ئىسپانىيە باش ۋەزىرى پېدرو سانچېز دۈشەنبە كۈنى غەززەدىكى «ئىرقىي قىرغىنچىلىق» نى توختىتىشنىڭ توققۇز چارىسىنى ئېلان قىلدى.
سانچېز تېلېۋىزوردا تارقىتىلغان نۇتقىدا: «ئىسرائىلىيەنىڭ قىلىۋاتقىنى ئۆزىنى قوغداش ئەمەس، بەلكى مۇداپىئەسىز ھالەتتىكى بىر خەلقنى يوقىتىشتۇر» دېدى.
سانچېز ئىسپانىيەنىڭ 2023-يىلدىن بۇيان ئىسرائىلىيەگە قورال ئېكسپورت قىلىش چەكلىمىسىنى يولغا قويۇپ كېلىۋاتقانلىقىنى، ئەمما ھۆكۈمەتنىڭ بۇ چەكلىمىنى «ئۇزۇن مۇددەتلىك» قىلىدىغان قانۇننى دەرھال چىقىرىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
مادرىد يەنە، ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىگە يېقىلغۇ توشۇيدىغان پاراخوتلارنىڭ ئىسپانىيە پورتلىرىنى ئىشلىتىشىنى چەكلەيدۇ. مۇداپىئە ماتېرىياللىرىنى توشۇيدىغان ئايروپىلانلارمۇ ئىسپانىيە ھاۋا بوشلۇقىدىن ئۆتەلمەيدۇ.
سانچېز غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق، كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى ۋە ئۇرۇش جىنايەتلىرىگە بىۋاسىتە ئارىلىشىپ قالغان شەخسلەرنىڭ ئىسپانىيەگە كىرىشىنىڭ چەكلىنىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېدى:
«بۇ تەدبىرلەرنىڭ ئۇرۇش جىنايەتلىرىنى ئاخىرلاشتۇرۇشقا يېتەرلىك بولمايدىغانلىقىنى بىلىمىز، ئەمما باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇغا بېسىم قىلىش ۋە پەلەستىن خەلقىنىڭ ئازاب-ئوقۇبەتلىرىنى يەڭگىللىتىش ئۈچۈن بىر قەدەم بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز.»
باشقا تەدبىرلەر ئىچىدە، ئىشغالىيەت ئاستىدىكى ئىيوردان دەرياسىنىڭ غەربىي قىرغىقى ۋە ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى قانۇنسىز ئولتۇراق رايونلىرىدىن ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش، ئىشغالىيەت ئاستىدىكى زېمىنلاردا ياشايدىغان ئىسپانىيە پۇقرالىرىغا كونسۇلخانا مۇلازىمەتلىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش ۋە ئىسپانىيەنىڭ رەفاھ رايونىدىكى خىزمەتچى خادىملىرىنىڭ سانىنى كۆپەيتىپ، پەلەستىن ھۆكۈمىتى بىلەن بىرلىكتە يېمەكلىك ۋە دورا بىلەن تەمىنلەش ئۈچۈن يېڭى ئورتاق تۈرلەرنى تەرەققىي قىلدۇرۇش قاتارلىقلارمۇ بار.
ئىسپانىيە يەنە، بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى يېقىن شەرقتىكى پەلەستىن مۇساپىرلىرىغا ياردەم بېرىش – خىزمەت ئىشلەش ئورگىنى (UNRWA) غا قوشۇۋاتقان تۆھپىسىنى 10 مىليون ياۋرو (11.7 مىليون دوللار) ئاشۇرۇپ، 2026-يىلغىچە غەززە ئۈچۈن قوشۇمچە 150 مىليون ياۋرو ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى بېرىشنى ۋەدە قىلدى.
سانچېز: «ئىسپانىيە يالغۇز ئۇرۇشنى توختىتالمايدۇ، ئەمما بۇ ھەرگىزمۇ ئۇرۇش توختىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسەتمەيمىز دېگەن مەنىنى بىلدۈرمەيدۇ.»