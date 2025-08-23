August 23, 2025
تۈركىيەنىڭ بىرىنچى خانىمى ئەمىنە ئەردوغان ئامېرىكا بىرىنچى خانىمى مېلانىيا ترامپقا خەت يېزىپ، ئۇنى ئۇكرائىنادىكى ئۇرۇشنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان بالىلارغا كۆڭۈل بۆلگەندەك، غەززەدىكى بالىلارغىمۇ ئوخشاش كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىردى.
22-ئاۋغۇست (2025) يېزىلغان بۇ خەتتە، بىرىنچى خانىم ئەردوغان مېلانىيا ترامپنىڭ ئىلگىرىكى تەشەببۇسلىرىنى تىلغا ئېلىپ، ئۇنىڭ توقۇنۇشتا جېنىدىن ئايرىلغان 648 ئۇكرائىنالىق بالىغا بولغان ھېسداشلىقىنى گەۋدىلەندۈردى. ئۇ مېلانىيانى غەززەدە داۋاملىشىۋاتقان ئازاب-ئوقۇبەتلەرگە، يەنى يېقىنقى ئىككى يىلدا تەخمىنەن 62،000 پۇقرانىڭ، يەنى بۇنىڭ ئىچىدە 18،000 بالىنىڭ جېنىدىن ئايرىلغانلىقىغا دىققەت قىلىشقا ئۈندىدى.
بالىلارنى قوغداش كېرەك
تۈركىيە بىرىنچى خانىمى ئالتە يىل ئىلگىرى ئاقسارايدا ئۆتكۈزۈلگەن ئۇچرىشىشىنى ئەسلەپ، ئامېرىكا بىرىنچى خانىمىنىڭ رۇسىيە پىرېزىدېنتى ۋلادىمىر پۇتىنغا يازغان مەكتۇبىدىكى ئەخلاقىي سەزگۈرلۈكىنى ماختىدى. ئۇ بۇ سەزگۈرلۈكنىڭ ئىنسانپەرۋەرلىك مەيدانىنىڭ «كىشىلەرنىڭ قەلبىدە ئۈمىدنى ئويغاتقانلىقى» نى ئەسكەرتتى.
ئۇ يەنە، بالىلارنىڭ بىخەتەر مۇھىتتا ئۆسۈپ يېتىلىش ھوقۇقىنىڭ، جۇغراپىيە، ئىرقى ياكى دىنىي ئېتىقادىغا قارىماي قوغدىلىشى كېرەك بولغان تەبىئىي ھوقۇق ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى.
ئۇ خېتىدە مۇنداق دەپ يازدى:
«ئىسىملىرىنىمۇ ئېنىقلىغىلى بولمايدىغان مىڭلىغان غەززەلىك بالىلارنىڭ كېپەنلىرىگە يېزىلغان <نامەلۇم بوۋاق>دېگەن سۆزلەر كوللېكتىپ ۋىجدانىمىزدا ئەسلىگە كەلتۈرگۈسىز جاراھەتلەرنى پەيدا قىلىدۇ.»
نېتانياھۇغا مەكتۇپ ئەۋەتىڭ
