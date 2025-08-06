رېيتېرس خەۋەر ئاگېنتلىقىنىڭ بىر ئامېرىكا ئەمەلدارىنىڭ سۆزىنى نەقىل كەلتۈرۈپ خەۋەر قىلىشىچە، ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترامپ جۈمە كۈنى ئاق سارايدا ئەرمېنىيە ۋە ئەزەربەيجان رەھبەرلىرىنى كۈتۈۋېلىپ، تىنچلىق سۆھبىتى ئۆتكۈزىدىكەن.
سەيشەنبە كۈنى بايانات ئېلان قىلغان مەزكۇر ئامېرىكا ئەمەلدارى، جۈمە كۈنىدىكى ئۇچرىشىشتا تىنچلىق كېلىشىمى ئۈچۈن بىر رامكىنىڭ ئېلان قىلىنىش ئېھتىمالىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرگەن.
بۇ سۆھبەتكە دائىر خەۋەرنى تۇنجى بولۇپ «ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتى» ئېلان قىلغان.
ئەزەربەيجان بىلەن ئەرمېنىيە ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت 1991-يىلى ئەرمېنىيە ئارمىيەسىنىڭ، خەلقئارادا ئەزەربەيجاننىڭ بىر قىسمى دەپ ئېتىراپ قىلىنغان قاراباغنى ۋە كەلبەجەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان قوشنا يەتتە رايوننى ئىشغال قىلىۋېلىشى بىلەن جىددىيلىشىپ كەتكەن.
مەزكۇر رايونلارنىڭ كۆپ قىسمى 2020-يىلى كۈزدىكى 44 كۈن داۋاملاشقان ئۇرۇش جەريانىدا ئەزەربەيجان تەرىپىدىن ئازاد قىلىنغان.
ئەزەربەيجان يەنە 2023-يىلى سېنتەبىردە رايوندىكى بۆلگۈنچى قوراللىق كۈچلەرنىڭ تەسلىم بولۇشىغا ئەگىشىپ، قاراباغنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقىنى تولۇق قولغا كەلتۈرگەن.
ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى مۇشۇ يىل ئىيۇلدا ئەبۇدابىدە باش قوشۇپ، سۆھبەت ئۆتكۈزگەنىدى.