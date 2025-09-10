سىياسەت
2 مىنۇت ئوقۇش
ناتو بىلەن ئەنگلىيە ئۇكرائىناغا تېخىمۇ كۆپ ياردەم بېرىشكە ۋەدە بەردى
ناتو باش كاتىپى بىلەن ئەنگلىيە باش ۋەزىرى لوندوندىكى سۆھبەتتىن كېيىن ئۇكرائىناغا تېخىمۇ كۈچلۈك ھەربىي ياردەم بېرىشكە ۋەدە بەردى.
ئەنگلىيە باش ۋەزىرى ستارمېر (سولدا) ناتو باش كاتىپى رۇتتېنى (ئوڭدا) كۈتۈۋالدى. سۈرەت: ئانادولۇ ئاگېنتلىقى. / AA
10 سبتمبر 2025

ناتو باش كاتىپى رۇتتې بىلەن ئەنگلىيە باش ۋەزىرى ستارمېر داۋنىڭ كوچىسىدا كۆرۈشۈپ، رايون بىخەتەرلىكى ۋە ئۇكرائىنا ۋەزىيىتىنى مۇزاكىرە قىلدى. باش ۋەزىر ستارمېر سۆھبەتتە، ئىسرائىلىيەنىڭ دوھاغا قىلغان ھۇجۇمىنى ئەيىبلەپ، جىددىيلىكنى پەسەيتىشكە چاقىردى.

ئەنگلىيە باش ۋەزىرى كېير ستارمېر (Keir Starmer) سەيشەنبە كۈنى (9-سېنتەبىر) لوندوندا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇكرائىنا مۇداپىئە ئالاقە گۇرۇپپىسى (UDCG) يىغىنىدىن كېيىن، ناتو باش كاتىپى مارك رۇتتېنى داۋنىڭ كوچىسىدا كۈتۈۋالدى.

داۋنىڭ كوچىسىنىڭ باياناتىغا قارىغاندا، رەھبەرلەر دوھادىكى ۋەزىيەتنىمۇ مۇزاكىرە قىلغان بولۇپ، ستارمېر ئىسرائىلىيەنىڭ دوھا ھۇجۇمىنى ئەيىبلەپ، رايوندىكى جىددىيلىكنىڭ تېخىمۇ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىگەن.

ئىككى رەھبەر ئۇكرائىنا مەسىلىسىدە، ئالدىنقى سەپتىكى ۋەزىيەتنى كۆزدىن كەچۈرۈپ، كىيېۋنى زۆرۈر ھەربىي ئەسلىھەلەر بىلەن تەمىنلەشنىڭ مۇھىملىقىنى تەكىتلىدى.

رۇتتې ستارمېرغا ئۇكرائىنا مۇداپىئە ئالاقە گۇرۇپپىسىنىڭ 9-سېنتەبىر ئەتىگەندە ئۆتكۈزۈلگەن مۇزاكىرەلىرى توغرىسىدىمۇ مەلۇمات بەردى. بۇ يەردە ئىتتىپاقداش دۆلەتلەر «ئىشتىياقلىق دۆلەتلەر بىرلەشمىسى» ئارقىلىق قوللاشنى كۈچەيتىش تىرىشچانلىقىنى قايتا تەكىتلىگەن.

ھەر ئىككى رەھبەر ئامېرىكانىڭ خىزمەتلىرىنى بۇ بىرلەشمىنىڭ پىلانىغا قوشۇشنى قىزغىن قارشى ئالدى.

ئۇلار يەنە رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىننى تىنچلىق سۆھبىتىگە قاتنىشىشقا مەجبۇرلاش ئۈچۈن موسكۋاغا قىلىنىۋاتقان ئېمبارگولارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بېسىملارنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش مەسىلىسىدە كېلىشتى.

ناتونىڭ باياناتىغا قارىغاندا، رۇتتې شۇ كۈنى ئەتىگەندە ئەنگلىيە مۇداپىئە ۋەزىرى جون خىلېي (John Healey) ، تاشقى ئىشلار ۋەزىرى يۋېتتې كوپر (Yvette Cooper) ، ئۇكرائىنا مۇداپىئە مىنىستىرى دېنىس شمىھال (Denys Şmigal) ۋە گېرمانىيە مۇداپىئە مىنىستىرى بورىس پىستوريۇس (Boris Pistorius) بىلەن ئايرىم-ئايرىم كۆرۈشكەن.

رۇتتې كۆرۈشۈشلەردە، ئەنگلىيەنىڭ مۇداپىئە خىراجىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئۇكرائىناغا بىخەتەرلىك كاپالەتلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە فىرانسىيە بىلەن بىرلىكتە ئالدىنقى رول ئويناۋاتقانلىقىنى ماختىغان.

