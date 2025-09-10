سىياسەت
مادۇرو: ئامېرىكا ۋېنېزۇئېلادا زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى ئەمەس، ئەكسىچە نېفىت ئىزدەۋاتىدۇ
ۋېنېزۇئېلا پىرېزىدېنتى نىكولاس مادۇرو ئامېرىكانىڭ كارىب دېڭىزىدىكى ھەربىي مەۋجۇدىيىتىنىڭ دۆلىتىنىڭ نېفىت، تەبىئىي گاز ۋە ئالتۇن زاپىسىنى كونترول قىلىشقا قارىتا «ئۇرۇش پىلانى» نىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
10 سبتمبر 2025

ۋېنېزۇئېلا پىرېزىدېنتى نىكولاس مادۇرو ئامېرىكانى ۋېنېزۇئېلانىڭ نېفىت، تەبىئىي گاز ۋە ئالتۇنلىرىنى ئوغرىلاش نىيىتىدە بولۇۋاتىدۇ، دەپ ئەيىبلىدى ۋە ۋاشىنگتوننىڭ كارىب دېڭىزىدىكى ئەڭ يېڭى ھەربىي ئورۇنلاشتۇرۇشىنى زەھەرلىك چېكىملىك ​​ئەتكەسچىلىكىگە قارشى ھەرىكەت سەۋەبى سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قويغان باھانىسى، دەپ ئاتىدى.

مادۇرو ئېكۋادورنىڭ سابىق پىرېزىدېنتى سولچىل رافائېل كوررېئا بىلەن ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىدە مۇنداق دېدى:

«ئۇلار نۇرغۇن نەرسىلەرنىڭ كويىدا بولۇۋاتىدۇ. راستىنى ئېيتقاندا، ئۇلار زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكىنى ئەمەس، بەلكى  نېفىت ئىزدەۋاتىدۇ.

ۋېنېزۇئېلا دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ نېفىت زاپىسىغا ئىگە دۆلەت بولۇپ، كارىب دېڭىزىدا، بۇ كىشىلەرنىڭ فلوتى ئورۇنلاشتۇرۇلغان رايوندا، دۇنيادىكى تۆتىنچى چوڭ تەبىئىي گاز زاپىسى باردۇر. بۇنىڭدىن باشقا يەنە، دۇنيادىكى تۇنجى ئالتۇن زاپىسىمۇ ۋېنېزۇئېلادا بولۇشى مۇمكىن.»

رۇسىيەنىڭ «‹RT› خەۋەر قانىلى» دا تارقىتىلغان ۋە «كونۋېرساندو كون كوررېئا» ناملىق تېلېۋىزىيە پىروگراممىسىنىڭ يېڭى بىر قىسمىدا ئېيتىلغان بۇ ئەيىبلەشلەر، ئامېرىكانىڭ كارىب دېڭىزىدا ۋېنېزۇئېلاغا يېقىن دېڭىز تەۋەلىكىدىكى ھەربىي ئورۇنلاشتۇرۇشىدىن كېيىن، كاراكاس بىلەن ۋاشىنگتون ئوتتۇرىسىدىكى جىددىيلىك ئەۋج ئېلىپ كەتكەن مۇھىت ئاستىدا ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

ئامېرىكا ھۆكۈمىتى بۇ ئورۇنلاشتۇرۇشنىڭ نىشانىنىڭ زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكىگە قارشى ھەرىكەت ئېلىپ بېرىش ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.

مادۇرو: «ئامېرىكا ئىمپېرىيەسى بىزنىڭ رايونىمىز ئۈچۈن خەتەرلىك رول ئويناۋاتىدۇ، ئەمما بۇ ئۇلارنىڭ ئۆزلىرى ئۈچۈنمۇ خەتەرلىكتۇر» دېدى.

 «ئۇرۇش پىلانى»

مادۇرو يەنە: «ئۇلار ھوللىۋۇد ھېكايىلىرىنى توقۇپ چىقىۋاتىدۇ، بۇ ھېكايىلەردە مادۇرو يامان ئادەم، ئۆزلىرى بولسا ياخشى ئادەملەردۇر. ئۇلار ئوڭچىل ۋە جاھانگىرلىك مەنپەئەتلىرىنى قوغداش ئۈچۈن ھەربىي جەھەتتىن قورقۇتۇش تاكتىكىسىنى ئىشلىتىشكە ئۇرۇنماقتا» دېدى.

مادۇرو ئامېرىكانىڭ دۇنيادا «ھۆكۈمرانلىق ئورنىتىش» ئۈچۈن «ئۇرۇش پىلانى» نى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنىمۇ ئىلگىرى سۈرۈپ، بۇنىڭ «مۇمكىن بولمايدىغان» نىشان ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.

ئامېرىكانى «دۇنيادىكى زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكى مەركىزى» دەپ ئاتىغان مادۇرو، جەنۇبىي ئامېرىكا ۋە دۇنيادىكى زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىكىنىڭ ئامېرىكا تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغانلىقىنى، ھەقىقىي زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىرىنىڭ ئامېرىكادا ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.

ئامېرىكا كارىب دېڭىزىغا سەككىز ھەربىي پاراخوت، باشقۇرۇلىدىغان بومبىلار ۋە يادرو كۈچى بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان بىر سۇ ئاستى كېمىسىنى ئورۇنلاشتۇردى ھەمدە ئۆتكەن ھەپتە پورتو رىكودىكى بىر ھاۋا ئارمىيەسى بازىسىغا «F-35» تىپلىق ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى ئەۋەتىش توغرىسىدا يوليورۇق چۈشۈردى.

مادۇرو: «ئۇلار بىزنىڭ بېشىمىزغا 1200 باشقۇرۇلىدىغان بومبىنى توغرىلىماقتا»، دەپ ئاگاھلاندۇردى.

ۋېنېزۇئېلامۇ ئامېرىكانىڭ دېڭىزدىڭى ھەربىي مەۋجۇدىيىتىگە قارشى ئۆز پاراخوتلىرىنى ئورۇنلاشتۇردى، مىليونلىغان خەلق ئەسكەرلىرىنى ھەربىي خىزمەتكە چاقىردى، كارىب دېڭىزى ۋە ئاتلانتىك ئوكيان قىرغاقلىرىدىكى بەش رايونغا «ئالاھىدە ھەربىي ئەترەتلەر» نى ئورۇنلاشتۇردى.

