توغرىسىدىمۇ چاقىرىق قىلغانلىقىنى يازدى.
ئەزەربەيجان مەتبۇئاتلىرى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىغا دىققەتنى غەززەدىكى بالىلارنىڭ ئەھۋالىغا تارتىدىغان ئىنسانىي بىر چاقىرىق دەپ باھا بەردى.
قازاقىستان
قازاقىستان دۆلەت خەۋەر ئاگېنتلىقى «Kazinform» نىڭ «ئەمىنە ئەردوغان مېلانىيە ترامپقا مەكتۇپ ئەۋەتتى» تېمىلىق ئانادولۇ ئاگېنتلىقىنى مەنبە قىلغان خەۋىرىدە، تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى جۇمھۇر رەئىسى رەجەپ تاييىپ ئەردوغاننىڭ رەپىقىسى ئەمىنە ئەردوغاننىڭ ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپنىڭ رەپىقىسى مېلانىيە ترامپقا ئەۋەتكەن مەكتۇپىدا، ئۇكرائىنادىكى توقۇنۇشلارغا كۆرسەتكەن سەزگۈرلۈكىنى غەززەدىكى ئىنسانىي كىرىزىستىمۇ نامايان قىلىشقا چاقىرغانلىقى قەيت قىلىندى.
خەۋەردە، ئەمىنە ئەردوغاننىڭ مەكتۇپىنىڭ نۇسخىسىغىمۇ ئورۇن بېرىلدى.