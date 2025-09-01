خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنى تىيەنجىندە خىتاي دۆلەت رەئىسى شىنىڭ ئېچىلىش نۇتقى بىلەن باشلاندى
يىغىن ئاخىرىدا رەھبەرلەرنىڭ يەكۈن ھۆججەتلىرى بىلەن بىرلىكتە «تىيەنجىن خىتابنامىسى» ئىمزالىنىپ، 10 يىللىق ئىستراتېگىيەنىڭ تەستىقلىنىشى مۆلچەرلەنمەكتە.
شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنى تىيەنجىندە خىتاي دۆلەت رەئىسى شىنىڭ ئېچىلىش نۇتقى بىلەن باشلاندى
شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى يىغىنى تىيەنجىندە خىتاي دۆلەت رەئىسى شىنىڭ ئېچىلىش نۇتقى بىلەن باشلاندى / Reuters
September 1, 2025

شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 25-نۆۋەتلىك باشلىقلار يىغىنى دۈشەنبە كۈنى خىتاينىڭ شىمالىدىكى تىيەنجىن شەھىرىدە خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئېچىلىش نۇتقى بىلەن باشلاندى.

خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى بارلىق تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە خىزمەت قىلىپ، رايون خاراكتېرلىك بىخەتەرلىك مۇنبىرىنى يېڭى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، يېڭى بىر يەرشارى خاراكتېرلىك بىخەتەرلىك تەرتىپى نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويدى.

شى يىغىننىڭ ئېچىلىش نۇتقىدا، خىتاينىڭ شىمالىدىكى تىيەنجىندە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى كۈنلۈك يىغىندا 20 دىن ئارتۇق دۇنيا رەھبىرىگە خىتاب قىلىپ، مۇنبەرنىڭ تاشقى ئارىلىشىشلارغا ئوچۇق-ئاشكارا قارشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ يېڭى بىر خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەر ئەندىزىسىنى بەرپا قىلغانلىقىنى ئېيتتى.

خىتاي دۆلەت رەئىسى دۇنيا تەرتىپىدىكى «يوغانچىلىق ھەرىكەتلىرى» نى تەنقىد قىلىپ، رەھبەرلەرنى «ئادالەت ۋە ھەققانىيەتكە ئەمەل قىلىش، سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى ئىدىيەسى، لاگېر توقۇنۇشلىرى ۋە يوغانچىلىق ھەرىكەتلىرىگە قارشى تۇرۇش» قا چاقىردى.

شى: «شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى غايەت زور بازارلىرىمىزنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىشى كېرەك» دېدى ھەمدە ئامېرىكانىڭ تاموژنا بېجىغا قارشى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق، ئادالەت ۋە ھەققانىيەت قاتارلىق مەسىلىلەرنى تەكىتلىدى.

تەۋسىيە

بۇنىڭدىن باشقا، شى بۇ يىل شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرگە 2 مىليارد يۈەن (280.4 مىليون دوللار) ياردەم بېرىشكە ۋەدە بەردى.

ئۇ يەنە خىتاينىڭ كەلگۈسى ئۈچ يىلدا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى بانكىلار ئارا بىرلەشمىسىگە ئەزا بانكىلارغا 10 مىليارد يۈەن (1.4 مىليارد دوللار) قوشۇمچە قەرز بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.

رۇسىيە دۆلەت رەئىسى ۋلادىمىر پۇتىننى ئۆز ئىچىگە ئالغان 10 ئەزا دۆلەت رەھبەرلىرى دۆلەتلىك باياناتىنى ئېلان قىلىشتىن ئىلگىرى تىيەنجىن شەھىرىدە كوللېكتىپ خاتىرە سۈرەتكە چۈشتى. بۇ كۆرۈنۈشلەر تېلېۋىزىيەدە كۆرسىتىلدى.

يىغىن ئاخىرىدا رەھبەرلەرنىڭ بىخەتەرلىك، سودا، ئېنېرگىيە ۋە مەدەنىيەت ھەمكارلىقىغا ئائىت يەكۈن ھۆججەتلىرى بىلەن بىرلىكتە «تىيەنجىن خىتابنامىسى» نى ئىمزالاپ، 10 يىللىق ئىستراتېگىيەنى تەستىقلىشى مۆلچەرلەنمەكتە.

يىغىندا يەنە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقانلىقىنىڭ 80 - يىللىقى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى قۇرۇلغانلىقى ھەققىدە باياناتلار ئېلان قىلىنىدۇ.

مەنبە:TRT Uyghur
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us