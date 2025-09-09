پەلەستىن دۆلەت رەئىسى مەھمۇد ئابباس دۈشەنبە كۈنى بايانات ئېلان قىلىپ، ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەگە قاراتقان ئۇرۇشى ئاخىرلاشقاندىن كېيىنكى بىر يىل ئىچىدە پارلامېنت ۋە پىرېزىدېنتلىق سايلىمى ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن تەييارلىقلارنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى.
پەلەستىن رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى «ۋافا» نىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئابباس بۇ سۆزلەرنى لوندوندا ئەنگلىيەنىڭ يېڭى تاشقى ئىشلار ۋەزىرى يىۋېتتې كوپېر بىلەن كۆرۈشكەندە قىلغان بولۇپ، ئۇچرىشىشتا «ئىشغالىيەت ئاستىدىكى پەلەستىن زېمىنىدىكى ئەڭ يېڭى ئۆزگىرىشلەر ھەمدە پەلەستىن دۆلىتى بىلەن ئەنگلىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتلەر» مۇھاكىمە قىلىنغان.
ئابباس پەلەستىن ئۈچۈن مۇھىم بولغان مەسىلىلەرنى تىلغا ئېلىپ مۇنداق دېدى: «دەرھال ۋە مەڭگۈلۈك ئۇرۇش توختىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، غەززەگە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم بۇيۇملىرىنىڭ تولۇق يەتكۈزۈلۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش، گۆرۈگە ئېلىنغانلار ۋە ئەسىرلەرنى قويۇپ بېرىش، ئىشغالىيەتچى كۈچلەرنىڭ چېكىنىپ چىقىشى ھەمدە بالدۇرراق ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە قايتا قۇرۇش مۇساپىسىنى باشلاش.»
ئابباس ئەنگلىيەنىڭ بۇ ئاينىڭ ئاخىرلىرىدا نىيۇيوركتا ئۆتكۈزۈلىدىغان خەلقئارالىق تىنچلىق يىغىنىدىن ئىلگىرى پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىش نىيىتىنى ئېلان قىلىشىنى «تارىخىي بىر ئادالەتسىزلىكنىڭ تۈزىتىلىشى ۋە تىنچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن يېڭى بىر ئۇپۇقنىڭ ئېچىلىشى» دەپ تەرىپلەپ، بۇنى مەمنۇنلۇق بىلەن قارشى ئالىدىغانلىقىنى بىلدۈردى.
بېلگىيە، فىرانسىيە، ئاۋسترالىيە ۋە كاناداغا ئوخشاش باشقا بىر قىسىم غەرب دۆلەتلىرىمۇ بۇ ئايدا ئۆتكۈزۈلىدىغان ب د ت ئومۇمىي كېڭىشى يىغىنىدا پەلەستىن دۆلىتىنى ئېتىراپ قىلىشقا تەييارلانماقتا.
ئابباس: «سايلامغا قاتنىشىشنى خالايدىغان ھەر قانداق پارتىيە ياكى نامزاتنىڭ پەلەستىن ئازادلىق تەشكىلاتى (پ ئا ت) نىڭ سىياسىي پىروگراممىسىغا، خەلقئارالىق ۋەدىلىرىگە ۋە ‹بىر ھوقۇق، بىر قانۇن، بىر قانۇنلۇق بىخەتەرلىك كۈچى› پىرىنسىپىغا ئەمەل قىلىشى شەرت» دېگەنلەرنى تەكىتلىدى.
پەلەستىننىڭ سىياسىي جەھەتتىن قايتا تەشكىللىنىشى
2021-يىلىنىڭ بېشىدا ئابباس پارلامېنت، پىرېزىدېنتلىق ۋە پەلەستىن مىللىي كېڭىشى سايلىمى ئۆتكۈزۈش توغرىسىدا پەرمان ئېلان قىلغان بولسىمۇ، بىراق ھازىرغىچە ھېچقانداق سايلام ئۆتكۈزۈلمىدى.
ئىيۇل ئېيىدا ئابباس 1964-يىلى قۇددۇستا ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى يىغىنىدىن بۇيان تۇنجى قېتىم 2025-يىلىنىڭ ئاخىرىغىچە پەلەستىن مىللىي كېڭىشى سايلىمى ئۆتكۈزۈشنى قارار قىلدى. پەلەستىن ئازادلىق تەشكىلاتىنىڭ ئاساسىي قانۇنىدا مىللىي كېڭەشنىڭ تەشكىلاتنىڭ ئەڭ ئالىي ئورگىنى ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ سىياسەت، پىلان ۋە پىروگراممىلىرىنى بېكىتىشكە مەسئۇل ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن.
ئابباس لوندوندا ئەنگلىيە باش ۋەزىرى كېيىر ستارمېر بىلەن كۆرۈشكەندە، غەززەدە «دەرھال ۋە مەڭگۈلۈك» ئۇرۇش توختىتىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش تىرىشچانلىقلىرى ۋە پەلەستىن مەسىلىسىگە دائىر ئەڭ يېڭى ئۆزگىرىشلەرنىمۇ مۇزاكىرە قىلدى.
«ۋافا» خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا، ئابباس يەكشەنبە كۈنى ئۈچ كۈنلۈك رەسمىي زىيارەت بىلەن لوندونغا يېتىپ كەلگەن.
ئىككى رەھبەر ئىشغالىيەت ئاستىدىكى پەلەستىن زېمىنىدىكى ئەڭ يېڭى ئۆزگىرىشلەر شۇنداقلا پەلەستىن بىلەن ئەنگلىيە ئوتتۇرىسىدىكى ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتلەرنى كۆزدىن كەچۈردى.
پەلەستىن رەھبىرى «ئىسرائىلىيەنىڭ بارلىق خەلقئارا قانۇنلارغا خىلاپ قىلمىشلىرى، غەربىي قىرغاقتىكى (يەھۇدىي) كۆچمەنلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى كېڭەيتىش، كۆچمەنلەرنىڭ زوراۋانلىقى ۋە (زېمىننى) ئۆزىگە قوشۇۋېلىش سىياسىتىنىڭ توختىتىلىشى، تەخمىنەن 3 مىليارد دوللارلىق پەلەستىن باج كىرىمىنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ۋە ئىسلام ھەمدە خىرىستىيانلارنىڭ مۇبارەك ماكانلىرىغا قىلىنىۋاتقان ھۇجۇملارنىڭ ئاخىرلاشتۇرۇلۇشى» كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى.
ئابباس باش ۋەزىر ستارمېرغا «تىنچلىق ئۈچۈن كۆرسەتكەن مۇھىم تىرىشچانلىقلىرى» ئۈچۈن چوڭقۇر مىننەتدارلىقىنى بىلدۈرۈپ، «ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئۇرۇش توختىتىشنى قوللاپ، غەززەگە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەملىرىنى يەتكۈزۈش، (يەھۇدىي) كۆچمەنلەرنى ئورۇنلاشتۇرۇشنى كېڭەيتىش، كۆچمەنلەرنىڭ زوراۋانلىقى ۋە (زېمىننى) ئۆزىگە قوشۇۋېلىشنى رەت قىلىش مەسىلىسىدىكى ئىزچىل پوزىتسىيەسى ھەمدە ئىككى دۆلەتلىك ھەل قىلىش چارىسىنىڭ يولغا قويۇلۇشى يولىدىكى جىددىي خىزمەتلىرى» ئۈچۈن رەھمەت ئېيتتى.
ئابباس: «غەززە پەلەستىن دۆلىتىنىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى، ئۇرۇش ئاخىرلاشقاندىن كېيىن ئەرەب دۆلەتلىرى ۋە خەلقئارانىڭ قوللىشى بىلەن تولۇق مەسئۇلىيەتنى ئۈستىمىزگە ئالىمىز، مەمۇرىي كومىتېت ۋەزىپىسىنى دەرھال باشلايدۇ» دېگەنلەرنى يەنە بىر قېتىم تەكىتلىدى.