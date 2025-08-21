21 августа 2025 г.
ئىسرائىلىيە ئارمىيەىسى قورشاۋدىكى پەلەستىن خەلقىگە قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى كۈچەيتىپ، غەززە شەھىرىنى قايتا ئىشغال قىلىش ئۈچۈن داۋاملىشىۋاتقان تاجاۋۇزچىلىقىنىڭ «يېڭى باسقۇچى» نى باشلىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ئىسىرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ باياناتچىسى ئېففى دېفرىن مۇخبىرلارنى كۈتۈۋېلىش يىغىنىدا: «بىز غەززە شەھىرىگە ھۇجۇم قىلىشنىڭ دەسلەپكى ھەرىكەتلىرىنى ۋە بىرىنچى باسقۇچىنى باشلىدۇق. قىسىملىرىمىز ھازىر غەززە شەھىرىنىڭ ئەتراپىنى ئىگەللىدى» دېدى.
ئۇ ئارمىيەنىڭ قۇرۇقلۇق ھەرىكىتىنىڭ «گىدېئوننىڭ ئۇرۇش ماشىنىلىرى» دەپ ئاتىلىدىغان ئىككىنچى باسقۇچقا ئۆتكەنلىكىنى ئەسكەرتتى.
ئۇ: «بۈگۈنكى ھاماس، ھەربىي ھەرىكەتتىن ئىلگىرىكى ھاماس ئەمەس» دېدى.
ئۇنىڭ سۆزىگە قارىغاندا، باش ئىشتاب باشلىقى ئېيال زامىر زاپاس 60 مىڭ زاپاس ئەسكەرگە يېڭى ئۇقتۇرۇش چۈشۈرگەن ۋە ھازىرقى 20 مىڭ ئەسكەرنىڭ ۋەزىپە ئۆتەش مۇددىتىنى ئۇزارتقان.
ئۇ يەنە ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنىڭ غەززەنىڭ %75 نىڭ «ھەربىي جەھەتتىن كونتروللۇق ئاستىغا ئېلىنغانلىقى» بىلدۈرگەن.
مەجبۇرىي كۆچۈرۈش
باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ ئۇرۇش كابىنېتى 8-ئاۋغۇست غەززە شەھىرىدىن باشلاپ تەدرىجىي ئىشغال قىلىش پىلانىنى تەستىقلىدى.
بۇ پىلاندا 1 مىليونغا يېقىن پەلەستىنلىكنى جەنۇبقا مەجبۇرىي كۆچۈرۈش، شەھەرنى قورشاۋغا ئېلىش ۋە ئولتۇراق رايونلارغا قۇرۇقلۇق ھۇجۇمى قىلىش تەلەپ قىلىنغان.
