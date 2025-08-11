بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشى سۈرىيەنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، مۇستەقىللىقى، بىرلىكى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىگە بولغان «كۈچلۈك ئىرادىسىنى» قايتا تەكىتلەپ، دۆلەتنىڭ ئۆتكۈنچى باسقۇچىغا قىلىنغان مۇداخىلىلەرنى ئەيىبلىدى.
كېڭەشنىڭ يەكشەنبە كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا: «خەۋپسىزلىك كېڭىشى سۈرىيە ئەرەب جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى، مۇستەقىللىقى، بىرلىكى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىگە بولغان كۈچلۈك ئىرادىسىنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى قايتا تەكىتلەيدۇ ۋە بارلىق دۆلەتلەرنى بۇ پرىنسىپلارغا ھۆرمەت قىلىشقا چاقىرىدۇ» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.
باياناتتا «سۈرىيەنىڭ سىياسىي، بىخەتەرلىك ۋە ئىقتىسادىي ئۆتكۈنچى باسقۇچىغا قىلىنغان بارلىق سەلبىي ياكى بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرلىك مۇداخىلىلەر» ئەيىبلىنىپ، بۇ مۇداخىلىلەرنىڭ مۇقىملىق تىرىشچانلىقلىرىنى بۇزىدىغانلىقى ئاگاھلاندۇرۇلدى.
كېڭەش بارلىق دۆلەتلەرنى «دۆلەتنى تېخىمۇ مۇقىمسىزلاشتۇرۇش ئېھتىمالى بولغان ھەرقانداق ھەرىكەت ياكى مۇداخىلىدىن ساقلىنىشقا» چاقىردى.
بۇنىڭدىن باشقا، ئىيۇل ئېيىدا جەنۇبتىكى سۈۋەيدا رايونىدا يۈز بەرگەن ۋەقەلەرگە «چوڭقۇر ئەندىشە» قىلىنغانلىقى ئىپادىلىنىپ، رايوندىكى جىددىيچىلىكنىڭ كۈچىيىشى «قاتتىق» ئەيىبلەندى.
لوندوندىكى سۈرىيە كىشىلىك ھوقۇق تورى سۈۋەيدانىڭ 19-ئىيۇلدىن باشلاپ دۇرزى گۇرۇپپىلىرى بىلەن بەدەۋىي قەبىلىلىرى ئارىسىدا بىر ھەپتە داۋاملاشقان ۋە 426 ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان قوراللىق توقۇنۇشلاردىن كېيىن ئۇرۇش توختىتىشقا شاھىت بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
تېررورىزمنىڭ ھەر تۈرى بىلەن كۈرەش قىلىش
باياناتتا، 1974-يىلىدىكى «قوشۇنلارنى ئايرىش كېلىشىمى» گە ۋە بۇ دائىرىدە ب د ت ئۇرۇش توختىتىشنى كۆزىتىش قىسمىنىڭ (UNDOF) رولىغا ھۆرمەت قىلىشنىڭ مۇھىملىقى تەكىتلىنىپ، جىددىيچىلىكنى پەسەيتىش ئۈچۈن شەرتلەرگە ئەمەل قىلىش كېرەكلىكى بىلدۈرۈلدى.
سۈرىيە زېمىنىدا پائالىيەت قىلىۋاتقان تېرورلۇق گۇرۇپپىلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ھالدا، دۆلەتتىكى بارلىق تېرورىزم تۈرلىرى بىلەن كۈرەش قىلىشنىڭ مۇھىملىقى تەكىتلىنىپ، تېرورچىلارنىڭ دۆلەتكە ئېلىپ كېلىۋاتقان تەھدىتىدىن ئەندىشە قىلىنغانلىقى ئىپادىلەندى.
خەۋپسىزلىك كېڭىشى يەنە سۈرىيەلىكلەر تەرىپىدىن باشقۇرۇلىدىغان ۋە ئىگىدارچىلىق قىلىنىدىغان كەڭ دائىرىلىك سىياسىي مۇساپىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنى قوللايدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
دۆلەتتىكى بارلىق مىللىي ۋە دىنىي گۇرۇپپىلارنى قوغداشنىڭ زۆرۈرلۈكى تەكىتلىنىپ، بۇنداق بولمىغان ئەھۋالدا سۈرىيەدە «ھەقىقىي مەنىدىكى ياخشىلىنىش» نى ئەمەلگە ئاشۇرغىلى بولمايدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى.
«خەۋپسىزلىك كېڭىشى سۈرىيەنىڭ ۋاقىتلىق دائىرىلىرىنىڭ زوراۋانلىقنى ئەيىبلەيدىغان ۋە جاۋابكارلارنى تەكشۈرۈپ جاۋابكارلىققا تارتىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتكەنلىكى ھەققىدىكى باياناتىنى مەمنۇنىيەت بىلەن قارشى ئالىدۇ» دېيىلدى.
بۇ بايانات بەششار ئەسەدنىڭ 25 يىلغا يېقىن داۋاملاشقان زالىم ھۆكۈمرانلىقى ئاخىرلاشقان 2024-يىلىنىڭ ئاخىرىدا ۋەزىپىسىدىن قالدۇرۇلۇشىدىن كېيىن، سۈرىيە ھۆكۈمىتىنىڭ مۇقىملىقنى قايتا تىكلەشكە تىرىشىۋاتقان بىر پەيتتە ئېلان قىلىندى.
ئەسەدنىڭ يىقىلىشىدىن كېيىن، ئىسرائىلىيە 1974-يىلىدىكى قوشۇنلارنى ئايرىش كېلىشىمىگە خىلاپلىق قىلىپ، سۈرىيەنىڭ گولان ئېگىزلىكىدىكى قورالسىزلاندۇرۇلغان بۇففېر رايونىنى ئىگىلەپ، ئىشغالىيىتىنى كېڭەيتتى.
ئىسرائىلىيە يەنە سۈرىيە ھەربىي نۇقتىلىرى، ئۇرۇش ئايروپىلانلىرى، باشقۇرۇلىدىغان بومبا سىستېمىلىرى ۋە ھاۋا مۇداپىئە ئەسلىھەلىرىنى نىشان قىلغان يۈزلىگەن ھاۋا ھۇجۇمى ئېلىپ باردى.