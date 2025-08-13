ئاۋىستىرالىيە يېقىندا مۇشۇنىڭغا ئوخشاش قەدەملەرنى باسقان ئەنگىلىيە، فىرانسىيە ۋە كانادانىڭ پوزىتسىيەسىگە ئەگىشىپ شۇنداق قارار چىقاردى.
ئاۋىستىرالىيە باش مىنىستىرى ئانتونىي ئالبانېس چارشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، غەززەدىكى كىشىلەرنىڭ ئاچلىق ۋە ئۆلۈمگە دۇچ كېلىۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنى قەتئىي قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى. ئالبانېس غەززەدىكى ۋەزىيەتتىن ئەندىشە قىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەپ، ئىسرائىلىيەنىڭ ھەرىكەتلىرىنى «ئاقلاشقا بولمايدىغانلىقىنى» بىلدۈردى.
ئالبانېس ABC تېلېۋىزىيە قانىلىنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا: «ئىسرائىلىيە مارت ئېيىدا ياردەم ئېقىمىغا چەكلىمە قويىدىغانلىقىنى ئېلان قىلغانىدى، بىز بۇنىڭ ئاقىۋىتىنى كۆرۈۋاتىمىز. غەززەدە ئىنسانىي تىراگېدىيە يۈز بېرىۋاتىدۇ» دېدى. ئىسرائىلىيەنىڭ قەستەن ئاچ قويۇش سىياسىتىنىڭ بىر ئۇرۇش جىنايىتى ياكى ئەمەسلىكى سورالغاندا، ئالبانېس: «بۇ ئەھۋال خەلقئارا قانۇنغا قەتئىي ئۇيغۇن ئەمەس» دەپ جاۋاب بەردى.
ئۇ مۇنداق دېدى:
«ئاخبارات ۋاسىتىلىرىنىڭ غەززەگە كىرىشىگە قارىتىلغان چەكلىمىلەرگە قارىماي، كىشىلەر ھەر كۈنى كەچتە تېلېۋىزورلىرىدىن ئۇ يەردە نېمىلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيدۇ. بىز پەقەت قاتتىق ئازاب-ئوقۇبەت، ئاچلىق ۋە ئۆلۈمگە دۇچ كەلگەن كىشىلەرنىلا ئەمەس، بەلكى يېمەكلىك ۋە سۇغا ئېرىشىشكە تىرىشىۋاتقاندا ئۆلتۈرۈلگەن كىشىلەرنىمۇ كۆرۈۋاتىمىز. 2025-يىلى بۇنى قەتئىي قوبۇل قىلغىلى بولمايدۇ.»
ئالبانېس سەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ھەرىكەتلىرىنىڭ بىگۇناھ كىشىلەرنىڭ جېنىدىن ئايرىلىشى، نامراتلىق ۋە زوراۋانلىققا ئوخشاش ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقانلىقىنى، بۇنى قەتئىي قوبۇل قىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
باش مىنىستىر ئالبانېس دۈشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، ئاۋىستىرالىيەنىڭ سېنتەبىردە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئومۇمىي كېڭىشى يىغىنىدا پەلەستىننى ئېتىراپ قىلىدىغانلىقىنى جاكارلىدى.
ئىسرائىلىيە ئىككى مىليوندىن ئارتۇق پەلەستىنلىك ياشايدىغان غەززەگە قاراتقان 22 ئايدىن بۇيان داۋاملىشىۋاتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن قاتتىق تەنقىدلەرگە ئۇچرىماقتا ۋە بۇ تەنقىدلەر كۈنسېرى كۆپەيمەكتە.
ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم تەشكىلاتلىرى ۋە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئورگانلىرى، بولۇپمۇ ئىسرائىلىيەنىڭ ئىككى ئايدىن كۆپرەك ۋاقىتتىن بۇيان ياردەمگە پۈتۈنلەي چەكلىمە قويۇۋاتقانلىقى سەۋەبىدىن، كەڭ كۆلەملىك ئاچارچىلىق خەۋپى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇرۇش بەردى.
بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى 2025-يىلى يانۋاردىن بۇيان غەززەدە يېتەرسىز ئوزۇقلىنىش سەۋەبىدىن 148 كىشىنىڭ ھاياتىدىن ئايرىلغانلىقىنى جاكارلىدى. دۇنيا ئاشلىق تەشكىلاتى (WFP) ئاۋغۇست ئېيىدا ئېلان قىلغان باياناتىدا، غەززەدىكى ئاچلىق ۋە يېتەرسىز ئوزۇقلىنىش نىسبىتىنىڭ ئۇرۇش باشلانغاندىن بۇيانقى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەنلىكىنى ئاگاھلاندۇردى.
دۇنيا ئاشلىق تەشكىلاتى «نوپۇسنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن كۆپرەكىنىڭ كۈنلەپ تاماق يېمىگەنلىكىنى» ۋە 300 مىڭ بالىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە يېتەرسىز ئوزۇقلىنىش خەۋپى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان بىر پەيتتە، غەززەگە يېتەرلىك ياردەم يۈك ماشىنىلىرىنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت قىلىنمىغانلىقى ئۈچۈن ۋەزىيەتنىڭ تېخىمۇ ناچارلىشىپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈردى.