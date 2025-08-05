خەلقئارا
2 مىنۇت ئوقۇش
ب د ت بالىلار پاراۋانلىق فوندى: غەززەدە ھەر كۈنى 28 بالا ئۆلتۈرۈلمەكتە
ب د ت نىڭ ئالاقىدار ئورگىنى ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئۇرۇشىنىڭ توسالغۇسىز داۋاملىشىشىغا ئەگىشىپ، بومباردىمان، قەستەن ئاچ قويۇش ۋە ياردەمنىڭ يېتىشمەسلىكى سەۋەبىدىن بالىلار ئۆلۈمىنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى ھەققىدە ئاگلاندۇردى...
ب د ت بالىلار پاراۋانلىق فوندى: غەززەدە ھەر كۈنى 28 بالا ئۆلتۈرۈلمەكتە
/ AA
August 5, 2025

بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى بالىلار پاراۋانلىق فوندى (يۇنىسېف)، ئىسرائىلىيەنىڭ داۋاملىشىۋاتقان ھۇجۇملىرى ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەملىرىنى پۈتۈنلەي دېگۈدەك قامال قىلىشى سەۋەبىدىن، غەززەدە ھەر كۈنى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 28 بالىنىڭ جېنىدىن ئايرىلىۋاتقانلىقىنى ئېلان قىلدى.

ب د ت بالىلار پاراۋانلىق فوندى دۈشەنبە كۈنى X تور سۇپىسىدا ھەمبەھرىلىگەن ئۇچۇرىدا: «بومباردىمان سەۋەبىدىن ئۆلۈم. ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك ۋە ئاچارچىلىق تۈپەيلىدىن ئۆلۈم. ياردەم ۋە ئەجەللىك مۇلازىمەتلەرنىڭ كەمچىللىكىدىن كەلگەن ئۆلۈم» دەپ يازدى.

ئۇچۇردا يەنە: «غەززەدە ھەر كۈنى بىر پۈتۈن سىنىپ، يەنى ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 28 بالا ھاياتىدىن ئايرىلماقتا» دېگەن ئىبارىلەرگە ئورۇن بېرىلدى.

ب د ت بالىلار پاراۋانلىق فوندى توقۇنۇشلارنى توختىتىپ، جىددىي ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمىنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت قىلىشقا چاقىرىق قىلىپ، غەززەدىكى بالىلارنىڭ يېمەك-ئىچمەك، پاكىز سۇ، دورا-دەرمەك ۋە بىخەتەرلىككە ئىنتايىن مۇھىم دەرىجىدە موھتاج ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى. ئۇچۇردا يەنە: «ھەممىدىن مۇھىمى، ئۇلار دەرھال ئۇرۇش توختىتىشقا موھتاج!» دەپ ئالاھىدە قەيت قىلىندى.

ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى

recommended

2023-يىلى 7-ئۆكتەبىردىن بۇيان ئىسرائىلىيە غەززەدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بارماقتا.

غەززە سەھىيە مىنىستىرلىقىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ھازىرغا قەدەر يېرىمىغا يېقىنى ئاياللار ۋە بالىلار بولۇپ تەخمىنەن 61 مىڭ پەلەستىنلىك ئۆلتۈرۈلگەن، ئونمىڭلارچە كىشى يارىلانغان.

بۇ ئۇرۇش غەززەنىڭ سەھىيە ۋە تازىلىق ئۇل ئەسلىھەلىرىنى خاراب قىلدى، بارلىق دوختۇرخانىلارنىڭ دېگۈدەك تاقىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى ۋە رايوننى ئاچارچىلىق گىرۋىكىگە ئىتتىردى. ياردەم تەشكىلاتلىرى يېمەكلىك، دورا ۋە يېقىلغۇ توشۇش ئىشلىرىنىڭ ئىسرائىلىيەنىڭ چېگرا ئېغىزلىرىدىكى چەكلىمىلىرى تۈپەيلىدىن ئېغىر توسقۇنلۇققا ئۇچراۋاتقانلىقىنى بىلدۈرمەكتە.

ئىسرائىلىيە كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان خەلقئارالىق ئۇرۇش توختىتىش چاقىرىقلىرىغا پەرۋا قىلماستىن، ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاھىللىق بىلەن داۋاملاشتۇرماقتا.

ب د ت بالىلار پاراۋانلىق فوندى ۋە باشقا ئىنسانپەرۋەرلىك ياردەم تەشكىلاتلىرى، ئەگەر بۇ زوراۋانلىق دەرھال توختىتىلمىسا، غەززەدىكى ھازىرمۇ ئېچىنىشلىق ھالەتتە داۋاملىشىۋاتقان بالىلار ئۆلۈم نىسبىتىنىڭ تېخىمۇ يامانلىشىدىغانلىقى ئېيتىپ ئاگاھلاندۇرماقتا.

ئىزدىنىڭ
تۈركىيە بىلەن ئەنگلىيە سۈرىيەگە قويۇلغان چەكلىمىلەرنى شەرتسىز بىكار قىلىش مەسىلىسىنى مۇزاكىرە قىلدى
ياۋروپا ئىتتىپاقى بىريۇسسېلدا ھەممىلا يەردە جاسۇسلار نىڭ بارلىقى توغرىسىدا ئاگاھلاندۇردى
جۇمھۇر رەئىس ئەردوغان: لىۋاندىكى ئۇرۇش توختىتىش كېلىشىمىدىن خۇرسەنمىز
ترامپ ۋە مودى ھىندىستاندىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرىنى كۆرمەسكە سالدى
غەززەنىڭ كۆزى: پلېستىيا ئەلئەققادنىڭ پەلەستىندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى چۈشەندۈرۈش كۈرىشى
تۈركىيە تېلېۋىزىيە تىياتىرلىرى تۈركىيەنىڭ دۇنيادىكى تونۇشىنى ئۆزگەرتىۋاتىدۇ
ئوسمانلى ئىمپېرىيەسى دەۋرىدىكى رامىزان ۋە ھۇزۇر مۇنازىرىلىرى
ئوتتۇز كۈنلۈك غەلىبە: 1897-يىلدىكى ئوسمانلى -گىرېتسىيە ئۇرۇشى
تۈركىيە «تېخىمۇ ئادىل بىر دۇنيا» بەرپا قىلىش ئۈچۈن خەلقئارا ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنلىرى چاقىرماقتا
داتچادىكى ئوسمانلى دەۋرىگە ئائىت كېمە چۆكۈپ كېتىش ۋەقەسى
تارىخىي «رىگاتا» سۇ تەنتەربىيەسى بايرىمى نىگېرىيەنىڭ مەدەنىيەت مىراسىنى نامايان قىلدى
جەنۇبىي كورېيە پارلامېنت ئەزالىرى پىرېزىدېنتنىڭ جىددىي ھالەت جاكارلاش قارارىنى رەت قىلدى
گىرۇزىيە ئەڭ يۇقىرى سوت مەھكىمىسى پىرېزىدېنتنىڭ سايلام نەتىجىسىنى بىكار قىلىش تەلىپىنى رەت قىلدى
نېپال بىلەن خىتاي «بىر بەلباغ، بىر يول قۇرۇلۇشى» تۈرى توغرىسىدا رامكا كېلىشىمى ئىمزالىدى
جەنۇبىي كورىيە ساقچى ئىدارىسى «توپىلاڭ» سەۋەبىدىن پىرېزىدېنتنى تەكشۈرۈشكە باشلىدى
TRT Global نى كۆرۈپ چىقىڭ. پىكىرلىرىڭىزنى ھەمبەھىرلەڭ!
Contact us