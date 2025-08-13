13 de agosto de 2025
تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتقا قارىغاندا، سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەسەد ھەسەن شەيبانى چارشەنبە كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدىكەن.
باياناتتا: «سۈرىيە تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ئەسەد ھەسەن شەيبانى 2025-يىلى 13-ئاۋغۇست كۈنى تۈركىيەدە زىيارەتتە بولىدۇ» دېيىلگەن بولۇپ، زىيارەتنىڭ كۈنتەرتىپى ھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلمىگەن.
تەۋسىيە
بۇ زىيارەت سۈرىيە ۋە سۈرىيەگە قوشنا دۆلەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك خەۋپسىزلىك، ئىنسانپەرۋەرلىك ۋە سىياسىي مەسىلىلەر ھەققىدىكى رايونلۇق دىپلوماتىك پائالىيەتلەر ھەم جىددىي مۇنازىرىلەر داۋاملىشىۋاتقان بىر پەيتتە ئېلىپ بېرىلماقتا.
