ھۆكۈمەت مەنبەلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، گېرمانىيە باش مىنىستىرى مېرز بىلەن ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىي فېدېراتسىيە باش مىنىستىرلىق مەھكىمىسىدىكى ئىككى تەرەپلىك ئۇچرىشىشىدىن كېيىن سىنلىق يىغىنغا بىرلىكتە قاتنىشىدىكەن.
ئۇكرائىنا ۋەكىللەر ئۆمىكىدىكى بىر مەنبەنىڭ فىرانسىيە ئاخبارات ئاگېنتلىقى (AFP) غا بەرگەن باياناتىغا قارىغاندا، ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى ۋولودىمىر زېلېنسكىي چارشەنبە كۈنى بېرلىنغا يېتىپ بېرىپ، ياۋروپادىكى ئىتتىپاقداشلىرى ۋە ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ بىلەن ئۆتكۈزىدىغان سۆھبەتلىرىدىن ئىلگىرى تەييارلىقلىرىنى باشلىغان.
زېلېنسكىي ۋە ياۋروپالىق رەھبەرلەر ترامپ بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق، ئۇنى رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىلەن يېقىندا ئىشقا ئاشۇرىدىغان باشلىقلار ئۇچرىشىشىدا كىيېۋنىڭ مەنپەئەتىگە ھۆرمەت قىلىشقا قايىل قىلىشنى ئۈمىد قىلماقتا ئىكەن.
گېرمانىيە دۆلەتلىك رادىيو-تېلېۋىزىيە ئىستانسىسى ARD نىڭ ھۆكۈمەت دائىرىلىرىنى مەنبە كۆرسىتىپ ئېلان قىلغان خەۋىرىگە قارىغاندا، زېلېنسكىي گېرمانىيە باش مىنىستىرى فرېدرىخ مېرز بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن، باش مىنىستىرلىق مەھكىمىسىدە ترامپ بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان ھالقىلىق سىنلىق يىغىنغا قاتنىشىدىكەن.
شۇ جاي ۋاقتى سائەت 15:00 دە (گىرىنۋىچ ۋاقتى 13:00) ئۆتكۈزۈلۈشى پىلانلانغان بۇ سىنلىق يىغىننىڭ نىشانى، ترامپنىڭ جۈمە كۈنى ئامېرىكا قوشما ئىشتاتلىرىنىڭ ئالياسكا ئىشتاتىدا رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن بىلەن ئىشقا ئاشۇرىدىغان باشلىقلار ئۇچرىشىشى ھارپىسىدا غەرب ئىتتىپاقداشلىرى ئوتتۇرىسىدا ئورتاق بىر پوزىتسىيەنى شەكىللەندۈرۈش ئىكەن.
ياۋروپا ۋە ئۇكرائىنا دائىرىلىرى ترامپتىن ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا ئالاقىدار ھەرقانداق كېلىشىمنىڭ كىيېۋنىڭ ئوچۇق-ئاشكارا تەستىقىسىز تۈزۈلمەيدىغانلىقىغا دائىر ئېنىق كاپالەتلەرنى تەلەپ قىلىشنى پىلانلىماقتا ئىكەن.
گېرمانىيە ھۆكۈمەت مەنبەلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، چارشەنبە كۈنى ترامپ بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان سىنلىق يىغىندىن ئىلگىرى، باش مىنىستىر مېرز ۋە ئۇكرائىنا پىرېزىدېنتى زېلېنسكىي سائەت 14:00 دە (گىرىنۋىچ ۋاقتى 12:00) ياۋروپالىق رەھبەرلەر بىلەن ئورتاق بىر پوزىتسىيەنى بېكىتىش ئۈچۈن تور يىغىنى ئۆتكۈزىدىكەن.
يىغىنغا، ئۇكرائىنانىڭ ئاساسلىق قوللىغۇچىلىرى بولغان فىرانسىيە، ئەنگىلىيە، ئىتالىيە، پولشا ۋە فىنلاندىيەنىڭ دۆلەت ۋە ھۆكۈمەت باشلىقلىرى شۇنداقلا ياۋروپا ئىتتىپاقى كومىتېتىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا ۋون دېر لېيېن، ياۋروپا كېڭىشىنىڭ رەئىسى ئانتونىيو كوستا ۋە ناتو باش كاتىپى مارك رۇتتې قاتنىشىدىكەن.