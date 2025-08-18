خەلقئارا
قوراللىق ھۇجۇمچىلار ئېكۋادوردا كۈچىيىۋاتقان گۇرۇھۋازلىق زوراۋانلىقىدا يەتتە ئادەمنى ئۆلتۈردى
دۆلەتلىك ساقچى دائىرىلىرىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، نىقاپلانغان قوراللىق كىشىلەر پايتەخت كىتونىڭ تەخمىنەن 150 كىلومېتىر (93 مىل) غەربىدىكى كېچىلىك كۆڭۈل ئېچىش رايونىدىكى بىر بىليارتخانىغا بېسىپ كىرىپ ھۇجۇم قىلغان، نەتىجىدە قۇربانلار ئوق تېگىپ قازا قىلغان.
August 18, 2025

ئېكۋادورنىڭ سانتو دومىنگو شەھىرىدىكى بىر بىليارتخانىدا يۈز بەرگەن قوراللىق ھۇجۇمدا كەم دېگەندە يەتتە ئادەم قازا قىلدى. ساقچىلارنىڭ يەكشەنبە كۈنىدىكى باياناتىدا، بۇ ۋەقەنىڭ دۆلەتنى قاپلىغان گۇرۇھۋازلىق زوراۋانلىقى سەۋەبىدىن يېقىنقى مەزگىللەردە كۈچىيىۋاتقان قانلىق ھۇجۇملار زەنجىرىگە قوشۇلغان يەنە بىر ھالقا ئىكەنلىكى قەيت قىلىندى.

تېخى مۇستەقىل مەنبەلەر تەرىپىدىن دەلىللەنمىگەن، ئەمما ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان بىخەتەرلىك كامېراسى كۆرۈنۈشلىرىدە، قارا نىقاپ تاقىۋالغان بىر گۇرۇپپا ھۇجۇمچىنىڭ ئىشىك ئالدىدا تۇرغان ئىككى ئەرگە ئوق چىقارغاندىن كېيىن، سورۇنغا بېسىپ كىرىپ قالايمىقان ئوق چىقارغانلىقى كۆرۈلگەن. ھۇجۇمچىلارنىڭ ساقچى ماشىنىسى ۋەقە يۈز بەرگەن جايغا يېتىپ كېلىشتىن سەل بۇرۇن قېچىپ كەتكەنلىكى ئېنىقلانغان.

بۇ ھۇجۇم ئۆتكەن ئايدا گېنېرال ۋىللامىل پلاياس دېڭىز بويى شەھىرىدىكى بىر بىليارتخانىدا توققۇز ئادەمنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشىدىن كېيىن يۈز بەرگەن مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر قىرغىنچىلىق ھېسابلىنىدۇ.

بىر مەزگىل لاتىن ئامېرىكاسىدىكى بىر قەدەر تىنچ دۆلەتلەرنىڭ بىرى دەپ تونۇلغان ئېكۋادور، زەھەرلىك چېكىملىك ئەتكەسچىلىرىنىڭ ئامېرىكا ۋە ياۋروپاغا كوكايىن ئەتكەس قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ پورتلىرىنى ئىشلىتىشى بىلەن تېخىمۇ چوڭقۇرلاشقان زوراۋانلىق مۇھىتىغا دۇچ كەلدى.

رەسمىي سانلىق مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، دۆلەتتە قاتىللىق نىسبىتى 2018-يىلى ھەر 100 مىڭ كىشىگە ئالتە بولسا، 2024-يىلىغا كەلگەندە ھەر 100 مىڭ كىشىگە 38 گە يەتكەن.

مەنبە:TRT Global
