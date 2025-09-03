سىياسەت
پۇتىن كىم جوڭئۇنغا «ئەسكەرلىرىڭلار ئۇكرائىناغا قارشى قەھرىمانلارچە جەڭ قىلدى» دېدى
رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرىنىڭ رۇسىيەنىڭ كۇرسكى رايونىدىكى پىداكارلىقلىرى ۋە جەڭلەردە نامايان قىلغان قەھرىمانلىقلىرى ئۈچۈن مىننەتدارلىقىنى بىلدۈردى.
شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرى غەربىي رۇسىيەدىن ئۇكرائىنا قوشۇنلىرىنى قوغلاپ چىقىرىشتا رۇسىيەگە ياردەم قىلدى. / Reuters
September 3, 2025

رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋىلادىمىر پۇتىن چارشەنبە كۈنى ئۆتكۈزۈلگەن ئۇچرىشىشتا، شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇكرائىنا قىسىملىرىغا قارشى كۈرەشتە نامايان جاسارىتى ئۈچۈن شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جوڭئۇنغا رەھمەت ئېيتتى.

پۇتىن خىتايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇچرىشىشتا كىمغا: «مەلۇم بولغىنىدەك، سىزنىڭ تەشەببۇسىڭىز بىلەن ئالاھىدە قىسىملىرىڭىز كۇرسكى رايونىنى ئازاد قىلىشقا قاتناشتى. ئەسكەرلىرىڭىز باتۇرلۇق بىلەن قەھرىمانلارچە جەڭ قىلدى» دېدى.

شىمالىي كورېيە قىسىملىرى بۇ يىلنىڭ بېشىدا ئۇكرائىنا قىسىملىرىنىڭ رۇسىيەنىڭ غەربىدىكى كۇرسكى رايونىدىن قوغلاپ چىقىرىلىشىغا ياردەم قىلغانىدى.

پۇتىن: «قوراللىق قىسىملىرىڭىزنىڭ ۋە ئەسكەرلەرنىڭ ئائىلە-تاۋابىئاتلىرىنىڭ پىداكارلىقلىرىنى ھەرگىز ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقىمىزنى بىلدۈرۈپ قويماقچىمەن» دېدى.

پۇتىن يەنە: «رۇسىيە خەلقىگە ۋاكالىتەن ئورتاق كۈرەشكە قاتناشقانلىقىڭىز ئۈچۈن سىزگە رەھمىتىمنى ئېيتىمەن. شىمالىي كورېيە دېموكراتىك خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ پۈتۈن خەلقىگە ئەڭ سەمىمىي مىننەتدارلىقىمنى يەتكۈزۈپ قويۇشىڭىزنى سورايمەن» دېدى.

ئاۋغۇست ئېيىنىڭ ئوتتۇرىلىرىدا پۇتىن يەنە كىم جوڭئۇنغا خەت يېزىپ، شىمالىي كورېيە ئەسكەرلىرىنىڭ ئۇكرائىناغا قارشى ئېلىپ بارغان كۈرىشىنى ماختىغانىدى.

