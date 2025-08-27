ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى بۇ يىل 2-ئايدا ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن غەربىي قىرغاققا ساياھەتكە بارغاندا 16 ياشلىق مۇھەممەد زاھىر ئىبراھىمنى تۇتقۇن قىلغان ئىدى.
باش ئىشتابى ئامېرىكىدا تۇرۇشلۇق 100 دىن ئارتۇق دىنىي، كىشىلىك ھوقۇق ۋە ئاممىۋى تەشكىلاتلار سەيشەنبە كۈنى ئېلان قىلىنغان بىر پارچە خەتتە، تاشقى ئىشلار مىنىستىرى ماركو رۇبىئونى ئىسرائىلىيە تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغان 16 ياشلىق تېگى پەلەستىن ئامېرىكا پۇقراسى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرىق قىلدى.
پەلەستىن ئۈچۈن ئامېرىكالىق مۇسۇلمانلار جەمئىيىتى، تىنچلىق ئۈچۈن يەھۇدىيلار ئاۋازى ھەرىكىتى، ئامېرىكا-ئىسلام مۇناسىۋەتلىرى كېڭىشى ۋە ئۆتكەن يىلى ئىسرائىلىيە قىسىملىرى تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەن 26 ياشلىق تۈرك-ئامېرىكالىق ئايشەنۇر ئەزگى ئەيگىنىڭ ئائىلىسىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بىر ئىتتىپاق، فىلورىدادا تۇغۇلغان مۇھەممەد زاھىر ئىبراھىمنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن جىددىي ھەرىكەت قوللىنىشنى تەلەپ قىلدى.
بۇ ياش 2-ئايدا ئائىلىسىدىكىلەر بىلەن ئىشغالىيەت ئاستىدىكى غەربىي قىرغاققا ساياھەتكە بارغاندا ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى تەرىپىدىن قولغا ئېلىنغاندىن بۇيان تۇتۇپ تۇرۇلماقتا ئىدى.
تەشكىلاتلار ئىبراھىمنىڭ ئوفېر تۈرمىسىدە «سوتسىز» تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى، 30 كىلوگرامدىن ئارتۇق ئورۇقلاپ كەتكەنلىكىنى ۋە «يامان مۇئامىلە ۋە ساغلام بولمىغان» شارائىتتا قىچىشقاق كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلىقىنى بىلدۈردى.
ئۇنىڭ ئادۋوكاتلىرى ۋە ئائىلىسىدىكىلەر ئۇنىڭغا داۋالىنىش، يېتەرلىك يېمەكلىك ۋە ئاتا-ئانىسى بىلەن ھېچقانداق ئالاقىلىشىش بىلەن تەمىنلەنمىگەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە.
خەتتە: «مۇھەممەد فىلورىدادا ئۇنى چوڭقۇر قەدىرلەيدىغان بىر جامائەت ئىچىدە ياشايدىغان ئامېرىكالىق بىر ئۆسمۈر. پەلەستىنلىك ئامېرىكالىقلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان بارلىق ئامېرىكالىق ئۆسمۈرلەرنى قوغداش ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ مەسئۇلىيىتىدۇر» دېيىلدى.
«بىز ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىدىن مۇھەممەد ئىبراھىمنىڭ دەرھال ئىسرائىلىيە تۈرمىسىدىن قويۇپ بېرىلىشى ۋە بولۇپمۇ ئۆسمۈر ئامېرىكا پۇقرالىرىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتۈشىنى تەلەپ قىلىمىز» دېگەن سۆزلەر ئىشلىتىلدى.
ئىبراھىمنىڭ دادىسى زاھىر ئۆتكەن ھەپتە ئامېرىكىدىكى «Zeteo News» غا بەرگەن باياناتىدا، ئوغلىنىڭ يېرىم كېچىدە ئېغىر قوراللانغان ئىسرائىلىيە ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن سىلۋادتىكى ئۆيىدىن ئېلىپ كېتىلگەنلىكىنى ئېيتتى. ئىبراھىم16 ياشلىق بولۇشىغا قارىماي تۈرمىگە تاشلانغان.
تەشكىلاتلار ئۇنىڭ قولغا ئېلىنىشىنىڭ كىشىلەرنى ئىشغال قىلىنغان زېمىندىن ئىشغالچى بىر كۈچنىڭ زېمىنىغا يۆتكەشنى چەكلەيدىغان تۆتىنچى جەنۋە ئەھدىنامىسىگە خىلاپ ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ئىسرائىلىيە ئارمىيەسى بۇ دېلو ھەققىدە تېخىچە ھېچقانداق بايانات ئېلان قىلمىدى. ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىمۇ ئىتتىپاقنىڭ خېتىگە تېخىچە جاۋاب بەرمىدى.