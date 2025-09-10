پولشا باش مىنىستىرى دونالد تۇسك پولشا ئارمىيەسىنىڭ رۇسىيەگە تەۋە ئۇرۇش ۋاسىتىلىرىغا قارشى قورال ئىشلەتكەنلىكىنى بىلدۈردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، دائىرىلەر تەھدىت ئاستىدىكى رايونلاردىكى پۇقرالارنى ئېتىپ چۈشۈرۈلگەن ھاۋا ئاپپاراتلىرىنى ئىزدەش خىزمىتى داۋام قىلىۋاتقاندا ئۆيلىرىدە تۇرۇشقا چاقىردى.
پولشا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىنادىكى نىشانلىرىغا قىلغان ھۇجۇملىرى جەريانىدا ھاۋا بوشلۇقىنىڭ ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرى تەرىپىدىن كۆپ قېتىم دەپسەندە قىلىنغانلىقىنى، شۇنىڭدىن كېيىن تەھدىتلەرنى تەكشۈرۈش ۋە بىتەرەپ قىلىش ئۈچۈن ھەربىي ھەرىكەتلىرىنىڭ باشلانغانلىقىنى جاكارلىدى.
پولشا ئارمىيەسى ھەربىي ھەرىكەت قوماندانلىق ئىشتابىنىڭ چارشەنبە كۈنى ئاممىۋى ئورتاقلىشىش تور بېتى X سەھىپىسىدە ئېلان قىلىنغان باياناتىدا مۇنداق دېيىلدى:
«بۈگۈن رۇسىيە فېدېراتسىيەسىنىڭ ئۇكرائىنا زېمىنلىرىدىكى نىشانلارغا قىلغان ھۇجۇملىرى جەريانىدا، ھاۋا بوشلۇقىمىز ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرى تۈرىدىكى ئۇرۇش ۋاسىتىلىرى تەرىپىدىن تەكرار دەپسەندە قىلىندى.
پولشا قىسىملىرى ھاۋا بوشلۇقىمىزغا كىرگەن بۇ ئۇرۇش ۋاسىتىلىرىغا قارشى قورال ئىشلەتتى. ئېتىپ چۈشۈرۈلگەن ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرىنى تېپىش ئۈچۈن ھەرىكەت ئېلىپ بېرىلماقتا.»
دائىرىلەر ھەربىي ھەرىكەتلەر داۋام قىلىۋاتقان پودلاسكىي، مازوۋىيكې ۋە لۇبېلسكىي رايونلىرىدىكى پۇقرالارنى ئۆيلىرىدىن چىقماسلىققا چاقىردى. چاقىرىقتا مۇنداق دېيىلدى:
«ھەربىي ھەرىكەتلەرنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلەيمىز ھەمدە بۇ جەرياندا خەلقىمىزدىن ئۆيلىرىدە تۇرۇشلىرىنى ئۆتۈنىمىز.»
پولشا باش مىنىستىرى دونالد تۇسك ھەربىي ھەرىكەتنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئارمىيەنىڭ بۇ ئۇرۇش ۋاسىتىلىرىغا قارشى قورال ئىشلەتكەنلىكىنى ئەسكەرتتى، ھەمدە پىرېزىدېنت كارول ناۋروكىي ۋە دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى ولادىسلاۋ كوسىنىياك-كامىش بىلەن داۋاملىق ئالاقىدە قىلىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
پولشا مۇئاۋىن دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى سېزارىي تومچىك، ناۋروكىي ۋە تۇسكنىڭ ئەھۋالدىن خەۋەردار قىلىنغانلىقىنى بىلدۈردى، ھەمدە خەلقنى پولشا ئارمىيەسى ۋە ساقچىلىرىنىڭ ئۇقتۇرۇشلىرى بويىچە ئىش كۆرۈشكە چاقىردى.
ئايرودۇرۇملار تاقالدى
پولشا بىخەتەرلىك ۋەزىيىتى سەۋەبىدىن ۋارشاۋا خەلقئارا ئايرودۇرۇمى، مودلىن، لۇبلىن ۋە رژېشوۋ-ياسىيونكا قاتارلىق چوڭ ئايرودۇرۇملىرىنى تاقىدى.
ئاۋىياتسىيە ئۇقتۇرۇشلىرىدا ھەربىي ھەرىكەتلەر داۋام قىلىۋاتقاندا بۇ ئايرودۇرۇملارنىڭ تاقالغانلىقى ئەسكەرتىلدى.
«‹CNN› تېلېۋىزىيە قانىلى» نىڭ مۇخبىرى كەيتلان كوللىنسنىڭ سەيشەنبە كۈنى يەتكۈزگەن ئۇچۇرلىرىغا ئاساسلانغاندا، رۇسىيەنىڭ پولشا ھاۋا تەۋەلىكىدە كۆرۈلگەن ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرى توغرىسىدا ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماركو رۇبىيوغا مەلۇمات بېرىلگەن.
ئامېرىكا پالاتا ئەزاسى دىك دۇربىن ئىلگىرى: «رۇسىيەنىڭ ئۇچقۇچىسىز ھاۋا ئاپپاراتلىرىنىڭ ناتو ھاۋا بوشلۇقىنى تەكرار دەپسەندە قىلىشى، (پىرېزىدېنت) ۋىلادىمىر پۇتىننىڭ پولشا ۋە بالتىق دۆلەتلىرىنى قوغداش ئىرادىمىزنى سىناۋاتقانلىقىنىڭ ئېنىق بىر ئىپادىسىدۇر» دېگەن ئىدى.
تۇسك ئالدىنقى ھەپتە جۈمە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا، پولشا ھاۋا بوشلۇقىنىڭ دەپسەندە قىلىنىشىغا قارشى چوقۇم ھەربىي ھەرىكەت ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى:
«پولشا بۇ خىل ئىغۋاگەرچىلىكلەرگە چوقۇم تېگىشلىك جاۋاب قايتۇرىدۇ.»