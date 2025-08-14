ئوچېرىك
پاكىستاننىڭ غەربىي شىمالىدا قوراللىقلار تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولىغا ھۇجۇم قىلدى
پاكىستاننىڭ غەربىي شىمالدىكى خەيبەر پاختونخوا ئۆلكىسىنىڭ لاككى مارۋات رايونىدا قوراللىقلار تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولىغا ھۇجۇم قىلدى.
August 14, 2025

پاكىستاننىڭ غەربىي شىمالدىكى خەيبەر پاختونخوا ئۆلكىسىنىڭ لاككى مارۋات رايونىدا قوراللىقلارنىڭ تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولىنى پارتلىتىشى نەتىجىسىدە پەنجاپ ئۆلكىسىنى تەبىئىي گاز  بىلەن تەمىنلەش خىزمىتى توختاپ قالدى.

ساقچى دائىرىلىرى تېررورچىلارنىڭ پاكىستاننىڭ غەربىي شىمالىدىكى چوڭ تىپتىكى بىر تەبىئىي گاز تۇرۇبا يولىنى پارتلىتىۋېتىشى نەتىجىسىدە، دۆلەتنىڭ ئەڭ چوڭ ئۆلكىسى بولغان پەنجاپنى تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش خىزمىتىنىڭ توختاپ قالغانلىقىنى جاكارلىدى.

ئۆلكىلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باياناتچىسى ئامىر خان تاراتقۇلارغا بەرگەن باياناتىدا، يېقىنقى ئايلاردىن بۇيان يۈز بەرگەن بىر قاتار ئوخشاش تىپتىكى پارتلاش ۋەقەلىرىنىڭ ئەڭ يېڭىسى بولغان بۇ ھۇجۇمنىڭ، چارشەنبە كۈنى غەربىي شىمالدىكى خەيبەر پاختونخوا ئۆلكىسىنىڭ لاككى مارۋات رايونىدا يۈز بەرگەنلىكىنى ئېلان قىلدى.

باياناتچى ئامىر خان تېررورچىلارنىڭ تۇرۇبا يولىغا ئورۇنلاشتۇرغان پارتلاتقۇچ دورىلارنى پارتلاتقانلىقىنى، بۇنىڭ نەتىجىسىدە پەنجاپنىڭ مىيانۋالى رايونىنى تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش خىزمىتىنىڭ توختاپ قالغانلىقىنى ئەسكەرتتى.

مەلۇماتلارغا قارىغاندا بۇ، مەزكۇر رايوندا يېقىنقى ئۈچ ئايغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە يۈز بەرگەن تۆتىنچى قېتىملىق ھۇجۇم ھېسابلىنىدىكەن.

پارتلاشنىڭ جاۋابكارلىقىنى تېخىچە ھېچكىم ئۆز ئۈستىگە ئالمىدى.

