3 سبتمبر 2025
خىتاينىڭ يادرو قورال-ياراغلىرىنى تۇنجى قېتىم ئاشكارا كۆرسىتىشى ئۇرۇش ئىقتىدارىنى ۋە ھازىرقى 600 دانە يادرو ئوق بېشى زاپىسىنى گەۋدىلەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ.
خىتاي قۇرۇقلۇق، دېڭىز ۋە ھاۋا يادرو كۈچىنى تۇنجى قېتىم ياپونىيەگە قارشى غەلىبىسى ۋە ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ ئاخىرلاشقانلىقىنى خاتىرىلەش ئۈچۈن ئۆتكۈزۈلگەن چوڭ ھەربىي پاراتتا ئاشكارىلىدى.
شىنخۇانىڭ خەۋەرلىرىدە بىلدۈرۈلىشىچە، چارشەنبە كۈنى (3-سېنتەبىر) دىكى پاراتتا بېيجىڭنىڭ تولۇق يادرو ئۈچبۇرجەكلىك شەكلى كۆرسىتىلگەن بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە «1-جىڭلېي» (JingLei-1 ) ناملىق ھاۋادىن قويۇپ بېرىلىدىغان ئۇزۇن مۇساپىلىق باشقۇرۇلىدىغان بومبا، «3-جۈلاڭ» (JuLang-3) ناملىق سۇ ئاستىدىن قويۇپ بېرىلىدىغان قىتئەلەر ئارا باشقۇرۇلىدىغان بومبا، «61-شەرق شامىلى» (DongFeng-61) ناملىق قۇرۇقلۇقتىن ئېتىلىدىغان قىتئەلەر ئارا باشقۇرۇلىدىغان بومبا ۋە «31-شەرق شامىلى» (DongFeng-31) ناملىق قىتئەلەر ئارا بالىستىك باشقۇرۇلىدىغان بومبا بار ئىكەن.
خىتاي تاراتقۇلىرى بۇ قوراللارنى دۆلەتنىڭ ئىستراتېگىيەلىك «كوزىرلىرى» دەپ ئاتىدى ھەمدە ئۇلارنىڭ «دۆلەتنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، خەۋپسىزلىكى ۋە ئىززەت-ھۆرمىتىنى قوغداش» تىكى رولىنى تەكىتلىدى.
تەۋسىيە
تۈركىيە ئىسرائىلىيەنىڭ سۈرىيەدىكى تۈركىيە قىسىملىرىغا زەربە بەرگەنلىكى ھەققىدىكى دەۋالارنى رەت قىلدى
مۇتەخەسسىسلەرنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ قوراللارنىڭ ئاشكارىلىنىشى، بېيجىڭنىڭ قۇرۇقلۇق، دېڭىز ۋە ھاۋا ئارقىلىق قايتۇرما زەربە بېرىش ئىقتىدارىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، بۇ زامانىۋى يادرو توسۇش كۈچىنىڭ ئاساسىي ئامىلى ئىكەن.
بۇ قېتىمقى پارات خىتاينىڭ يادرو قورال-ياراغ زاپىسى رېكورت سەۋىيەدە تېز سۈرئەتتە ئېشىۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئۆتكۈزۈلدى.
سىتوكھولم خەلقئارا تىنچلىق تەتقىقات ئىنىستىتۇتى (SIPRI) نىڭ مۆلچەرلىشىچە، بېيجىڭنىڭ زاپاس يادرو ئوق بېشى 2025-يىلىنىڭ بېشىدىلا تەخمىنەن 600 گە يەتكەن. دېمەك، 2023-يىلدىن باشلاپ ھەر يىلى تەخمىنەن 100 گە يېقىن يادرو ئوق بېشى كۆپەيگەن بولۇپ، بۇ ھەر قايسى يادرو دۆلەتلىرىنىڭ ئىچىدە ئەڭ تېز ئاشقان رەقەم ھېسابلىنىدىكەن.
مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرلارTRT World - Beijing rejects Trump’s call to include China in denuclearisation talks with Russia