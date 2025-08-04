پىرېزىدېنت ترامپ رۇسىيە دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى دىمىترى مېدۋېدېۋ بىلەن بولغان تالاش-تارتىشىشىدىن كېيىن، ئامېرىكانىڭ يادرو سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنىڭ «بولۇشقا تېگىشلىك جايىغا» يېتىپ بارغانلىقىنى، شۇنداقلا موسكۋانىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرمىغان تەقدىردە، ئېمبارگوغا ئۇچرايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ رۇسىيەنىڭ سابىق پىرېزىدېنتى دىمىترى مېدۋېدېۋنىڭ باياناتىدىن كېيىن ئورۇنلاشتۇرۇشقا بۇيرۇغان ئىككى دانە يادرو سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنىڭ «بولۇشقا تېگىشلىك جايىغا» يېتىپ بارغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ترامپ نيۇجېرسېي ئىشتاتىدىكى گولف كۇلۇبىدىن ئايرىلىشتىن بۇرۇن مۇخبىرلارنىڭ سوئاللىرىغا جاۋاب بەردى؛ ئۇ مۇخبىرلارنىڭ سۇ ئاستى پاراخوتلىرىنىڭ كونكرېت ئورنى ھەققىدىكى سوئالغا: «ئۇلار شۇ رايوندا، شۇنداق، بولۇشقا تېگىشلىك يەردە» دەپ جاۋاب بەردى.
ترامپ ئىلگىرى مېدۋېدېۋ بىلەن بولغان دەتالاشلارنىڭ كۈچىيىشىدىن كېيىن، ئىككى يادرو سۇ ئاستى پاراخوتىنى «مۇۋاپىق رايونلارغا» ئورۇنلاشتۇرۇشقا بۇيرۇق بەرگەنلىكىنى ئېيتقانىدى.
مېدۋېدېۋ ئۆتكەن دۈشەنبە كۈنى ترامپنى قاتتىق تەنقىد قىلىپ، كىرېمىل سارىيىنىڭ ئۇكرائىنا ئۇرۇشىغا تۇتقان پوزىتسىيەسىگە قارشى بېسىمنىڭ كۈچىيىشىنىڭ پەقەت رۇسىيە بىلەن ئۇكرائىنا ئوتتۇرىسىدىلا ئەمەس، بەلكى رۇسىيە بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدا تېخىمۇ كەڭ كۆلەملىك توقۇنۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش خەۋپى بارلىقى ھەققىدە ئاگاھلاندۇرغانىدى.
بۇ بايانات ترامپنىڭ رۇسىيەگە «تەخمىنەن 10 كۈندىن 12 كۈنگىچە بولغان ۋاقىت» ئىچىدە ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرمىسا، ئېمبارگو ۋە قوشۇمچە تاموژنا بېجىغا دۇچ كېلىدىغانلىقى ھەققىدىكى تەھدىتىدىن كېيىن ئېلان قىلىنغانىدى. بۇ ترامپنىڭ ئىيۇل ئېيىدا بەرگەن 50 كۈنلۈك مۆھلىتىدىن خېلىلا بۇرۇن بېكىتىلگەن يېڭى مۆھلەت ھېسابلىناتتى.
رۇسىيە ئېمبارگودىن قېچىشقا ماھىر
ترامپ رۇسىيەنىڭ «ئېمبارگودىن قېچىشقا خېلىلا ماھىر» ئىكەنلىكىنى تىلغا ئېلىپ: «ئەگەر ئىنسانلارنىڭ قىرغىن قىلىنىشىنى توختىتىدىغان بىر كېلىشىم ھاسىل قىلىنسا، ئۇلار ئېمبارگودىن قۇتۇلۇپ قالالايدۇ» دېدى.
ترامپ مۇخبىرلارغا قىلغان سۆزىدە: «ئېمبارگو يۈرگۈزۈلىدۇ، لېكىن قارىماققا ئۇلار ئېمبارگودىن قېچىشقا خېلىلا ئۇستىكەن» دېگەنلەرنى قەيت قىلدى.
«ناھايىتى كۆپ ساندا رۇسىيە ئەسكىرى ھاياتىدىن ئايرىلىۋاتىدۇ، ئۇكرائىنادىمۇ شۇنداق، گەرچە سانى ئازراق بولسىمۇ، يەنىلا مىڭلارچە ئىنسان... بۇ مەنىسىز ئۇرۇشتا نۇرغۇنلىغان كىشىنىڭ ھاياتى خەۋپ ئاستىدا قېلىۋاتىدۇ» دېگەن ترامپ، ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئارزۇسىنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى.
ئامېرىكا پىرېزىدېنتى: «بىز نۇرغۇن دۆلەتنىڭ ئۇرۇشقا ئارىلىشىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالدۇق... بۇ ئۇرۇشنى (رۇسىيە-ئۇكرائىنا ئۇرۇشىنى)مۇ چوقۇم توختىتىمىز» دېيىش بىلەن بىرگە، ئۆزىنىڭ ئالاھىدە ۋەكىلى ستىۋ ۋىتكوفنىڭ كېلەر ھەپتە رۇسىيەدە زىيارەتتە بولىدىغانلىقىنى ئېلان قىلدى.
ترامپ، ۋىتكوفنىڭ «ئېھتىمال كېلەر ھەپتە چارشەنبە ياكى پەيشەنبە كۈنى» رۇسىيەگە يېتىپ بارىدىغانلىقىنى، بۇ زىيارەتنىڭ ئامېرىكا ئوتتۇرىغا قويغان ئېمبارگو ئۇلتىماتومىنىڭ ئاخىرلىشىش ۋاقتىدىن بۇرۇن ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.