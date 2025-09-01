رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىن ئاۋغۇستتا ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ بىلەن ئۆتكۈزگەن باشلىقلار يىغىنىدا ھاسىل قىلغان «كېلىشىملەر» نىڭ ئۇكرائىنادا تىنچلىققا يول ئاچىدىغانلىقىنى ۋە بۇنى خىتايدىكى رايونلۇق باشلىقلار يىغىنىغا قاتناشقان رەھبەرلەر بىلەن مۇزاكىرە قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
پۇتىن ۋە ھىندىستان باش مىنىستىرى نارېندرا مودى ئوتتۇرا ئاسىيا، ئوتتۇرا شەرق، جەنۇبىي ئاسىيا ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىن كەلگەن رەھبەرلەر بىرلىكتە شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى مۇنبىرىگە ئىشتىراك قىلماقتا. يىغىن خىتاي دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ تەرىپىدىن تيەنجىندە ئۆتكۈزۈلمەكتە.
پۇتىن مۇنبەردە قىلغان سۆزىدە: «بىز خىتاي ۋە ھىندىستاننىڭ ئۇكرائىنا كىرىزىسىنى ھەل قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مەقسەت قىلغان تىرىشچانلىقلىرى ۋە تەكلىپلىرىگە يۇقىرى باھا بېرىمىز» دېدى.
ئۇ يەنە: «ئالياسكادا ئۆتكۈزۈلگەن ئەڭ يېڭى رۇسىيە-ئامېرىكا سۆھبىتىدە ھاسىل قىلىنغان ئورتاق تونۇشلارنىڭمۇ بۇ نىشانغا تۆھپە قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
ترامپ بىلەن يەكشەنبە كۈنى ئۆتكۈزگەن سۆھبىتىنىڭ نەتىجىلىرىنى شى جىنپىڭغا تەپسىلىي يەتكۈزگەنلىكىنى بىلدۈرگەن پۇتىن، توقۇنۇشنى ھەل قىلىش ئۈچۈن «ھازىر ئېلىپ بېرىلىۋاتقان خىزمەتلەر» ھەققىدە تېخىمۇ كۆپ تەپسىلاتلارنى خىتاي رەھبىرى ۋە باشقا قاتناشقۇچىلار بىلەن ئۆتكۈزۈلىدىغان ئىككى تەرەپلىك سۆھبەتلەردە ئورتاقلىشىدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئۇ: «ئۇكرائىنادىكى ھەل قىلىش چارىسىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل ۋە ئۇزاق مۇددەتلىك بولۇشى ئۈچۈن، كىرىزىسنىڭ تۈپ سەۋەبلىرىنى ھەل قىلىش كېرەك» دېگەنلەرنى سۆزلىرىگە ئىلاۋە قىلدى.
توقۇنۇشنىڭ مەنبەسىنىڭ بىر قىسمىنىڭ «غەربنىڭ ئۇكرائىنانى شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى (ناتو) غا ئەزا قىلىشقا ئۇرۇنۇشىدىن» كېلىپ چىققانلىقىنى تەكرارلىغان پۇتىن، تەرەپلەرنى بۇ ھەقتە ئاگاھلاندۇردى.