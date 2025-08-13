ئوچېرىك
1 مىنۇت ئوقۇش
سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چارشەنبە كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدۇ
ئەنقەرە سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەسەد ھەسەن شەيبانىنىڭ 13-ئاۋغۇست كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدىغانلىقىنى بىلدۈردى، ئەمما كۈنتەرتىپكە ئائىت تەپسىلاتلارنى تېخى ئاشكارىلىمىدى.
سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى چارشەنبە كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدۇ
سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەسەد ھەسەن شەيبانى / AA
13 de agosto de 2025

تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتقا قارىغاندا، سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەسەد ھەسەن شەيبانى چارشەنبە كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدىكەن.

باياناتتا: «سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەسەد ھەسەن شەيبانى 2025-يىلى 13-ئاۋغۇست كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدۇ» دېيىلگەن بولۇپ، زىيارەتنىڭ كۈنتەرتىپى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلمىگەن.

تەۋسىيە

بۇ زىيارەت سۈرىيە ۋە سۈرىيەگە قوشنا دۆلەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك خەۋپسىزلىك، ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە سىياسىي مەسىلىلەر ھەققىدىكى رايونلۇق دىپلوماتىك پائالىيەتلەر ھەم جىددىي مۇنازىرىلەر داۋاملىشىۋاتقان بىر پەيتتە ئېلىپ بېرىلماقتا.

مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT Global - Syria, Jordan, US establish joint task force to back Sweida ceasefire
ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us