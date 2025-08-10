ئىسرائىلىيەنىڭ ئاشقۇن ئوڭچىل مالىيە مىنىستىرى بېزالېل سموترىچ، باش مىنىستىر بېنيامىن نېتانياھۇنىڭ قورشاۋدىكى غەززەگە قاراتقان ئۇرۇش مەيدانىغا بولغان ئىشەنچىسىنى يوقاتقانلىقىنى ئېيتتى.
ئاشقۇن ئوڭچىل مىنىستىر شەنبە كۈنى قىلغان سۆزىدە، غەززەنى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىشقا يۈزلەنگەن «باسقۇچلۇق پىلان» غا قارشى ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. سموترىچ، بۇنىڭ ئورنىغا دەرھال ۋە ھەر تەرەپلىمە ھۇجۇم قىلىپ، ئارقىدىن غەززەدە قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرىنى قۇرۇشنى تەشەببۇس قىلدى.
غەززەدىكى پەلەستىنلىكلەرنى مەجبۇرىي كۆچۈرۈش ۋە بۇ رايوننى كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونىغا ئايلاندۇرۇشنى تەشەببۇس قىلغان سموترىچ، X سۇپىسىدا ئېلان قىلغان بىر سىنئالغۇدا مۇنداق دېدى: «ئەڭ ئاخىرقى كابىنېت يىغىنىدا (جۈمە كۈنى ئەتىگەندە)، مەن باش مىنىستىرنىڭ ئىسرائىلىيە ئارمىيەسىنى مۇتلەق غەلىبىگە يېتەكلىيەلەيدىغانلىقىغا ۋە بۇنى خالايدىغانلىقىغا بولغان ئىشەنچىمنى يوقاتتىم»
ئۇرۇش كابىنېتى، باش مىنىستىر نېتانياھۇنىڭ غەززەنى پۈتۈنلەي ئىشغال قىلىش ۋە پەلەستىنلىكلەرنى شىمالدىن جەنۇبقا كۆچۈرۈشنى كۆزدە تۇتقان «باسقۇچلۇق پىلانى» نى تەستىقلىدى. ئەمما بۇ پىلان، ئەسىرلەرنىڭ ھاياتىنى خەۋپكە دۇچار قىلىدىغانلىقىنى سەۋەب كۆرسەتكەن ئىسرائىلىيە ئۆكتىچىلىرىنىڭ قارشىلىقىغا ئۇچرىدى.
بۇ پىلاننى مەسخىرە قىلغان سموترىچ: «نېتانياھۇ ۋە ئۇنىڭ كابىنېتى، غەلىبىنى نىشان قىلمىغان، ئەكسىچە ھاماسقا قىسمەن ئەسىر كېلىشىمى ئۈچۈن بېسىم ئىشلىتىشنى مەقسەت قىلغان ھەربىي ھەرىكەت ئېلىپ بېرىشنى قارار قىلدى» دېدى.
ئاشقۇن ئوڭچىل مىنىستىر نېتانياھۇنى «كابىنېتنى قايتا يىغىپ، بۇ قېتىم يولدىن توختاپ قالمايدىغانلىقىنى، قىسمەن كېلىشىم بولمايدىغانلىقىنى، مۇتلەق ۋە ئېنىق غەلىبە قەدىمىنىڭ تاشلىنىدىغانلىقىنى ئوچۇق ئېلان قىلىش» قا چاقىردى.
سموترىچ غەززەدىكى ئىسرائىلىيە ھۇجۇملىرىنى چەكلەشكە ئائىت چاقىرىقلارغا ئىزچىل قارشى چىقىپ، پەلەستىنلىكلەرنى قانۇنسىز كۆچمەنلەر ئولتۇراق رايونلىرى ئۈچۈن كۆچۈرۈش مەقسىتىدە ھۇجۇملارنىڭ داۋاملىشىشى كېرەكلىكىنى ئىلگىرى سۈردى.
ئىسرائىلىيەنىڭ غەززەدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقى
ئىسرائىلىيە غەززەدىكى قىرغىنچىلىقىدا كۆپىنچىسى ئاياللار ۋە كىچىك بالىلار بولۇپ، 61 مىڭ 300 دىن ئارتۇق پەلەستىنلىكنى ئۆلتۈردى.
پەلەستىننىڭ رەسمىي خەۋەر ئاگېنتلىقى WAFA نىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، تەخمىنەن 11 مىڭ پەلەستىنلىكنىڭ يىقىلغان ئۆيلەرنىڭ خارابىلىكى ئاستىدا كۆمۈلۈپ ياتقانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە.
ئەمما مۇتەخەسسىسلەر، غەززەدىكى دائىرىلەر ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتلارنىڭ رېئاللىقنى ئەكس ئەتتۈرمەيدىغانلىقىنى بىلدۈرمەكتە. ھەقىقىي قازا قىلغانلار ساننىڭ 200 مىڭ ئەتراپىدا بولۇشى مۇمكىنلىكى مۆلچەرلەنمەكتە.
ئىسرائىلىيە ئىرقىي قىرغىنچىلىق داۋامىدا قورشاۋدىكى رايوننىڭ زور بىر قىسمىنى خارابىگە ئايلاندۇرۇش بىلەن بىرگە، بارلىق غەززە نوپۇسنى دېگۈدەك يۇرت-ماكانىدىن ئايرىدى.
خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوت مەھكىمىسى ئۆتكەن يىلى نويابىردا ئىسرائىلىيە باش مىنىستىرى بېنيامىن نېتانياھۇ ۋە سابىق دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى يوۋ گالانت ئۈستىدىن غەززەدىكى ئۇرۇش جىنايەتلىرى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەر سەۋەبىدىن قولغا ئېلىش بۇيرۇقى چىقاردى.
ئىسرائىلىيە يەنە رايونغا قاراتقان ئۇرۇشى سەۋەبىدىن خەلقئارا سوت مەھكىمىسىدە ئىرقىي قىرغىنچىلىق دېلوسىغا دۇچ كەلمەكتە.