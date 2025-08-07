خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
ترامپ ھۆكۈمىتى پەلەستىن نامايىشلىرى سەۋەبىدىن 584 مىليون دوللارلىق فېدېراتسىيە مەبلىغىنى توختاتتى
ئۇنىۋېرسىتېت كېلىشىم ھاسىل قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈمەت بىلەن سۆھبەتلىشىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
پىرېزىدېنت دونالد ترامپ ھۆكۈمىتى كالىفورنىيە ئۇنىۋېرسىتېتى لوس ئانجېلېس شۆبىسى (UCLA) ئۈچۈن ئاجرىتىلغان 584 مىليون دوللارلىق فېدېراتسىيە مەبلىغىنى توڭلىتىپ قويدى. بۇ بايانات، ھۆكۈمەتنىڭ ئۇنىۋېرسىتېتنى نامايىشلار سەۋەبىدىن ئەيىبلىشىدىن كېيىن، UCLA  تەرىپىدىن ئېلان قىلىندى.

UCLA  مەكتەپ مۇدىرى جۇلىئو فرېنك چارشەنبە كۈنى ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ تور بېكىتىدە ئېلان قىلىنغان بىر يېڭىلانمىدا: «ھازىر جەمئىي 584 مىليون دوللارغا يېقىن تاشقى مەنبەلىك ياردەم مەبلىغى توختىتىلغان ھالەتتە ۋە خەۋپ ئاستىدا تۇرماقتا» دېدى.

«لوس ئانجېلېس ۋاقىت گېزىتى» نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، UCLA  رەھبەرلىكى بۇ توڭلىتىش قارارىنى مۇزاكىرە قىلىش ئۈچۈن ھۆكۈمەت بىلەن سۆھبەتلىشىشكە تەييارلانماقتا.

ئۆتكەن ھەپتە ئۇنىۋېرسىتېت، بىر قىسىم ئوقۇغۇچىلار ۋە بىر پروفېسسورنىڭ يەھۇدىيلارغا قارشى تۇرۇش ئەيىبلىمىسى بىلەن سۇنغان دەۋاسىنى ئاخىرلاشتۇرۇش ئۈچۈن 6 مىليون دوللاردىن ئارتۇق تۆلەم تۆلەشكە قوشۇلغان ئىدى. UCLA يەنە، 2024-يىلى ئامېرىكىدىكى مەكتەپ ھويلىلىرىدا نامايىش ئەڭ كۈچەيگەن مەزگىلدە پەلەستىننى قوللايدىغان نامايىشچىلارغا قىلىنغان شىددەتلىك ھۇجۇم سەۋەبىدىن بۇ يىلنىڭ بېشىدىمۇ ئەرز قىلىنغان ئىدى.

ترامپ ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ ئىتتىپاقدىشى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارشى پەلەستىننى قوللايدىغان نامايىشلار سەۋەبىدىن ئۇنىۋېرسىتېتلارنىڭ فېدېراتسىيە مەبلىغىنى كېسىۋېتىش بىلەن تەھدىت سالدى.

ئۆتكەن يىلى UCLA دا كەڭ كۆلەملىك نامايىشلار ئۆتكۈزۈلگەن ئىدى.

ئارىلىرىدا بىر قىسىم يەھۇدىي گۇرۇپپىلىرىمۇ بار بولغان نامايىشچىلار، ھۆكۈمەتنىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى قىرغىنچىلىقى ۋە پەلەستىن زېمىنىدىكى ئىشغالىيىتىنى تەنقىد قىلىشىنى يەھۇدىيلارغا قارشى تۇرۇش بىلەن، پەلەستىن ھەق-ھوقۇقلىرىنى قوغدىشىنى بولسا ئاشقۇنلۇق بىلەن بىر قاتاردا كۆرىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.

پەلەستىننى قوللايدىغان ھەرىكەتلەرنى باستۇرۇش

ھۆكۈمەت يېقىنقى ھەپتىلەردە كولۇمبىيە ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن 220 مىليون دوللاردىن ئارتۇق، بروۋن ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن بولسا 50 مىليون دوللارلىق مۇرەسسە كېلىشىمى ھاسىل قىلدى. ھەر ئىككى ئورگان ھۆكۈمەتنىڭ مەلۇم تەلەپلىرىنى قوبۇل قىلدى. خارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى بىلەن بولغان سۆھبەت تېخىچە داۋاملاشماقتا.

ھوقۇق پائالىيەتچىلىرى بۇ ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئىلمىي ئەركىنلىك ۋە سۆز ئەركىنلىكى جەھەتتە ئېغىر ئەندىشىلەرنى پەيدا قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.

ھۆكۈمەت يەنە نامايىشقا قاتناشقان چەتئەللىك ئوقۇغۇچىلارنى چېگرىدىن قوغلاپ چىقىرىشقا ئۇرۇندى، ئەمما بۇ ئۇرۇنۇشلار ئەدلىيەلىك توسالغۇغا ئۇچرىدى.

ستانفورد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلار گېزىتى چارشەنبە كۈنى ترامپ ھۆكۈمىتى ئۈستىدىن ئەرز قىلدى. گېزىت، ئوقۇغۇچى يازغۇچىلارنىڭ چېگرىدىن قوغلاپ چىقىرىلىش قورقۇنچى بىلەن ئۆز-ئۆزىنى تەكشۈرگەنلىكىنى ۋە غەززەگە مۇناسىۋەتلىك خەۋەر يېزىش ۋەزىپىلىرىنى رەت قىلغانلىقىنى بىلدۈردى.

ھۆكۈمەتنىڭ پەلەستىننى قوللايدىغان ئوقۇغۇچىلارنى نازارەتكە ئالغانلىقىغا ئوخشاش باستۇرۇشلارمۇ يۈز بەردى. نازارەتكە ئېلىنغانلار ئارىسىدا مەھمۇد خەلىل، رۇمەيسا ئۆزتۈرك ۋە موھسېن مەھداۋى قاتارلىقلارمۇ بار.

 

مەنبە:TRT Global
