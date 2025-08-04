August 4, 2025
بىر يۇقىرى دەرىجىلىك ھاماس ئەمەلدارى ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇنى ھاۋا ھۇجۇملىرىدا ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەرنى تېپىپ ئۆلتۈرەلمىگەندىن كېيىن، ئۇلارنى ئاچ قويۇپ ئۆلتۈرۈشكە ئۇرۇنۇش بىلەن ئەيىبلىدى.
ھاماس سىياسىي بيۇروسى ئەزاسى ئىززەت رىشق يەكشەنبە كۈنى بايانات بېرىپ، نېتانياھۇ ۋە ئۇنىڭ «ناتسېست ھۆكۈمىتى»نىڭ غەززە خەلقىگە يۈرگۈزگەن ئاچ ۋە ئۇسسۇز قالدۇرۇش سىياسىتىنىڭ ئەمدىلىكتە ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەرگىمۇ تەسىر قىلىۋاتقانلىقىنى ئېيتتى. ئۇ، ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەرنىڭ ئەھۋالىغا دائىر پۈتۈن مەسئۇلىيەتنىڭ ئىسرائىلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ يەلكىسىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئىززەت رىشق پەلەستىن قارشىلىق كۆرسىتىش كۈچلىرىنىڭ ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەرگە دىنىي ۋە ئىنسانىي پىرىنسىپلارغا ئۇيغۇن ھالدا مۇئامىلە قىلىپ كەلگەنلىكىنى، ھەتتا ئۆزلىرىنىڭ يېمەك-ئىچمىكى ۋە سۈيىنى پەلەستىن خەلقى بىلەن ئوخشاشلا ئۇلار بىلەن تەڭ بەھىرلىنىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇ ئىلگىرىكى ئەسىر ئالماشتۇرۇشلاردا، ئىسرائىلىيەلىك ئەسىرلەرنىڭ جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتتىن ياخشى ھالەتتە قويۇپ بېرىلگەنلىكىنى ئەسلىتىپ ئۆتۈپ، ھازىرقى تۇتقۇنلارنىڭ بولسا ئاچلىق، ئاجىزلىق ۋە ئورۇقلاشنى باشتىن كەچۈرۈۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى. ئۇ بۇ ئەھۋالنىڭ، قورشاۋ ئاستىدىكى غەززە خەلقىنىڭ نۆۋەتتىكى قىيىنچىلىقلىرىغا ئوخشايدىغانلىقىنى ئېيتتى.
ئۇ يەنە نېتانياھۇنىڭ غەززە خەلقىگە يۈرگۈزگەن بېسىمىنىڭ ئەسىرلەرگىمۇ تەسىر كۆرسەتكەنلىكىنى ۋە ئۇلارنى رەھىمسىز ئاچلىق بىلەن «تەربىيەلەشكە» ئۇرۇنۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
ئىززەت رىشق غەززەدىكى ئاچ قويۇش سىياسىتىنىڭ نېتانياھۇنىڭ تۇتقۇنلار مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئىستراتېگىيەسىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
ئۇ مۇنداق دېدى: «نېتانياھۇ تۇتقۇنلارنى ھاۋا ھۇجۇملىرىدا تېپىپ ئۆلتۈرەلمىگەچكە، ئەمدى ئۇلارنى ئاچ قويۇپ بۇ مەسىلىنى ھەل قىلماقچى بولۇۋاتىدۇ.»
تېل ئاۋىۋ غەززەدە 50 نەپەر ئىسرائىلىيەلىكنىڭ ئەسىر تۇتۇلۇۋاتقانلىقىنى، بۇلاردىن 20 نەپىرىنىڭ ھايات ئىكەنلىكىنى مۆلچەرلىمەكتە. پەلەستىنلىك ۋە ئىسرائىلىيەلىك كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتلىرىغا قارىغاندا، ئىسرائىلىيە تۈرمىلىرىدە 10 مىڭ 800 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىك مەھبۇس بار بولۇپ، ئۇلارنىڭ كۆپىنچىسى قىيىن-قىستاق، ئاچلىق ۋە داۋالاشقا سەل قاراش قاتارلىق مەسىلىلەرگە دۇچ كەلمەكتە ئىكەن.
