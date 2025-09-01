شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ 25-نۆۋەتلىك باشلىقلار يىغىنى دۈشەنبە كۈنى خىتاينىڭ شىمالىدىكى تىيەنجىن شەھىرىدە خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭنىڭ ئېچىلىش نۇتقى بىلەن باشلاندى.
خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىدىكى بارلىق تەرەپلەر بىلەن بىرلىكتە خىزمەت قىلىپ، رايون خاراكتېرلىك بىخەتەرلىك مۇنبىرىنى يېڭى سەۋىيەگە كۆتۈرۈشنى نىشان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ، يېڭى بىر يەرشارى خاراكتېرلىك بىخەتەرلىك تەرتىپى نىشانىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
شى يىغىننىڭ ئېچىلىش نۇتقىدا، خىتاينىڭ شىمالىدىكى تىيەنجىندە ئۆتكۈزۈلگەن ئىككى كۈنلۈك يىغىندا 20 دىن ئارتۇق دۇنيا رەھبىرىگە خىتاب قىلىپ، مۇنبەرنىڭ تاشقى ئارىلىشىشلارغا ئوچۇق-ئاشكارا قارشى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ، ھەمكارلىق تەشكىلاتىنىڭ يېڭى بىر خەلقئارالىق مۇناسىۋەتلەر ئەندىزىسىنى بەرپا قىلغانلىقىنى ئېيتتى.
خىتاي دۆلەت رەئىسى دۇنيا تەرتىپىدىكى «يوغانچىلىق ھەرىكەتلىرى» نى تەنقىد قىلىپ، رەھبەرلەرنى «ئادالەت ۋە ھەققانىيەتكە ئەمەل قىلىش، سوغۇق مۇناسىۋەتلەر ئۇرۇشى ئىدىيەسى، لاگېر توقۇنۇشلىرى ۋە يوغانچىلىق ھەرىكەتلىرىگە قارشى تۇرۇش» قا چاقىردى.
شى: «شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى غايەت زور بازارلىرىمىزنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىشى كېرەك» دېدى ھەمدە ئامېرىكانىڭ تاموژنا بېجىغا قارشى ئىقتىسادىي ھەمكارلىق، ئادالەت ۋە ھەققانىيەت قاتارلىق مەسىلىلەرنى تەكىتلىدى.
بۇنىڭدىن باشقا، شى بۇ يىل شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەتلەرگە 2 مىليارد يۈەن (280.4 مىليون دوللار) ياردەم بېرىشكە ۋەدە بەردى.
ئۇ يەنە خىتاينىڭ كەلگۈسى ئۈچ يىلدا شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى بانكىلار ئارا بىرلەشمىسىگە ئەزا بانكىلارغا 10 مىليارد يۈەن (1.4 مىليارد دوللار) قوشۇمچە قەرز بېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
رۇسىيە دۆلەت رەئىسى ۋلادىمىر پۇتىننى ئۆز ئىچىگە ئالغان 10 ئەزا دۆلەت رەھبەرلىرى دۆلەتلىك باياناتىنى ئېلان قىلىشتىن ئىلگىرى تىيەنجىن شەھىرىدە كوللېكتىپ خاتىرە سۈرەتكە چۈشتى. بۇ كۆرۈنۈشلەر تېلېۋىزىيەدە كۆرسىتىلدى.
يىغىن ئاخىرىدا رەھبەرلەرنىڭ بىخەتەرلىك، سودا، ئېنېرگىيە ۋە مەدەنىيەت ھەمكارلىقىغا ئائىت يەكۈن ھۆججەتلىرى بىلەن بىرلىكتە «تىيەنجىن خىتابنامىسى» نى ئىمزالاپ، 10 يىللىق ئىستراتېگىيەنى تەستىقلىشى مۆلچەرلەنمەكتە.
يىغىندا يەنە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقانلىقىنىڭ 80 - يىللىقى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى قۇرۇلغانلىقى ھەققىدە باياناتلار ئېلان قىلىنىدۇ.